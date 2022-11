Startseite Es ist soweit: TestForMe launcht seine Website in Deutschland für STI-Testung! Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2022-11-17 11:21. TestForMe.de schnelle Sicherheit bringt Ihnen klinische Strenge, Zuverlässigkeit und Vertraulichkeit, wenn es um STI-Tests geht, jetzt auch in Deutschland! TestForMe ist der europäische Marktführer für Online-STI-Tests, der seit über 10 Jahren in ganz Europa etabliert ist. TestForMe bietet anonyme und diskrete Tests für sexuell übertragbare Krankheiten, ohne einen Arztbesuch zu machen. Alle STI-Tests können zu Hause durchgeführt werden und die Analysen finden in einem ISO-zertifizierten Labor in Deutschland statt. Das Selbstmanagement der Gesundheit und Selbsttests sind seit der COVID-Pandemie auf dem Vormarsch und TestForMe macht das Testen auf STIs einfach und zugänglich. Unser Online-STI-Testleitfaden gibt Ihnen sofort Ratschläge, auf welche STI-Tests Sie testen sollten.

Sie können Ihre Proben einfach und bequem entnehmen und kostenlos an unser Labor senden. Ihre Ergebnisse sind dann innerhalb von 2-3 Werktagen sicher online verfügbar. Die Dienstleistungen von TestForMe, die von akkreditierten Ärzten und Krankenschwestern beaufsichtigt werden, umfassen Online-STI-Testberatung, STI-Tests und -Behandlungen. Alle Pflege erfolgt mit höchster Diskretion und ist völlig anonym. Website: www.testforme.de

Mail: info@testforme.de Biederitz, 18. November 2022 TestForMe bietet anonyme und diskrete Tests für sexuell übertragbare Krankheiten, ein Arztbesuch ist dafür nicht erforderlich: . Alle STI-Tests koennen zu Hause durchgeführt werden, die Analysen finden in einem ISO-zertifizierten Labor in Deutschland statt. Firmenkontakt

