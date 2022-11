Startseite 5. Generation von AGON wird um 270/240 Hz QHD-Gaming-Monitore mit Fast IPS-QD-/VA-Panels erweitert Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2022-11-16 10:08. Satte Farben und HDR Amsterdam, 16. November 2022 - AGON by AOC - eine der weltweit führenden Gaming-Monitor1- und IT-Zubehörmarken - präsentiert zwei neue Modelle aus dem brandneuen AGON 5 Line-up: Der 68,6 cm (27") große AGON AGON AG275QZ/EU (https://eu.aoc.com/de/gaming/products/monitors/ag275qz?utm_campaign=Rele...) kombiniert ein Fast IPS-Panel mit Quantum-Dot-Schicht für 1,07 Milliarden Farben mit einer Bildwiederholrate von 240 Hz (übersteuerbar auf 270 Hz) und einer Reaktionszeit von 1 ms GtG beziehungsweise 0,5 ms MPRT. Das gleich große, preislich unterhalb angesiedelte Geschwistermodell AGON AG275QZN/EU (https://eu.aoc.com/de/gaming/products/monitors/ag275qzn?utm_campaign=Rel...) verfügt dagegen über ein schnelles VA-Panel mit hohem Kontrast und den gleichen Spezifikationen auf E-Sport-Niveau: 240 Hz Bildwiederholfrequenz, 1 ms GtG beziehungsweise 0,5 ms MPRT-Reaktionszeit. Dank der extrem geringen Eingabeverzögerung und der schnellen Reaktionszeiten erleben Gamer mit beiden Modellen ein flüssiges Spielerlebnis. Sie haben damit die Möglichkeit, ihre Gegner noch schneller zu sehen und herauszufordern, was im Wettbewerb von entscheidender Bedeutung ist. Die vielseitigen Monitore sind beide VESA-DisplayHDR-400-zertifiziert und unterstützen beide HDR10 zur Wiedergabe von Inhalten mit hohem Dynamikbereich. Das Ergebnis sind reiche, lebendige Darstellungen mit schnellen, flüssigen Bildern. Erst im September wurde die 5. Generation von AGON mit zwei 165-Hz-Modellen vorgestellt, die ebenfalls über Fast IPS- beziehungsweise Fast VA-Panels verfügen. Mit dem AG275QZ/EU und dem AG275QZN/EU und deren 270 respektive 240 Hz geht AGON by AOC jetzt auf E-Sport-Niveau. Und genau wie ihre 165-Hz-Geschwister kommen auch diese Monitore in einer zu 100 % recycelbaren Papierpolster-Verpackung. Sowohl der AG275QZ/EU als auch der AG275QZN/EU präsentieren sich in einem aufgefrischten, schlanken Design. Ihr 3-seitig randloser Auftritt macht sie ideal für Multi-Monitor-Setups, ihr metallischer Fuß mit geringer Standfläche zu einer ersten Wahl für kompakte Settings. Ergonomisch haben sie ebenfalls einiges zu bieten. Beide Modelle lassen sich für eine schonende Körperhaltung auch bei längeren Sessions in der Höhe verstellen, schwenken, neigen und drehen (Pivot). Dank der integrierten Kabelführungsöffnung im Standfuß und des eingebauten Netzteils erlauben sie ein aufgeräumtes Gesamtsetting für volle Konzentration auf das Wesentliche. Ein integrierter 4-Port-USB-Hub (USB 3.2 Gen 1) steht für den einfachen Anschluss von Peripheriegeräten, Joysticks oder Controller zur Verfügung. Der AG275QZ/EU verfügt über ein Fast IPS-Panel inklusive Quantum-Dot-Schicht, die die Farbgenauigkeit verbessert und den Farbraum erweitert. Zu sehen ist das an reichen, gesättigten Farben - spezifiziert mit 10 Bit Farbtiefe und 1,07 Milliarden Farben. Aufgrund der großen Farbraumabdeckung von 99,9 % AdobeRGB, 100 % sRGB und 97,5 % DCI-P3 eignet sich der AG275QZ/EU hervorragend für Content Creators, YouTuber und Live-Streamer. Seine native Bildwiederholfrequenz von 240 Hz kann über das OSD des Monitors problemlos auf 270 Hz übertaktet werden, was ihn zu einem der schnellsten QHD-Modelle (2560 x 1440) auf dem Markt macht. Der AG275QZN/EU hingegen verfügt über ein Fast-VA-Panel mit 16,7 Millionen Farben und einem höheren Kontrast (3000:1) als die IPS-QD-Variante, so dass dieses Modell bei dunklen, schattigen Bildschirminhalten brilliert und satte, tiefe Schwarztöne wiedergibt. Auch er bietet eine große Farbraumabdeckung von 89,3 % AdobeRGB, 99,7 % sRGB und 89,9 % DCI-P3. Sowohl bei der IPS- (AG275QZ/EU) als auch bei der VA-Variante (AG275QZN/EU) erreichen die Monitore dank mehrerer Pixel-Overdrive-Modi eine beeindruckende Reaktionszeit von 1 ms GtG. Motion Blur Reduction (MBR) kann die wahrgenommene Reaktionszeit auf nur 0,5 ms MPRT reduzieren. Beide Modelle verfügen über Adaptive-Sync. Das heißt, sie unterstützen gängige Implementierungen variabler Bildwiederholfrequenzen zur Vermeidung von Tearing oder Stottern. Dank des Konsolenmodus können sie außerdem mit den neuesten Konsolen in deren 2560x1440 @ 120-Hz-Modi verwendet werden - sie können ein 4K-Signal akzeptieren und auf 2560x1440 herunterskalieren, während die hohe Bildwiederholfrequenz aktiviert ist. Das umfangreiche Menüsystem auf dem OSD kann über einen Joystick oder die AOC G-Menu Software bedient werden. Es ermöglicht dem User die Änderung der Farb-/Luminanzeinstellungen, um sie perfekt zu kalibrieren, und bietet außerdem Spiel- oder Komfortfunktionen wie Fadenkreuz-Overlay, Shadow Control oder Low Blue Mode. Der AGON AG275QZ/EU und der AGON AG275QZN/EU sind ab November 2022 für 819,00 EUR / 569,00 EUR beziehungsweise 829,00 CHF / 579,00 CHF (jeweils UVP) erhältlich. ________________________________________ 1 IDC Quarterly Gaming Tracker - Gaming Monitor 2021 Q4 Über AOC

AOC ist eine 1967 gegründete Tochtergesellschaft des weltweit größten LCD-Herstellers TPV Technology Limited und global führende Marke für Monitore und IT-Zubehör. Das umfassende Produktangebot von AOC umfasst innovative, ergonomische, umweltfreundliche und stilvolle Lösungen für den professionellen und privaten Einsatz gleichermaßen. Zur Submarke von AOC, AGON by AOC, gehört eines der weltweit stärksten Portfolios für High-Performance-Gaming-Monitore sowie ein komplettes, in folgende drei Kategorien unterteiltes Gaming-Zubehör-Ökosystem: AOC GAMING für Core Gamer, AGON für Competitive Gamer sowie AGON PRO für eSports-Enthusiasten und professionelle eSports-Spieler. Seit 2020 ist AGON by AOC eine der führenden Gaming-Monitor-Marken und eine erste Wahl von Gamern in aller Welt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die offizielle Website von AGON by AOC oder folgen Sie AGON by AOC auf Facebook, Twitter oder Instagram. Firmenkontakt

