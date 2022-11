Discovery stellt ein Update zu den ESG-Initiativen für 2022 bereit, einschließlich des Erhalts der offiziellen ESR-Zertifizierun

11. November 2022, Toronto, Ontario - Discovery Silver Corp. (TSX-V: DSV, OTCQX: DSVSF) (Discovery oder das Unternehmen - www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/discovery-metals-corp/) freut sich, ein Update zu seinen verschiedenen Umwelt-, Sozial- und Governance-Initiativen (ESG) bereitzustellen. Das Unternehmen ist außerdem stolz darauf, den Erhalt der offiziellen ESR-Zertifizierung bekannt zu geben, die vom mexikanischen Center for Philanthropy (Zentrum für Philanthropie) an Organisationen vergeben wird, die bewiesen haben, dass sie sozial und ökologisch verantwortungsvoll arbeiten.

Tony Makuch, Interim-CEO, erklärt: Der Erhalt unserer ESR-Zertifizierung und die bedeutenden Fortschritte, die wir bei anderen wichtigen Meilensteinen und freiwilligen Initiativen erreicht haben, spiegeln die hervorragende Arbeit unseres Teams in Mexiko und unser Engagement für den Schutz der Umwelt, die Bereitstellung eines sicheren und integrativen Arbeitsplatzes und unseren positiven Einfluss auf die lokalen Gemeinden und Stakeholder wider. Dieser proaktive Ansatz verschafft dem Unternehmen eine sehr starke Plattform, wenn wir uns der Entwicklung von Cordero und seiner potenziellen Umwandlung in eine der größten Silberminen weltweit zuwenden.

Zertifizierung als sozial verantwortliches Unternehmen (Empresa Socialmente Responsable) (ESR): Das Unternehmen hat die offizielle ESR-Zertifizierung vom mexikanischen Zentrum für Philanthropie (Centro Mexicano para la Filantropia) (CEMEFI) erhalten. Die Zertifizierung erfordert das Engagement des Unternehmens in fünf Bereichen: Geschäftsethik, Engagement für die Gemeinschaft, Schutz und Erhaltung der Umwelt, Lebensqualität für die Mitarbeiter und soziale Verantwortung des Unternehmens. Das Unternehmen erreichte auf der Grundlage aller Kriterien eine hervorragende Bewertung und gehörte zu den besten 10 % der rund 1.000 in Mexiko teilnehmenden kleinen und mittleren Unternehmen.

Clean Industry Certification (Zertifizierung für saubere Industriepraktiken): Dieses Zertifikat wird von der mexikanischen Regierungsbehörde PROFEPA (Federal Attorney's Office for Environmental Protection) ausgestellt und nach dem Nachweis der vollständigen Einhaltung der Umweltvorschriften in Mexiko verliehen. Dies erfordert eine Prüfung der Richtlinien und Verfahren des Unternehmens in Bezug auf Abfallmanagement, ökologischen Fußabdruck, Wasser, Emissionen, Boden, biologische Vielfalt und andere Umweltvorschriften. Die Überprüfung wurde von PROFEPA im dritten Quartal dieses Jahres abgeschlossen. Das Unternehmen geht davon aus, dass es die Ergebnisse der Überprüfung und möglicherweise auch die Clean Industry Certification im ersten Quartal 2023 erhalten wird.

Safe Industry Certification (Level 1) (Zertifizierung für saubere Industriepraktiken, Stufe 1): Dieses Zertifikat wird vom Arbeitsministerium der mexikanischen Regierung ausgestellt und erfordert die vollständige Einhaltung von über 20 Gesundheits- und Sicherheitsstandards, die von der mexikanischen Bundesregierung festgelegt wurden. Die erforderliche Überprüfung für dieses Zertifikat wird voraussichtlich bis Ende des Jahres abgeschlossen sein. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, die Zertifizierung der Stufe 2 im Jahr 2023 zu erlangen.

