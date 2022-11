Startseite Weissenhäuser Strand: Metal Hammer Paradise an der Ostsee Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2022-11-18 15:53. 18. November 2022 - Ab heute wird wieder am Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand gefeiert: Wie immer in Zusammenarbeit mit Deutschlands größtem Musikmagazin im Bereich Rock und Heavy Metal, dem METAL HAMMER, lässt es das zweitägige Indoor-Festival "Metal Hammer Paradise" mehr als 30 Stunden richtig auf der Bühne krachen.

"Wir freuen uns sehr auf das "Metal Hammer Paradise"-Festival bei uns an der Ostsee. Es wird wieder richtig laut: Über 20 Bands auf drei unterschiedlichen Bühnen inklusive Gitarrengewitter mit Schlagzeugdonnerschlägen - da kommen alle auf ihre Kosten", erklärt David Depenau, Sprecher der Geschäftsführung des Ferien- und Freizeitparks Weissenhäuser Strand. Indoor-Konzerte mit Gruppen wie Sodom, Doro, Eisbrecher, Dragony und Temperance werden ergänzt durch ein vielseitiges Rahmenprogramm bestehend aus einer Warm-up-Party, Autogrammstunden, einer Lesung mit Till Burgwächter, Bowling gegen The Unity und Gitarrenworkshops*. Das Festival ist komplett ausverkauft. Weitere Informationen erhalten interessierte Leserinnen und Leser unter www.weissenhaeuserstrand.de sowie unter www.metal-hammer-paradise.de/de.

*Änderungen vorbehalten Bildmaterial: https://www.fkpscorpio.com/de/presse/metal-hammer-paradise Der Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand an der Ostsee/Hohwachter Bucht ist mit seinen umfangreichen Sport-, Erlebnis-, Wellness- und Übernachtungsmöglichkeiten einmalig in Norddeutschland. Auf über 1.000.000 Quadratmetern können Gäste zwischen Ferienwohnung, Ferienhaus, Penthouse und 4-Sterne-Strandhotel wählen. Zusätzlich zum klassischen Ostseeurlaub am weißen Sandstrand bietet die Anlage das ganze Jahr über wetterunabhängige Ferien: Subtropisches Badeparadies, Wasserski- und Wakeboardanlage WaWaCo, Abenteuer Dschungelland, Heimspiel, Animation, Kidz Club, Sport- und Spielpark sowie Dünenbad. Auch gastronomisch wird auf Vielfalt gesetzt. Vom Dschungelrestaurant über das Spezialitätenrestaurant "Sonnenrose", die "Osteria" und das "Heimisch" bis hin zum American Diner und zum "Möwenbräu" inklusive Buffet-Bereich, Live-Cooking-Station, Eventbereich und Ausschank des Hausbiers "Möwenbräu" - kulinarisch ist für alle etwas dabei. www.weissenhaeuserstrand.de Firmenkontakt

Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand

Sabrina Ollmann

Seestrasse 1

23758 Weissenhäuser Strand

04361 55 27 16

04361 55 27 30

marketing@weissenhaeuserstrand.de

www.weissenhaeuserstrand.de Pressekontakt

[know:bodies] gesellschaft für integrierte kommunikation und bildungsberatung mbh

Prof. Dr. Astrid Nelke

Sophie-Charlotten-Str. 103

14059 Berlin

01777037412

0307032668

nelke@knowbodies.de

www.knowbodies.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten