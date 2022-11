Startseite Platz 1 beim Bärenpokal-Turnirer in Freising Pressetext verfasst von Soebuetay am Sa, 2022-11-19 10:40. Am 12.11.22 fand das Bärenpokal-Turnier der Hauptgruppe C Standard beim 1. TSZ Freising statt. Unser Hauptgruppen Tanzpaar der TSC Alemana Puchheim Gabriel Budan und Caro Gehringer ertanzten sich in einem starken Feld von neun Paaren den ersten Platz. Sie hatten in alle vier Tänzen Lansammer Walzer, Tango, Slow Fox und Qickstep die Konkurenz geschlagen. Beide hatten sich sehr gefreut, den Bärenpokal mit nach Hause zu nehmen, obwohl sie sich zu Beginn des Turniers noch nicht so sicher ware, aufgrund einer längeren Pause von drei Monaten.

Auch ein großes Lob und Dankeschön an den Veranstalter 1. TSZ Freising. Sie waren ein sehr herzlicher und netter Gastgeber. Alles war bis ins Kleinsete gut organisiert und die Veranstaltung verlief reibungslos. Kontakt:

Ersin Söbütay

Sportwart

TSC Alemana Puchheim e.V.

Geschäftsstelle / Clubanschrift

Bgm.-Ertl-Str. 1

82178 Puchheim

Handy: 0176-70653060

Mail: sportwart@alemana.de

Webseite: https://www.alemana.de Über Soebuetay Komplettes Benutzerprofil betrachten