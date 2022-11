Highspot ist führend im Report "Sales Content Solutions 2022"

Erhielt die höchste Punktzahl in der Kategorie "Aktuelles Angebot" und wurde als "Anbieter, der den Kunden in den Mittelpunkt seiner Entscheidungen stellt" bezeichnet

MÜNCHEN, 16.11.2022 - Highspot (https://www.highspot.com/de/), der führende Anbieter unter den Sales Enablement-Plattformen, wurde von Forrester Research im Report "The Forrester Wave™: Vertriebs-Content-Lösungen, Q4 2022 ausgezeichnet. "Highspot ist führend in den Bereichen Benutzererfahrung, Data Science und Integrationen. Highspot gilt als Anbieter, der für einen erheblichen Mehrwert und eine hohe Benutzerfreundlichkeit steht. Dies bestätigen die Zahlen zu Umsatzwachstum und Kundenbindungsrate, die zu den höchsten in diesem Report zählen", begründet Forrester die Platzierung.

Forrester bewertete die elf wichtigsten Anbieter von Content-Lösungen für den Vertrieb mit Blick auf ihre Strategie, das aktuelle Angebot und die Marktpräsenz. Highspot belegt in der Kategorie "Aktuelles Angebot" den ersten Platz und erreichte die höchste Punktzahl in der Kategorie "Strategie". In 23 von 33 Bewertungskategorien erhielt Highspot die höchstmögliche Punktzahl, darunter: Kundenbetreuung, Käufer-Engagement, Gesamtumfang und -tiefe der Integration, Dashboards für Sales Manager, Produktvision, Partner-Ökosystem, Lösungsarchitektur und Innovationsfahrplan.

In dem Bericht heißt es: "Highspot hat in verschiedener Hinsicht smart agiert, um die Skalierbarkeit für Unternehmen und glaubwürdige, kontextbezogene Erkenntnisse für seine Equip-Train-Coach-Plattform zu sichern." Weiter bestätigt der Report: "Referenzkunden schätzten die Kundenbetreuung und waren von der starken Steigerung der Produktivität positiv überrascht. Sie lobten die außergewöhnliche Suchfunktion, Sales Plays, die Content- und Performance-Scorecards und die 'überragende' Integration in Salesforce."

Anhaltend starke Dynamik bei Highspot

Über die Auszeichnung hinaus entwickelt sich Highspot ausgezeichnet:

- Wachstum des Kundenstamms: Weltweit tätige Unternehmen und Firmen aus den verschiedensten Branchen arbeiten mit Highspot. Das unterstreicht, dass Sales Enablement ein entscheidendes Werkzeug für den Vertrieb ist. Im vergangenen Jahr hat Highspot mehr als 12 Millionen Vertriebsmitarbeitern, Vertriebspartnern, Servicemitarbeitern und Kunden eine digitale Vertriebserfahrungen ermöglicht. Dies entspricht einer 50-prozentigen Steigerung der Plattformnutzung gegenüber dem Vorjahr.

- Produktinnovation: Die neuesten Produkt-Launches von Highspot bieten Funktionen und Ressourcen, die Führungskräfte unterstützen. Es ermöglicht ihnen, ihre Vertriebsmitarbeiter auszustatten, zu schulen und zu coachen und den Erfolg ihrer Aktivitäten zu analysieren. Dazu zählt das Sales Enablement Framework (https://www.highspot.com/de/sales-enablement-framework/). Mit diesem Modell lassen sich umfangreiche Verhaltensänderungen bei Vertriebsmitarbeitern umsetzen und das Unternehmenswachstum beschleunigen. Jüngste Produktinnovationen unterstützen Highspot-Kunden bei der Nutzung von Künstlicher Intelligenz, um die Arbeitsabläufe von Vertriebsmitarbeitern zu optimieren und die Wirkung von Inhalten und Schulungen zu quantifizieren. Neue Schulungsfunktionen verbessern außerdem die Lernerfahrung der Vertriebsmitarbeiter

- Globale Expansion: Aufgrund der steigenden weltweiten Kundennachfrage verdoppelte sich der Umsatz in Großbritannien, Deutschland und Nordeuropa. Highspot eröffnete Niederlassungen in Frankreich sowie Australien und Neuseeland.

"Kluge Unternehmen warten nicht auf die Rückkehr zur Normalität", sagt Andy Champion, Vice President & General Manager, Highspot EMEA. "Sie haben sich bereits auf die heutige Realität eingestellt, indem sie ihre Mitarbeiter mit den Fähigkeiten, dem Wissen und den Verhaltensweisen ausstatten, die sie für den Erfolg benötigen. In einer Welt, in der die Budgets begrenzt und die Entscheidungsfindung komplex ist, kann die richtige Technologie den Erfolg der Vertriebsmitarbeiter freisetzen und das Umsatzwachstum in jeder Verkaufsumgebung fördern. Wir glauben, dass diese Anerkennung von Forrester unsere Führungsposition in dieser Kategorie unterstreicht, da wir unermüdlich daran arbeiten, eine Zukunft zu erfinden, in der unsere Kunden in der Lage sind, herausragende Leistungen zu erbringen."

Highspot hilft Unternehmen aus verschiedenen Branchen, darunter Technologie, Finanzdienstleistung, Fertigung und Biowissenschaften, die Kontrolle über ihre Umsatzprogramme zu übernehmen. Mit den jüngsten Produktveröffentlichungen baut Highspot seine Innovationsführerschaft weiter aus. Das Unternehmen erfüllt die Kundenwünsche von heute und antizipiert die Anforderungen von morgen. Die Analysten von Forrester gelangen zu dem Schluss: "Highspot eignet sich gut für kleine und mittelständische Unternehmen bis hin zu Großunternehmen, die eine skalierbare Content-, Schulungs- und Coaching-Lösung mit hervorragenden Analysen von einem Anbieter wünschen, der den Kunden in den Mittelpunkt seiner Entscheidungen stellt."

Weitere Infos zu den Ergebnissen des Reports "The Forrester Wave™: Sales Content Solutions, Q4 2022" finden Sie hier (https://www.highspot.com/de/resource/the-forrester-wave-loesungen-fuer-v...).

Die Highspot GmbH bietet die führende Plattform für Sales Enablement, die die Leistung von Vertriebsteams steigert, indem sie die Lücke zwischen Strategie und Umsetzung schließt. Mit Highspot setzen Kunden Vertriebsstrategien in Initiativen um, die ihre Vertriebsteams dazu befähigen Theorie in die Praxis umzusetzen. Vertriebsmanager gewinnen umfangreiche und handlungsrelevante Erkenntnisse - und können klar messen, was funktioniert und was nicht.

Unternehmen wie Siemens, Handelsblatt Media Group, Personio, Yokoy, CRIF und Allianz Trade nutzen Highspot, um Inhalte zu managen, Sales Teams zu trainieren und zu coachen und um Interessenten zu Kunden zu machen. Mit Highspot steigern Unternehmen den Umsatz, fördern eine konsistente Leistung ihrer Vertriebsmitarbeiter und verbessern deren ROI. Neben dem Firmenhauptsitz in Seattle unterhält das Unternehmen Regionalbüros in London, Paris und München.

Weitere Informationen und aktuelle Inhalte finden Sie unter http://www.highspot.com/de.

