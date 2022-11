Startseite Aurania definiert porphyrische Bohrziele bei Tatasham in Ecuador Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2022-11-16 16:36. Toronto, Ontario, 16. November 2022 - Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU; OTCQB: AUIAF; Frankfurt: 20Q) ("Aurania" oder das "Unternehmen" - www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/aurania-resources-ltd/) freut sich bekannt zu geben, dass die Ergebnisse des intensiven Kartierungsprogramms nach der "Anaconda-Methode" (siehe Pressemitteilungen vom 8. August 2022 und 26. September 2022) auf dem unternehmenseigenen Ziel Tatasham zusammen mit der Infrarot (IR)-Spektrometrie (Terraspec), bodengeochemische Ergebnisse, Magnetik aus der Luft und die MobileMT ("MMT")-Untersuchung es dem Explorationsteam von Aurania ermöglicht haben, Zielgebiete für Porphyrbohrungen auf Auranias Projekt Lost Cities-Cutucu im Südosten Ecuadors (das "Projekt") zu definieren. Es wird erwartet, dass die Bohrungen bei Tatasham Ende November/Anfang Dezember beginnen werden. Die Anaconda-Kartierung bei Tatasham fand in einem Gebiet von drei Quadratkilometern ("km") statt, wo die geochemischen Bodenanomalien mit dem magnetischen Hoch zusammenfielen. Parallel dazu wurde IR-Spektrometrie (Terraspec) an einer Auswahl von Gesteinsproben durchgeführt, die während des Kartierungsprogramms gesammelt wurden. Die während der luftgestützten Vermessung des Projekts im Jahr 2017 gesammelten magnetischen Daten wurden mit den Daten der MMT-Vermessung zusammengeführt, die zwischen den Vermessungslinien von 2017 geflogen wurde. Die Interpretation der kombinierten Daten hat zu einer neuen magnetischen Inversion geführt, die genauer ist als die vorherige Version. Die magnetische Inversion zeigt das Vorhandensein eines schwach magnetischen Bereichs, der innerhalb der großen hochmagnetischen Anomalie liegt. Dieser schwache magnetische Bereich wird als klassische Entmagnetisierung des Gesteins durch hydrothermale Alteration im Zusammenhang mit dem Kern eines Porphyrsystems interpretiert. Die IR-Spektrometrie-Studie (Terraspec) zeigt das Vorhandensein von hydrothermalen Alterationszonen, die durch Illit gekennzeichnet sind, über der niedrigen magnetischen Anomalie, die sich im westlichen Teil entlang eines großen, nach Norden verlaufenden Rückens erstreckt, von dem man annimmt, dass er eine regionale Struktur darstellt. Die kartierten Zonen mit erhöhter Bruchhäufigkeit und Verkieselung fallen mit der Illit-Alterationszone zusammen (siehe Abb. 1). Die Kartierung hat auch eine zentrale Region mit erhöhten Goethit-/Hämatit-Verhältnissen aufgezeigt, die auf die Oxidation von Gestein mit erhöhten Chalkopyrit-/Pyrit-Verhältnissen zurückzuführen ist (siehe Abb. 2). Die Daten wurden von Dr. Steven Garwin, einem leitenden technischen Berater, zusammen mit dem Explorationsteam von Aurania geprüft, um spezifische Zielgebiete für das bevorstehende Bohrprogramm auf Tatasham zu definieren. Die Zielgebiete von Interesse erstrecken sich über 3,5 km entlang des anomalen, nach N verlaufenden Bergrückens und sollen Folgendes erproben: - Der mittlere Teil einer Zone von Interesse, die durch nördlich verlaufende Illit- und Siliziumdioxid-Alterationszonen, erhöhtes Goethit/Hämatit und ein magnetisches Hoch und ein angrenzendes magnetisches Tief gekennzeichnet ist;

- ein Gebiet unterhalb eines Aufschlusses von nach Nordosten verlaufenden, flächigen Quarzadern, die entlang des südlichen Randes eines magnetischen Hochs liegen; und

- Die nördliche Ausdehnung der kartierten Illit-Alterationszone, die auch eine wichtige MMT-leitende Zone ist. Das geplante Programm bei Tatasham ist ein iterativer Prozess und wird im Laufe der Bohrungen noch geändert werden.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/68260/16112022_AuraniaDEPRco... Abbildung 1: Inversionskarte der magnetischen Gesamtintensität auf 1200 m über dem Meeresspiegel (ASL) mit der Verkieselung aus der Kartierung und den hydrothermalen Umwandlungen aus der IR-Spektrometrie (Terraspec) Studie. Illit ist ein Hochtemperatur-Tonmineral, das ein häufiger Bestandteil von Porphyr-Alterationssystemen ist. Smektit ist ebenfalls ein Tonmineral, das durch hydrothermale Alteration bei niedrigeren Temperaturen entsteht.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/68260/16112022_AuraniaDEPRco... Abbildung 2: Inversionskarte der magnetischen Gesamtintensität auf 1200 m ASL mit dem Kupfer/Zink-Verhältnis aus den Ergebnissen der Bodengeochemie und dem Goethit/Hämatit-Verhältnis aus der Kartierung. Qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen geologischen Informationen wurden von Jean-Paul Pallier, MSc, überprüft und genehmigt. Jean-Paul Pallier ist ein von der European Federation of Geologists ernannter EurGeol und eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, Standards of Disclosure for Mineral Projects der Canadian Securities Administrators. Über Aurania

