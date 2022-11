Startseite Der Weihnachtssong "Mein Weihnachtslied für Dich" von André Peickert Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2022-11-16 13:57. Das Weihnachtslied-Debut des Schlagersängers "Mein Weihnachtslied für Dich" - Unter diesem festlichen und besinnlichen Motto gibt Schlagersänger André Peickert (Ich kann nicht schlafen ohne Dich...) sein Debut im Bereich der Weihnachtsmusik! Mit dem Weihnachtssong "Mein Weihnachtslied für Dich" erfüllt sich der junge Schlagersänger einen lang gehegten Traum! Bereits im Jahr 2019 wuchs die Idee heran, die kommende Adventszeit bis hin zum herannahenden Weihnachtsfest in Form eines Weihnachtsliedes musikalisch zu gestalten. So kam es eines Abends im Jahre 2019 dazu, dass sich André Peickert ganz klassisch mit Bleistift und einem weißen Blatt Papier daran machte, erste Ideen für einen weihnachtlichen Text zu skizzieren. Im Laufe der Zeit fügten sich dann nach und nach die Textbausteine zu einer weihnachtlichen Geschichte zusammen, welche von Vorfreude auf die Adventszeit und Weihnachten erzählt! Melodisch wurde der Text zu "Mein Weihnachtslied für Dich" von André Peickert´s musikalischen Ziehvater, dem Schlagersänger, Komponisten und Musikproduzenten Ulli Schwinge komponiert! In dessen Tonstudio produzierten die beiden Musiker den Debut-Weihnachtssong "Mein Weihnachtslied für Dich". Veröffentlicht wird der Weihnachtssong von dem Musik-Label ZOOM aus der Schweiz, welches bereits in der Vergangenheit Produktionen des jungen Texters und Schlagersängers veröffentlichte und bis zum heutigen Tage betreut! Der Weihnachtssong "Mein Weihnachtslied für Dich" von André Peickert ist ab dem 18.11.2022 auf allen bekannten Download u. Streamingportalen, bei Youtube und Amazon verfügbar!

Mehr Infos zum Künstler gibt es im Web unter www.andre-peickert.com

Vö: 18.11.2022 - weltweit

Label Name: Zoom Music

Label ID: LC12123

Text: André Peickert

Musik: Ulli Schwinge

Verlag: Edition Star Productions

ISRC: CH-333-22-00036

EAN: 7640187580198

Mit freundlicher Genehmigung von zoom-music.com - a division of Star Productions GmbH - LC12123

