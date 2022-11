Löwen im Nikolausstiefel

Kleine Löwen ... für kleine Menschen. Das ist doch wirklich ein tolles Nikolausgeschenk.

Passend zum Buch „Neues Leben für Lyon und Lyona“ gibt es auch einen Kalender für das Jahr 2023 sowie bezaubernde Weihnachtskarten.

Und wenn der Nikolausstiefel bereits zu voll ist, machen sich diese Geschenkideen auch gut unter dem Weihnachtsbaum.

Buch und Kalender 2023, "Neues Leben für Lyon und Lyona"

"Neues Leben für Lyon und Lyona"

Der kleine Löwe Lyon flüchtet mit seiner Mutter in ein neues Rudel. Dort begegnet ihm Lyona, ein freches Löwenmädchen und gemeinsam entdecken die beiden in sich die Kraft Mut zu haben und das Lachen wieder zu finden.

Dieses Buch ist für Kinder und Erwachsene jeden Alters geeignet und ist 2-sprachig in Deutsch und Englisch - zum visuellen Sprachenlernen.

Zu dem Buch gibt es in diesem Kombiangebot den Kalender, der vollgefüllt ist mit den Zeichnung aus dem Leben der kleinen Löwenkinder.

Mit diesem Buch und Kalender unterstützen wir die Traumabewältigung von Kindern, die aufgrund häuslicher Gewalt in ein Frauenhaus flüchten mussten. Und jedes dieser Kinder bekommt dieses Buch geschenkt. Denn für einen Neuanfang braucht es Mut, Kraft, den Glauben an Wunder und Fantasie.

Zum Buch und Kalender geht es hier:

https://www.karinaverlag.at/p/buch-und-kalender-2023-neues-leben-fur-lyo...

Weihnachtskarten 5 Stück inkl. Kuvert "Lyon und Lyona"

Lyon und Lyona aus dem bekannten Kinderbuch fliegen mit dem Weihnachtsschlitten über die Savanne.

5 hochwertige Weihnachtskarten in Softtouch Qualität inkl. 5 Kuverts.

Der Erlös aus dem Verkauf geht an die Kinder in den Autonomen Österreichischen Frauenhäusern.

Zu den Karten geht es hier:

https://www.karinaverlag.at/p/weihnachtskarten-5-stuck-inkl-kuvert-lyon-...

Firmeninformation:

Britta Kummer ist Autorin. Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher, wurde in Hagen geboren und wohnt heute in Ennepetal.

Zusätzlich gibt es auch zwei Bücher zum Thema MS. Diese sind aber keine Fachbücher über die Krankheit MS (Multiple Sklerose), sondern die MS-Geschichte der Autorin.

Ihr Buch „Willkommen zu Hause, Amy" wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis „Lesefuchs“ vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.

https://brittasbuecher.jimdofree.com/