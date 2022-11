Startseite Booster für Kooperationen in der Gesundheitswirtschaft Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2022-11-15 16:05. BioRegio STERN erhält Förderung für Technologietransfermanagement (Stuttgart) - Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau fördert das Projekt "InnoBooST" für dreieinhalb Jahre. Insgesamt wurden zwölf Einrichtungen in ganz Baden-Württemberg ausgewählt, um mit Mitteln des "Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung" (EFRE) den Technologietransfer im Land voranzutreiben. "InnoBooST" hat das Ziel, die Innovationslandschaft der Gesundheitswirtschaft in der BioRegion STERN zu stärken und auszubauen. Mit dem Projekt "InnoBooST", das im Januar dieses Jahres anlief und auf insgesamt dreieinhalb Jahre angelegt ist, zielt die BioRegio STERN Management GmbH auf mehr Kooperation in der Gesundheitswirtschaft. "InnoBooST" unterstützt den Technologietransfer in der Region sowohl zwischen Unternehmen als auch zwischen Unternehmen und Forschungseinrichtungen. Firmen, die Kooperationspartner in der Gesundheitswirtschaft suchen oder ihre Sichtbarkeit in der BioRegion STERN erhöhen möchten, erhalten ein umfangreiches Angebot an kostenlosen Informations- und Vermittlungsleistungen wie beispielsweise Fördermittelüberblick, Zugang zu Netzwerken und Wettbewerben sowie Veranstaltungen. Die BioRegio STERN Management GmbH erhält dafür vom EFRE 145.000 Euro Förderung. Ansprechpartnerinnen für Firmen:

Nina Henzler

henzler@bioregio-stern.de, +49-711-870354-34 Diana Schwarz-Dermann

schwarz-dermann@bioregio-stern.de, +49-711-870354-25 Informationen über die Technologietransfer-Services der BioRegio STERN Management GmbH:

https://www.bioregio-stern.de/de/projekte/technologietransfer Über die BioRegio STERN Management GmbH:

Die BioRegio STERN Management GmbH ist Wirtschaftsentwickler für die Life-Sciences-Branche. Sie fördert im öffentlichen Auftrag Innovationen und Start-ups und trägt so zur Stärkung des Standorts bei. In den Regionen Stuttgart und Neckar-Alb mit den Städten Tübingen und Reutlingen ist sie die zentrale Anlaufstelle für Gründer und Unternehmer.

