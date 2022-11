Kii Audio gibt Kostenvorteile seiner deutschen Manufaktur an Endkunden weiter und bringt neue Farbvarianten

Hamminkeln, 16. November 2022 - Die Kii THREE von Kii Audio hat bereits Lautsprechergeschichte geschrieben. Ab sofort ist jedes ausgelieferte Exemplar komplett "Made in Germany" und wird dadurch für Endkunden sogar preiswerter! Die Sonderlackierung, die in Zusammenarbeit mit einem Produktionspartner aus dem automobilen Premium-Segment entsteht, gibt es zudem in neuen, aufregenden Farben. So lässt sich das zukunftsweisende, einzigartige Musiksystem noch besser an das individuelle Ambiente im Wohnzimmer anpassen.

Kii THREE in neuen, aufregenden Farben

Zu den 10 höchst individuellen Lackvarianten kommen vier weitere hinzu: Iced Green Metallic, Iced Sapphire Metallic, Iced Titanium Metallic und Rosso Corsa. Insgesamt bietet der Hersteller seine Produkte Kii THREE und die Basseinheit BTX in 14 verschiedenen Oberflächenvarianten an. Die Einfassung der Lautsprecherchassis ist in allen Gehäusevarianten in schwarz eloxiertem Aluminium gehalten und lässt die Treiber damit optisch in den Hintergrund treten.

Damit findet jeder, den die Aktivlautsprecher akustisch begeistern, eine optisch perfekt passende Variante, die den Charakter des Besitzers widerspiegelt. Für höchste Lackqualität sorgt ein renommierter Produktionspartner mit langjähriger Erfahrung im Automobillackbereich.

Günstigere Preise dank "Made in Germany"

Die neue Manufaktur in Hamminkeln im Nordwesten von Nordrhein-Westfalen wurde im August 2022 in Betrieb genommen. Mit dieser modernen Produktionsstätte, die Handarbeit, kurze Wege und Qualitätskontrolle verbindet, ist es Kii Audio gelungen, die Produktionskosten zu senken und die Fertigungsprozesse bei gleichbleibend höchster Qualität zu straffen. Andere Hersteller reden von Inflation, Kii Audio senkt stattdessen die Preise für Endkunden!

Digitale Aktivboxentechnologie für einzigartiges Klangerlebnis

Die Kii THREE ist ein weltweit einmaliges High End Aktivlautsprecherkonzept. Dank der "Active Wave Focussing" Technologie gelingt es ihr, nicht nur einen außergewöhnlich dynamischen Eindruck aus einem kompakten Gehäuse zu erzielen. Die seitlichen und frontalen Treiber sorgen zudem für eine gerichtete Abstrahlung im Bass- und Grundtonbereich. Damit wird die Richtwirkung nicht nur an Mittel- und Hochton angepasst, die Wiedergabe wird auch in einem Maße unabhängig von der Raumakustik, wie es bei Passivlautsprechern nie möglich sein wird.

Preise und Verfügbarkeit

Die Systeme Kii THREE und Kii THREE BTX sind ab sofort in 4 neuen Farbvarianten erhältlich: Iced Green Metallic, Rosso Corsa High Gloss, Iced Titanium Metallic und Iced Sapphire Metallic sowie den bekannten Premiumlackierungen Graphite Satin Metallic, Iced Bronze Metallic, Azzurro High Gloss, Spring Green, Nardo Grey High Gloss, High Gloss White, Tempranillo Red Metallic und Phoenix Orange Metallic. Für alle 12 Premiumlackierungen (High Gloss oder Metallic) gelten folgende Preise inklusive Mehrwertsteuer:

Kii THREE Stereo System (mit Kii Control): 17.775,00 Euro

Kii THREE BXT (modulares Standboxensystem mit Kii Control): 33.775,00 Euro

Für die Standardlackierungen Strukturlack Weiß oder Dunkelgrau gelten folgende Preise inklusive Mehrwertsteuer:

Kii THREE Stereo System (mit Kii Control): 15.775,00 Euro

Kii THREE BXT (modulares Standboxensystem mit Kii Control): 29.775,00 Euro

Einen kompakten Lautsprecher bauen, der klingt wie ein großes, fest installiertes System - das war das Ziel von Kii Audio bei der Gründung der Firma 2014. Mit der THREE ist dem Unternehmen mit Sitz in Bergisch Gladbach dieses Meisterstück gelungen. Dabei ist das Konzept der THREE nicht die erste kleine Revolution, an der Chef-Entwickler und Kii-Mitgründer Bruno Putzeys maßgeblich beteiligt war: Mit seinen Entwicklungen UcD und Ncore brachte er die Class-D-Verstärkertechnik entscheidend voran. Allen Mitarbeitern gemein ist die Leidenschaft für gute Musik und das Streben nach der absolut perfekten Wiedergabe - diese Philosophie spürt man in jedem Produkt von Kii Audio.

www.kiiaudio.com

