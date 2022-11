Startseite Asbestentsorgung von Profis Pressetext verfasst von anatoly41 am Mi, 2022-11-16 14:27. Asbest ist ein gefährliches Material, das bei unsachgemäßem Umgang schwere Gesundheitsprobleme verursachen kann. Daher sollten Sie unbedingt einen professionellen Dienstleister mit der Entfernung und Entsorgung beauftragen. Die Gefahr, die von Asbest ausgeht, sollte unter keinen Umständen auf die leichte Schulter genommen werden. Denn aufgrund seiner Zusammensetzung können Asbestfasern leicht in die Luft gelangen und eingeatmet werden. Dabei können sie ins Gewebe eindringen und Tumore in Lunge, Kehlkopf und anderen Organen verursachen. Wenn Sie den Verdacht haben, dass in Ihrer Behausung oder Ihrem Unternehmen Asbest vorhanden ist, sollten Sie schnellstmöglich handeln und Ihre Räumlichkeiten von einem Fachmann untersuchen lassen. Vermeiden Sie die Entsorgung auf eigene Faust. Sie könnten sich und andere dabei ungewollt in Gefahr bringen. Ein professioneller Asbestsanierer verfügt über die nötige Erfahrung, Ausrüstung, Zertifizierung und Sachkenntnis, um Asbest sicher zu entfernen. So wie die fachkundigen Asbest Profis mit Sitz in München.

Die Asbest Profis – zertifizierte Asbestentsorgung

Die Asbest Profis sind ein fachkundiges Team, das sich auf die Sanierung von Räumlichkeiten und den Transportschutz von Asbest spezialisiert haben. Ob Hausdächer, Fassaden oder Garagen, Eternitplatten- oder Asbestentsorgung – die Asbest Profis wissen stets genau, was zu tun ist. Dank durchdachter Arbeitsabläufe und Methoden kann der zertifizierte Fachbetrieb besonders günstige Preise anbieten. Und mit 15 Jahren Erfahrung auf dem Gebiet der Asbestentsorgung ist das Team der Asbest Profis Ihr kompetenter und zuverlässiger Partner in München, Nürnberg, Augsburg, Ingolstadt und Regensburg. Kostenlose Besichtigung und Beratung inklusive. Sagen Sie Ihrem Asbestproblem Lebewohl und überlassen Sie den Asbest Profis den Rest. Pressekontakt: Walter Gierlinger Halfurt 24 83123 Amerang Deutschland Telefon: 089 998 208 192 E-Mail: kontakt@asbestprofis.de Web: https://asbestprofis.de/asbestentsorgung/ Über anatoly41 Komplettes Benutzerprofil betrachten