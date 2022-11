Startseite Leistung braucht Qualität – neue Jubiläumsprodukte von ATORN Pressetext verfasst von SympraGmbH am Mi, 2022-11-16 16:11. Ludwigsburg, 14. November 2022 – Zum Ausklang des 20-jährigen Markenjubiläums feiert HAHN+KOLB seine Eigenmarke ATORN nochmals mit ausgewählten Jubiläumsprodukten. Gemäß dem Markenmotto „Leistung braucht Qualität“ bietet HAHN+KOLB seine Bestseller-Werkzeuge zum Gewinde- und VHM-Bohren in einer besonderen Jubiläumsedition sowie einen 33-teiligen universalen Werkzeugsatz in einer robusten Textiltasche an. Maschinen-Gewindebohrsatz M4–M8 inkl. VHM-Kernlochbohrer

Die Jubiläumsedition des ATORN Maschinen-Gewindebohrsatzes kommt in einer 8-teiligen Box mit vier Gewindebohrern ATORN UNI 40 Control (HSSE) für die Abmessungen M4 bis M8 sowie den vier dazu passenden Kernlochabmessungen 3,3/4,2/5,0/6,8 des ATORN UNI VHM HPC Bohrers mit Innenkühlung. Beide Geometrien sind für die universelle Bearbeitung bis 1.000 N/mm² optimal ausgelegt und überzeugen sowohl in maximaler Prozesssicherheit als auch in der Flexibilität. Auf die Anwendung abgestimmte Beschichtungen sorgen für das nötige Plus an Standzeit. Universaler Werkzeugsatz zum ATORN Jubiläum

Insgesamt 33 hochwertige Werkzeuge bietet der ATORN Universal Werkzeugsatz – griffbereit und sicher verwahrt in einer Textiltasche mit robusten genähten Taschen und Schlaufen. Dazu zählen neben Wasserpumpenzange, Kombizange, Seitenschneider und Flachrundzange auch ein Bitsatz, ein Schraubendrehersatz sowie Innensechskantschlüssel. Abgerundet wird das Werkzeugset für den universellen Einsatz durch einen Gliedermaßstab, eine LED-Stiftleuchte, einen Permanentmarker und einen Flaschenöffner. 20 Jahre ATORN – ein guter Grund zum Feiern

Die Eigenmarke ATORN überzeugt bereits seit 2002 die Kunden von HAHN+KOLB mit Qualität, Innovation und Emotion zu einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis. Qualität und eine hohe Verfügbarkeit stehen dabei an oberster Stelle. Mit der steigenden Nachfrage ist das Sortiment kontinuierlich gewachsen und umfasst inzwischen über 35.000 Bohr-, Fräs-, Dreh-, Schleif- und Trennwerkzeuge sowie Messmittel, Werkstattbedarf und Betriebseinrichtungen. www.atorn.de Über HAHN+KOLB

Die HAHN+KOLB Group ist einer der weltweit führenden Werkzeug-Dienstleister und Systemlieferanten. Im Direktvertrieb verkauft das in Ludwigsburg ansässige Unternehmen national und international Zerspanungs- und Spannwerkzeuge, Mess- und Prüftechnik, Betriebseinrichtungen, allgemeine Werkzeuge, Handlingsysteme, Persönliche Schutzausrüstung (PSA) und Maschinen sowie kundenorientierte Systemlösungen. Dabei achtet HAHN+KOLB auf Nachhaltigkeit im Unternehmen, in den Logistikprozessen und im Produktsortiment. Zu den Kunden gehören unter anderem Firmen und Konzerne aus dem Maschinenbau, der Automobil-, Metall-, Elektronik- und Energiebranche. Mehr als 120.000 Produkte präsentiert der Werkzeug-Dienstleister in drei getrennten Katalogen zu den übergeordneten Themen „Werkzeuge", „Zerspanung – Spanntechnik" sowie „Betriebseinrichtung – Maschinen" in seinem Onlineshop. Das Unternehmen, dessen Wurzeln in das Jahr 1898 zurückreichen, beschäftigt rund 870 Mitarbeiter weltweit. Weitere Informationen zu HAHN+KOLB finden Sie unter www.hahn-kolb.de