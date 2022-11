Orange Office Weeks bei Inwerk Büromöbel

3 Wochen lang bis zu 40% Rabatt - alle Aktions-Produkte in 10 Tagen lieferbar

Am 14. November 2022 startet der Meerbuscher Büromöbelhersteller Inwerk wieder seine Orange Office Weeks mit Top Angeboten aus der Kollektion Made by Inwerk (MBI) - mit bis zu 40 Prozent Rabatt. Die schon in den Vorjahren beliebte Sonderaktion gilt nicht nur eine Woche, sondern gleich drei Wochen (Weeks) bis zum 2. Dezember. Ein weiteres Plus: Die bestellte Ware wird nach spätestens 10 Werktagen ausgeliefert. Eine erfreuliche Situation, nachdem es in diesem Jahr in der gesamten Wirtschaft häufig zu Lieferengpässen kam. Mit Blick auf die zum Jahresende traditionell starke Nachfrage ist Inwerk mit ausreichend Lagerware bestens vorbereitet. Wer also noch in 2022 Büromöbel oder auch eine komplette Neueinrichtung anschaffen möchte, kann sich auf eine termingerechte Zustellung der MBI-Produkte verlassen und entsprechend planen.

Mehrfach preisgekrönt: das multifunktionale System Masterbox®

Die Breite des MBI-Sortiments deckt praktisch das gesamte Equipment an Büroeinrichtung ab. Äußerst vielseitig ist das multifunktionale Möbelbausystem Masterbox®. Seine kubischen Stahlmodule fügen sich zusammen zu Sideboards, Schrankwänden und Regalen, TV-Boards, Roll- und Standcontainern, wandhängenden Schränken und Regalen sowie Empfangstheken und Büroküchen - in jeder gewünschten Größe. Weil sich die Möbel werkzeuglos mit wenigen Handgriffen aufbauen lassen, können Mitarbeiter:innen ihre Arbeitsumgebung in kurzer Zeit selbst gestalten, aber auch nachträglich ganz nach Bedarf immer wieder verändern und umfunktionieren. Diese Flexibilität ist marktweit einzigartig. Optisch überzeugt das System durch seine filigrane Konstruktion und die präzise Verarbeitung. Masterbox® wurde mit renommierten Designpreisen ausgezeichnet, mit dem Red Dot Award, dem German Design Award und dem iF Award in Gold.

Made by Inwerk - für ergonomische Arbeitsplätze

Neben Technik und Design bieten MBI Produkte unverzichtbare ergonomische Qualität für Büroarbeitsplätze. Prominentestes Beispiel ist der Schreibtisch. Seit einigen Jahren schon bevorzugen Unternehmen Tische mit elektrischer Höhenverstellung, die dazu beitragen Rückenbeschwerden vorzubeugen, weil sich an ihnen im Sitzen und im Stehen arbeiten lässt. Die MBI-Modelle decken durch spezifische konstruktive Ausführungen und die Verfügbarkeit in allen relevanten Größen unterschiedlichste Kundenwünsche ab. Darüber hinaus gibt es elektrisch höhenverstellbare Kompakt-Tische, die sich für kleiner dimensionierte Homeoffices und in Unternehmen für Besprechungsräume empfehlen. Spürbare Bewegungseffekte liefern auch moderne Bürodrehstühle. Durch ihre Mechaniken ermöglichen sie den Nutzern quasi automatisch ein "dynamisches Sitzen", was eine starre Körperhaltung vermeidet. Aber auch an der Peripherie des Arbeitsplatzes ist Ergonomie gefragt. Schallabsorbierende Akustiksysteme als Stellwände und als Wandverkleidung reduzieren störenden Lärm, während blendfreie Lampen und Leuchten augenschonendes Licht spenden.

Gute Rahmenbedingungen sind eine Voraussetzung für erfolgreiches Arbeiten. Dafür entwickelt Inwerk kreative, produktivitätsfördernde Produkte und Systeme. Die Orange Office Weeks bieten eine lohnende Gelegenheit, die richtungweisenden Einrichtungslösungen des MBI Programms zu erwerben.

Inwerk, 2001 gegründet,ist Entwickler und Hersteller von Büromöbelsystemen sowie Fachhandel und beschäftigt insgesamt 115 Mitarbeiter an zwei Standorten in Nordrhein-Westfalen und Hessen. Inwerk ist mit zahlreichen Design-, Innovations- und Nachhaltigkeitspreisen für richtungweisende Systemlösungen ausgezeichnet und verfügt über mehr als 100 Patent-, Marken- und Designeintragungen. Die Produkte sind auf die Anforderungen der digital transformierten Büroarbeitswelt und von Homeoffices zugeschnitten, im Sinne des Leitmotives von Inwerk: Wir erschaffen die Zukunft der Arbeitswelt, damit Menschen ihr volles Potenzial entfalten möchten.

Kontakt

Inwerk GmbH

Patrick Dietz

Krefelder Straße 78-82

40670 Meerbusch

0 64 09 66 19-13

patrick.dietz@inwerk.de

http://www.inwerk-bueromoebel.de