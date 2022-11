Startseite AVD vs. Windows 365 - Mit Devoteam M Cloud den richtigen Cloud-Desktop für jeden Use Case Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2022-11-17 11:36. Devoteam M Cloud zieht im aktuellen Webinar den tiefgreifenden Vergleich zwischen den beiden Microsoft Cloud-Desktop-Lösungen AVD und Windows 365 und zeigt dabei Unterschiede wie Überschneidungen auf. München, 17. November 2022 - Devoteam M Cloud, seit mehr als zwei Jahrzehnten ein führendes Unternehmen bei der Begleitung von Kunden aller Branchen auf ihrer digitalen Transformationsreise, unterstützt Kunden bei der Wahl der besten Cloud-Desktop-Lösung. Mittels eines Webinars helfen die Experten von Devoteam M Cloud den Teilnehmenden dabei, die Gemeinsamkeiten - aber auch die Unterschiede - zwischen den beiden Desktop-as-a-Service (DaaS)-Lösungen Azure Virtual Desktop (AVD) (ehemals Windows Virtual Desktop - WVD) und Windows 365 von Microsoft, zu verstehen. Die Qual der Wahl der passenden DaaS-Lösung Ganz gleich, ob es um die konkreten Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen AVD und Windows 365 geht oder die jeweiligen Anwendungsgebiete - die Devoteam M Cloud Experten Ertan Simsek, Principal Consultant bei Devoteam M Cloud, Stanley Walker, Lead Consultant bei Devoteam M Cloud und Florian Ried, Consultant bei Devoteam M Cloud, stellen am 8. Dezember beide Services von Grund auf vor. Zudem wird im Rahmen des Webinars ausführlich darauf eingegangen, wie die beiden Microsoft Cloud Services im Vergleich zueinander abschneiden, welche effektiven Use Cases es für die Dienstleitungen jeweils gibt, und darüber hinaus, wie die User Experience beider Services genau aussieht. "Desktop-as-a-Service ist für viele Unternehmen im Zuge der digitalen Transformation und im Rahmen der Corona-Pandemie zu einem wichtigen Asset geworden", erklärt Ertan Simsek. "Dementsprechend verwundert es auf den ersten Blick, dass es vonseiten Microsofts gleich zwei DaaS-Lösungen gibt. In unserem Webinar wollen wir die Hintergründe beleuchten und zudem aufzeigen, welche effektiven Use Cases es für die beiden Lösungen gibt - und natürlich zeigen, wie man sie optimal in die eigene digitale Transformation einbinden kann." Während des Webinars als auch im Anschluss daran können alle offenen Fragen rund um die beiden DaaS-Lösungen aus erster Hand beantwortet werden. Das Webinar findet am 8. Dezember von 10:30 - 11:15 Uhr in Form eines Online-Events statt. Registrieren Sie sich unter folgendem Link, um diese wichtigen Einblicke und den Austausch mit Experten nicht zu verpassen:

https://mcloud.devoteam.com/de/events/avd-vs-windows-365-microsofts-clou... Über Devoteam M Cloud: Mit mehr als 500 Kunden ist Devoteam M Cloud einer der führenden Anbieter von Microsoft Cloud-Technologien in EMEA mit derzeit 16 Goldzertifizierungen und 9 Advanced Specializations - Change & Adoption, Windows and SQL migration, Kubernetes on Azure, Low Code Development, Calling for Teams, Meetings and Rooms for Teams, Threat Protection, Application Modernisation und Teamwork Deployment. Unsere mehr als 1.000 Microsoft-Experten in der EMEA-Region bieten mittelständischen und großen Unternehmen ein Lösungs- und Produktportfolio, das große Teile der Digitalisierung, neue Formen der Zusammenarbeit und eine gründliche Analyse von Unternehmens- und Produktionsdaten ermöglicht. Devoteam M Cloud modernisiert die gesamte IT-Architektur, begleitet unsere Kunden auf ihrem Weg in die Cloud und macht sie fit für die digitale Zukunft. Über Devoteam:

Devoteam ist ein führendes Beratungsunternehmen, das sich auf digitale Strategie, Tech-Plattformen und Cybersicherheit konzentriert. Durch die Kombination von Kreativität, Technologie und Dateneinblicken befähigen wir unsere Kunden, ihr Geschäft zu transformieren und die Zukunft zu erschließen. Mit 25 Jahren Erfahrung und 9.000 Mitarbeitern in Europa und dem Nahen Osten fördert Devoteam verantwortungsvolle Technologie für Menschen und arbeitet daran, einen besseren Wandel zu schaffen. Firmenkontakt

Devoteam

Brisca Reinhardt

Gutenbergstraße 10

64331 Weiterstadt

+49 89 99 38 87 24

devoteam@hbi.de

https://de.devoteam.com/ Pressekontakt

HBI GmbH

Michelle Benesch

Stefan-George-Ring 2

81929 München

+ 49 (0) 89 99 38 87 24

devoteam@hbi.de

http://www.hbi.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten