Startseite WM 2022- startet jetzt mit Tippspiel bei Reifen Göggel Pressetext verfasst von francis1 am Fr, 2022-11-18 12:15. Am kommenden Sonntag ist es soweit und die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar beginnt. Die Elite der weltbesten Fußballspieler gibt sich dort ein Stelldichein und beim Tippspiel von Reifen Göggel treffen sich die Fußball-Experten. Sie alle wetteifern um die höchste Punktzahl. Mitmachen lohnt sich, denn Preise im Gesamtwert von über 20.000,00 Euro sind zu gewinnen. Warum nicht dabei ein starkes Weihnachtsgeschenk abräumen?

Einfach kostenlos anmelden auf der Website www.goeggel.com des Reifengroßhändlers und bequem online bis zum Beginn der jeweiligen Spiele einen Tipp abgeben. Unter den besten Teilnehmerinnen und Teilnehmern werden nach dem Endspiel hochwertige Preise verlost. Neben einer Urlaubsreise mit dem Kreuzfahrtschiff der AIDA werden unter anderem ein Wellness-Wochenende, ein Weber Gas-Grill oder Bundesliga-VIP-Karten für Spiele des FC Bayern und Borussia Dortmund verlost Auch Tippgemeinschaften mit mindestens vier Personen können sich freuen. Deren Sieger erhalten einen Gewinn von 1.000,00 EURO für eine Grillparty oder einen Gutschein für den Einkauf im Reifen Göggel Online-Shop oder ein Fass-Bier.

Ausdauer wird honoriert. Unter allen Teilnehmer*innen, welche von An-fang bis zum Ende des WM 2022 – Tippspiels mit getippt haben, werden unter anderem ein iMac, ein iPad Air und AirPods von Apple verlost. Veranstalter und Verantwortlicher ist Reifen Göggel, Burladinger Strasse 14-26, D - 72501 Gammertingen. Die Teilnahmebedingungen sind unter: https://reifen-goeggel.go4tipp.de/teilnahmebedingungen ersichtlich. Reifen Göggel wünscht viel Glück beim Tippen. www.reifen-göggel.com