Wie du deine Kinder erfolgreich und glücklich erziehst! Neuerscheinung Winter 2022 – “Felsenkinder – Aufsteh-Kinder”

Erziehungsrealität statt Erziehungsromantik Liebe allein reicht nicht aus:

Kindern diese 24 Werte beizubringen,

ist der höchste Liebesbeweis.

Die Fabrik der Felsen-Kinder Wie beigebrachte Werte das Leben von Kindern bestimmen. Sie schützen, heilen und orientieren sie.

„Endlich ein Buch, das Eltern genau zeigt, was Werte mit Kindern tun, welche Vorteile sie bringen, was sie in Kindern verursachen und welche Werte die Kinder brauchen, um morgen das Leben ihrer Träume leben zu können – OHNE ihre Beziehungen, Gesundheit oder ihren Seelenfrieden zu opfern!

Werte machen Kinder zu Felsen-Kindern“ – Zitat des Autors Dantse Dantse Werte sind Werkzeuge, die Kinder stärken, ihnen helfen,

Lösungen zu finden und sie gegen alle

Unwetter des Lebens schützen.

Der richtige Erziehungsstil Liebe allein reicht nicht aus, um Kinder glücklich und erfolgreich zu machen. Sie brauchen Werte.

Die Art und Weise, wie Eltern ihre Kinder erziehen, beeinflusst maßgeblich, wie erfolgreich und glücklich Kinder später im Leben sein werden.

Kindererziehung ist eine Aufgabe, die mit viel Liebe getan wird, ist aber keine Liebe allein, sondern Verantwortung.

Die Liebe ist das wichtigste Gut für Menschen, aber nicht das Wichtigste, um ein Kind glücklich und erfolgreich zu erziehen. Viele Eltern, die dies lesen, werden erstaunt und schockiert sein. Sein Kind zu lieben, ihm ständig zu sagen „ich liebe dich“ und es „mein Schatz“ zu nennen, macht Eltern noch lange nicht zu guten Eltern und sichert dem Kind kein erfolgreiches und glückliches Leben. Ein Kind zu lieben und für es zu sorgen, ist eine selbstverständliche und automatische Pflicht und Aufgabe. Dies aber nicht zu tun, macht dich zu einem bösen Elternteil.

Für viele Eltern reicht es aus, das Kind zu ernähren, ihm Kleidungen zu kaufen, es zur Schule zu schicken und es zu seinen Hobbies zu fahren, Urlaub mit ihm zu machen, mit dem Kind zu kuscheln und emotionale Nähe zu haben, um das Kind zu einer starken und glücklichen Person zu machen. Das ist leider nicht so. All das sind minimale Pflichten der Eltern und ist nicht etwas Besonderes, wofür man Eltern loben müsste. Wenn sie dies nicht täten, wer würde es dann tun? Die richtige Reflektion Würden sie sich aber viel Zeit nehmen, um sich die Fragen zu stellen: Was braucht das Kind, um glücklich und erfolgreich zu sein; welche Stärken müssen Kinder haben, um das reale Leben außerhalb der eigenen vier Wände zu meistern und Alltagsprobleme ohne Schaden zu bestehen? So wie Eltern es mit ihren Lieblingshaustieren (Katze, Hund, Maus, Vögle u.a.) machen. Dann würden die meisten Eltern ihre Kinder anders erziehen. Sie würden schnell erkennen, dass Kinder viele Kern-Werte brauchen, ohne die sie in dieser Geierwelt nicht gesund bzw. ohne Schaden auskommen können; in einer Welt, die nicht sanft ist, wo Menschen mit anderen rücksichtlos umgehen; in einer Welt, wo Leistung erwartet wird und alles Druck macht. Sie würden nicht nur ihre Pflicht tun, sondern sie würden ihren Kindern die richtigen Werkzeuge an die Hand geben, damit sie jetzt und morgen in dieser echten Realitätswelt, die hart und ohne Mitleid ist, mit Erfolg bestehen, ohne dabei Schaden zu erleiden.

Kinder brauchen mehr als „ich liebe dich, du bist mein Schatz“. Sie brauchen vor allem Werte, um gesund zu wachsen und zu werden.

Wie wichtig WERTE sind Endlich ein Buch, das Eltern genau zeigt, was Werte in Kindern ausrichten, welche Vorteile sie bringen, was sie in Kinder verursachen und welche Werte Kinder brauchen, um morgen das Leben ihrer Träume leben zu können, OHNE ihre Beziehungen, Gesundheit oder ihren Seelenfrieden zu opfern! Werte machen Kinder zu Felsen-Kindern.

Das ist dann der wahre Liebesbeweis der Eltern.

Da die Kinder, allgemein und ganzheitlich gesehen, es besser haben sollten als ihre Eltern, müsste das normalerweise der Wunsch und das Ziel aller Eltern sein. Ich bin als Vater ziemlich froh darüber, dass es meinen Kindern besser geht als mir damals, als ich Kind war und ich tue mein Bestes, damit sie in ihrem Leben erfolgreicher und glücklicher sind als ich. Es wird oft gesagt „Kinder müssen auch wissen, dass Liebe bedingungslos ist. Egal, was sie tun, sagen oder fühlen, Kinder müssen die Gewissheit haben, dass sie über jedes Label, jede Leistung oder jedes Talent hinaus geliebt werden. Das ist großartig“.

Das ist Erziehungsromantik. Liebe ist keine Einbahnstraße Kinder müssen sehr früh wissen, dass Liebe, wie alle anderen Werte, eine Leistung ist. Das bedeutet, etwas, wozu man beitragen muss, woran man arbeiten muss – und nicht etwas, was automatisch ist.

Werte und Liebe Liebe bedeutet geben und nehmen. Nur nehmen, ohne zu geben führt dazu, dass die Liebe stirbt und weggeht. Kinder sollten schon sehr früh innerhalb der Familie lernen, die Liebe der anderen zu entgegnen und sie nicht als selbstverständlich zu nehmen. Somit haben sie größere Chancen, morgen die Beziehung außerhalb der Familie besser zu managen und darin glücklich zu sein.

Es muss ihnen beigebracht werden, dass wenn ein Kind als Erwachsene:r geliebt werden will, es selbst auch Liebe geben muss. Kindern, denen nur einseitige Liebe beigebracht wurde, sind oft diejenigen, die ihre Eltern schnell ins Heim stecken und die gegenüber anderen Menschen keine Empathie zeigen. Werte sind wichtig: Verwende deine Werte, um fürsorgliche, verantwortungsbewusste und belastbare Kinder zu erziehen.

Ein Kind positiv zu lieben bedeutet, es Schritt für Schritt loszulassen und Werte helfen dabei.

„Wer liebt, lässt los“ sagt eine afrikanische Weisheit. Da wo es Liebe gibt, gibt es Freiheit, Unabhängigkeit, Selbstbestimmung und freie Entscheidungen, soweit diese den anderen nicht Schaden zufügen.