Great Place to Work Certification (Zertifizierung für großartigen Arbeitsplatz): Mit dieser Zertifizierung werden Unternehmen ausgezeichnet, die durch den Aufbau einer Arbeitsplatzkultur des Vertrauens, der Glaubwürdigkeit, des Respekts, des Stolzes und der Zusammenarbeit ein herausragendes Mitarbeitererlebnis schaffen. Alle erforderlichen Umfragen wurden kürzlich abgeschlossen, und nach dieser Überprüfung wurde dem Unternehmen Anfang dieser Woche das Zertifikat verliehen.

Schulung und Ausbildung:

- International Association for Sustainable Economy (IASE, Internationaler Verband für nachhaltige Wirtschaft)-Qualifizierung - die IASE-Zertifizierung ist eine weltweit anerkannte dreistufige Qualifizierung, die die Einhaltung der höchsten professionellen und ethischen Standards für ESG-Fachleute weltweit voraussetzt. Derzeit haben neun Mitarbeiter, darunter der Nachhaltigkeitsmanager, der Country Manager und der Chief Financial Officer, die Stufe 1 (Grundlagen) abgeschlossen; zwei weitere Mitarbeiter haben sich für den Kurs und die Prüfung der Stufe 2 (Mittelstufe) im vierten Quartal dieses Jahres angemeldet.

- SafeStart: Das SafeStart-Schulungsprogramm ist ein globaler Rahmen zur Förderung des persönlichen Sicherheitsbewusstseins in der Arbeitsumgebung. Alle lokalen Mitarbeiter haben die erste Stufe des Schulungsprogramms absolviert, während 12 Mitarbeiter alle fünf Zertifikatsstufen abgeschlossen haben und qualifiziert sind, eine Sicherheitskultur innerhalb des Unternehmens zu schulen, zu fördern und zu regulieren.

Lokale Gemeindeinitiativen: Die nächstgelegene Stadt zu Cordero ist Hidalgo del Parral (Parral), die ungefähr 35 km südwestlich des Projekts liegt und etwa 120.000 Einwohner hat. Das Unternehmen hat vor Kurzem eine Partnerschaft mit der Gemeinde Parral unterzeichnet, die darauf abzielt, den Zugang zu sozialen Diensten für bedürftige Bevölkerungsgruppen zu verbessern, insbesondere in Bezug auf die medizinische Versorgung. Im Rahmen dieser Partnerschaft hat das Unternehmen der Gemeinde eine mobile medizinische Versorgungseinheit gespendet und den Bau einer lokalen medizinischen Klinik unterstützt. Beide Einrichtungen können jährlich etwa 70.000 Menschen versorgen. Darüber hinaus haben unsere Mitarbeiter in Parral freiwillig an einem Programm zum Schutz vor häuslicher Gewalt teilgenommen, und die örtliche Niederlassung des Unternehmens in Parral wurde als Zufluchtsort für Missbrauchsopfer eingerichtet.

Weitere Einzelheiten zu den aktuellen ESG-Praktiken und den künftigen Prioritäten des Unternehmens finden Sie im ESG-Bericht 2021, der unter www.discoverysilver.com/sustainability zum Download bereitsteht. Zusätzliche Informationen zu den oben genannten Zertifikaten finden Sie unter den folgenden Links:

ESR: www.cemefi.org/distintivo-esr-2/

Great Place to Work: greatplacetowork.com.mx/

Clean Industry: www.gob.mx/profepa/acciones-y-programas/programa-nacional-de-auditoria-a...

IASE: www.iase-certifications.com/en/

SafeStart: safestart.com/

Über Discovery

Das Vorzeigeprojekt von Discovery ist das zu 100 % unternehmenseigene Projekt Cordero, eine der größten Silberlagerstätten der Welt. Die im November 2021 abgeschlossene PEA zeigt, dass Cordero das Potenzial hat, zu einer äußerst kapitaleffizienten Mine entwickelt zu werden, die eine Kombination aus Marge, Größe und Skalierbarkeit bietet. Cordero befindet sich in der Nähe der Infrastruktur in einem produktiven Bergbaugürtel im mexikanischen Bundesstaat Chihuahua. Die fortgesetzte Exploration und Projekterschließung bei Cordero wird durch eine starke Bilanz mit Barmitteln in Höhe von etwa 65 Millionen CAD unterstützt.

