Startseite Scotch Creek erweitert seinen Grundbesitz im ertragreichen Clayton Valley im US-Bundesstaat Nevada auf über 10.000 Acres Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2022-11-16 12:14. VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA - 16. November 2022 - Scotch Creek Ventures Inc. (das Unternehmen) (CSE: SCV) (FWB: 7S2) (OTC: SCVFF) (Scotch Creek oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das zu 100 % unternehmenseigene Lithiumprojekt Macallan East (Macallan) um 54 angrenzende Claims erweitert werden konnte. Mit dieser Erweiterung erhöht sich die Grundfläche des Projekts Macallan auf insgesamt 6.360 Acres und macht Scotch Creek zu einem der größten Besitzer von Lithiumkonzessionen im Clayton Valley. Das Projekt Macallan East liegt nun süd-südöstlich entlang des Entwicklungszugs (Trend) eines der ertragreichsten Lithium-Tonsteingürtel der Welt. Im Rahmen einer vor kurzem absolvierten Gravitationsmessung wurde dieser Entwicklungszug dargestellt und lieferte dem Unternehmen wichtige Daten. Als Folge davon ist Scotch Creek derzeit mit der Bewertung neuer und noch nicht explorierter Lithiumbohrziele befasst, die entlang dieses ertragreichen Lithiumgürtels angesiedelt und eine Exploration wert sind. Herr David Ryan, der CEO von Scotch Creek, meint dazu: Nach Auswertung der ersten Ergebnisse der Explorationsbohrungen zusammen mit der vor kurzem abgeschlossenen Gravitationsmessung im Projekt Macallan haben wir diese neuen Claims als mögliche Erweiterung des ursprünglich von Cypress Development Corp. und Noram Lithium Corp. entdeckten, erstklassigen Lithium-Tonsteingürtels ermittelt. Die Gravitationsmessung hat deutlich gezeigt, dass sich dieser süd-südostwärts verlaufende Entwicklungszug bis in die neu abgesteckten Claims hinein erstreckt. Da wir im Jahr 2023 zusätzliche Bohrungen im Projekt planen, sind wir derzeit mit der Definition von Bohrzielen bei Macallan befasst. Aus unserer Sicht bietet diese Konzessionsflächenerweiterung Scotch Creek die beste Möglichkeit, um eine wirklich große Lithiumentdeckung bei Macallan East zu machen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/68248/SCVNov162022MacallanCl... Über das Lithiumprojekt Macallan East Die Claim-Gruppe Macallan East liegt direkt auf einem Trend mit einer von Ausbissen gekennzeichneten, lithiumführenden und vulkanaschereichen Gesteinsformation aus Beckensedimenten, die aus nord-nordöstlicher Richtung auf das Projektgebiet zustrebt. Die Prognose der Existenz dieser mineralisierten Gesteinsformationen im Untergrund des Projekts Macallan lässt darauf schließen, dass poröse Gesteinsfragmente (Asche), die mit diesen Formationen an anderen Stellen des Beckens in Verbindung stehen, auch unter der Oberfläche der Claims zu finden sind. Scotch Creek möchte Investoren und Stakeholder dazu einladen, sich mit unserem Investor-Relations-Team in Verbindung zu setzen oder unsere Website zu besuchen, damit sie sich für den Erhalt regelmäßiger Updates und News Alerts anmelden können. Über Scotch Creek Ventures Scotch Creek ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb, die Exploration und die Entwicklung von Lithiumprojekten in erstklassigen Bergbaurechtsprechungen wie Nevada in den USA gerichtet ist. Scotch Creek hat es sich zum Ziel gesetzt, die Zukunft der grünen Revolution in Nordamerika mit strategisch ausgerichteten Lithiumprojekten zu sichern. Für das Board of Directors

David K. Ryan David Ryan

Chief Executive Officer Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie auf unserer Website unter www.scotch-creek.com oder unter unserem Profil auf SEDAR unter www.sedar.com sowie auf der Website der CSE unter www.thecse.com . PR-Kontakt

Scotch Creek Ventures Inc.

Telefon: +1.604.862.2793

E-Mail: info@scotch-creek.com

Webseite: www.scotch-creek.com SCOTCH CREEK VENTURES INC.

1140-625 Howe Street, Vancouver, BC, V6C 2T6

CSE:SCV | FWB:7S2 | OTC:SCVFF Die CSE hat diese Mitteilung nicht überprüft und übernimmt keine Verantwortung für ihre Richtigkeit oder Angemessenheit. Zukunftsgerichtete Aussagen und Warnhinweise Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar, noch findet ein Verkauf von Wertpapieren in einem Staat der Vereinigten Staaten statt, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre. Die hierin erwähnten Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner aktuellen Fassung registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht ausgenommen. Diese Mitteilung kann Aussagen im Sinne der Safe-Harbour-Bestimmungen enthalten, wie sie in den Wertpapiergesetzen und -vorschriften definiert sind. Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf die Finanzlage, die Betriebsergebnisse und das Geschäft des Unternehmens sowie bestimmte Pläne und Ziele des Unternehmens in diesem Zusammenhang enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit Risiken und Unsicherheiten behaftet, da sie sich auf Ereignisse beziehen und von Umständen abhängen, die erst in der Zukunft eintreten werden, und es gibt viele Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Scotch Creek Ventures Inc.

David Ryan

1140-625 Howe Street

V6C 2T6 Vancouver, BC

Kanada email : david.ryan@hotmail.com Pressekontakt: Scotch Creek Ventures Inc.

David Ryan

1140-625 Howe Street

V6C 2T6 Vancouver, BC email : david.ryan@hotmail.com Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten