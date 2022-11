Startseite Tax Compliance Tool - Out of the Box Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2022-11-15 17:04. Einfache Digitalisierung des Tax Compliance Prozesses Die Compliance Anforderungen der Steuerfunktion werden immer umfangreicher und das betrifft nicht nur große Konzerne sondern insbesondere auch kleine und mittelgroße Unternehmen sowie kommunale Betriebe. Oft wird das Thema in die Zukunft verschoben, da der Aufwand für die Einrichtung eines Tax Compliance Management Systems sehr hoch sein kann. Wer sich die fachliche Definition der durchzuführenden Kontrollen selbst zutraut, kann für die Digitalisierung auf die U² Tax Compliance App von Universal Units zurückgreifen. Hiermit kann mit sehr geringem Aufwand ein funktionierendes Tax CMS aufgebaut und betrieben werden. In der App sind die Standard-Prozess für die Bereiche Erklärungen, Bescheide, Betriebsprüfungsanfragen und sonstige Tax Compliance Kontrollen bereits voreingestellt. Ein OnBoarding-Handbuch führt den Anwender Schritt für Schritt durch die erforderlichen Einstellungen (z.B. Einrichten der Gesellschaften, Benutzer, Rollenzuordnung und das Erstellen der einzureichenden Erklärungen/Kontrollen). Nach kurzer Zeit steht das System für den produktiven Einsatz zur Verfügung. Das System erinnert nun selbständig per E-Mail z.B. an einzureichende Erklärungen und ermöglicht die implizite Dokumentation. Damit sind alle Informationen an einem zentralen Ort abrufbar. Die Steuerabteilung kennt somit jederzeit den aktuellen Status auch von Auslandsgesellschaften und kann bei Rückfragen der Finanzverwaltung schnell reagieren. Da es sich bei der U² Tax Compliance App um eine SaaS Lösung handelt, ist keine Einrichtung der Software auf der eigenen Rechnerlandschaft erforderlich, ein Internet-Browser ist für die Nutzung ausreichend. Die angebotenen Pakete starten bei EUR 49/Monat für einen Einzelbenutzer bis zum Premium-Paket für EUR 399/Monat (10 Benutzer). Für Pakete mit mehr als 10 Benutzern werden individuelle Preise vereinbart. Universal Units ist der unabhängige Anbieter für webbasierte Lösungen zum weltweiten Management von Unternehmenssteuern. Das erfahrene Entwicklerteam mit Sitz in Berlin steht für agile Softwareentwicklung sowie für die Umsetzung von modernen und stabilen Lösungen. Unsere Softwareprodukte unterstützen die Steuerfunktionen von Unternehmen in den Bereichen Tax Compliance, Tax Accounting, Transfer Pricing Dokumentation, Country by Country Reporting und VAT-ID Check. Kontakt

Universal Units GmbH

Thomas Hönicke

Uhlandstr. 14

10623 Berlin

+49 30 31014198

contact@universalunits.com

https://universalunits.com/de/products/tax-compliance