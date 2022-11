Startseite TSG 1899 Hoffenheim setzt auf digitale Trainings Pressetext verfasst von X-CELL AG am Mi, 2022-11-16 15:10. Mit Hilfe des E-Learning-Spezialisten X-CELL startet der Bundesliga-Erstligist eine Fortbildungsinitiative. Die TSG 1899 Hoffenheim stellt ihren Mitarbeitenden ab sofort verschiedene Online-Trainings des Düsseldorfer E-Learning-Anbieters X-CELL zur Verfügung. Geschult werden die Themen Datenschutz, Informationssicherheit und Arbeitsschutz. Hierbei lernen die Teilnehmenden den sorgsamen und DSGVO-gerechten Umgang mit sensiblen Daten, bekommen das Handwerkzeug, um die eigenen, wertvollen Unternehmensdaten vor Angriffen und Missbrauch zu schützen und erwerben die notwendigen Kenntnisse, um sich selbst bei der Ausübung ihrer Tätigkeit vor Unfällen, Bränden und sonstigen Ereignissen zu schützen. Die Inhalte sind dabei angepasst an die individuellen Bedürfnisse des Vereins. Verwaltet und den Teilnehmenden bereitgestellt werden die Trainings mithilfe des Learning Management Systems AcademyPlayer von X-CELL. Dieses ist Teil der E-Learning-Komplettlösung AcademyMaker®. Über die X-CELL AG: Die 2002 gegründete X-CELL AG bietet ihren Kunden alles aus einer Hand, was für erfolgreiche E-Learning-Projekte erforderlich ist: Exzellente Beratung, innovative Software, hochwertiger Content, kompetenter Support und flexible Hosting-Lösungen. Bereits über 6.100.000 Schulungsteilnehmer in über 100 Ländern profitieren von der Unterstützung durch X-CELL, E-Learning-Maßnahmen passgenau in bestehende Prozesse in IT, Personalwesen und Marketing zu integrieren. Mit AcademyMaker® bietet das Unternehmen zudem eine intuitiv bedienbare E-Learning-Komplettlösung an, die es ermöglicht, in kürzester Zeit selbst multimediale E-Learning Einheiten zu erstellen, zu verwalten und auszuwerten. Darüber hinaus sind Zusatzmodule für die Verwaltung von Präsenztrainings und Live-E-Learning erhältlich. Weiterführende Informationen unter www.x-cell.com. X-CELL AG

