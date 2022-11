Startseite Hochwertige Geldanlage war noch nie so einfach wie heute Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2022-11-16 14:03. Warum wir in Sachen Geldanlage keine Angst vor Krisen haben sollten Erfolgreich wissenschaftlich investieren Die Erscheinung der Hardcover-Auflage des Erfolgs-eBooks "Erfolgreich wissenschaftlich investieren" von dem erfolgreichen Portfoliomanager Andreas Beck am 15.11.2022 steht kurz bevor. Der in weniger als zwei Jahren mehr als 340.000-mal herunter-geladene Ratgeber, ist wahrscheinlich der meistgelesene Ratgeber für Vermögensanlagen im deutschsprachigen Raum. Aufgrund dieses Erfolges gibt es das Werk nun endlich auch als gebundenes Buch. Sein Expertenstatus wird von hohen Klickzahlen auf seinen Social-Media-Kanälen und durch regelmäßige TV-Auftritte untermauert. Meinungen bekannter Persönlichkeiten zum Buch von Herrn Beck:

-"Im Buch kann man lernen, wie die Wirtschaft wirklich funktioniert, auch wenn es nicht dem politischen Zeitgeist entspricht." - Stefan Mappus, Ministerpräsident Baden-Württemberg a.D.

-"Weil die Weltwirtschaft Krisen durchläuft, ist Sie langfristig stabil und effizient. Dieses Buch beschreibt diesen Zusammenhang sehr interessant und kompetent." - Frank Thelen, CEO Freigeist & 10xDNA Zum Buch

In diesem Buch erfahren die Leserinnen und Leser, warum die Reichen immer reicher werden, sie keine Angst vor Krisen haben sollten und warum die meisten Anlageprodukte für Privatanleger enttäuschen. Dafür zeigt Andreas Beck eindrucksvoll, wie Wirtschaft und Finanzmarkt auf globaler Ebene zusammenhängen und warum der weltweite Kapitalismus trotz aller Krisen ein ultrastabiles System darstellt. Schritt für Schritt lernen die Leserinnen und Leser, wie auch sie als Privatanleger an der Entwicklung der globalen Weltwirtschaft partizipieren können. Es wird leichtverständlich aufgezeigt, warum hochwertige Geldanlage noch nie so einfach wie heute war. Preis: 14,90 EUR Kontakt:

Seitenzahl: 100

E-Mail: presse@eulogiaverlag.de

ISBN Hardcover: 978-3-96967-290-7 Eulogia Verlags GmbH

Gänsemarkt 43

20354 Hamburg

