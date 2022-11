Rundgang auf der "K-Show" mit den Kennzeichnungsprofis

Ihr neuestes Video drehten die Experten von REA Elektronik auf der Weltleitmesse der Kunststoff- und Kautschukindustrie in Düsseldorf

Mühltal, 15. November 2022 - "Das Who is Who der Kunststoffindustrie ist hier versammelt - und da dürfen wir natürlich nicht fehlen", sagt Daniel Wege, Business Development Manager bei REA Elektronik, über die Kunststoffmesse in Düsseldorf. Wer die K 2022 verpasst hat, dem gibt er mit seinem Partner Frank Debusmann (Sales Director national Kennzeichnungssysteme) in ihrem neuesten Video der Serie "Kennzeichnungsprofis vor Ort" einen kleinen Einblick in den Messealltag - und vor allem die Highlights des REA Messeauftritts. Das Video mit dem Titel "REA Innovationen auf der K-Messe 2022" ist seit heute online (https://bit.ly/REA-Profis_18) ((https://bit.ly/REA-Profis_18)).

Fans der Kennzeichnungsprofis kennen das: Auch diesmal haben Debusmann und Wege sich eine kleine Story ausgedacht, in die sie ihren Messerundgang eingebettet haben. Und mit ihrem gewohnt lockeren Erzählstil erläutern sie beim Spaziergang über den REA Messestand die Besonderheiten der Exponate auf der "K-Show". Wege über die äußerst robusten Schreibköpfe der DOD Tintenstrahldrucker: "Die haben vor absolut nichts Angst." Wer schon immer sehen wollte, wie die innovative "Nass in nass"-Technologie der REA JET HR Tintenstrahldrucker funktioniert oder die Kennzeichnung von Kunststoffen und Rohgummi mit Laserlicht, der sollte sich das Video ansehen. Beim Gang über die Messe besuchen die Kennzeichnungsprofis zudem den Stand von Boy-Spritzgießautomaten, wo sie einen REA Laser in Aktion sehen. Am Stand des REA Technologiepartners AKRO-PLASTIC, Hersteller von Kunststoff-Compounds, spielt Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle - und die Kennzeichnungsprofis erfahren dort staunend, was das mit Frittenfett zu tun hat.

Immer auf der Suche nach interessanten Anwendungen der Kennzeichnungs- und Code Prüfsysteme von REA Elektronik, arbeiten die Kennzeichnungsprofis längst schon an ihrem nächsten Video. Man darf also gespannt sein, wohin die Kennzeichnungsprofis in der nächste Episode unterwegs sein werden.

Bisher erschienene Videos der Serie "REA Kennzeichnungsprofis vor Ort":

Episode 17: Kennzeichnung in der Holzindustrie - Kennzeichnung von Holzzuschnitten mit Kappsägen

Episode 16: Kennzeichnung und Etikettierung von Konstruktionsvollholz

Episode 15: Kennzeichnung in der Foodindustrie mit NiceLabel-Anbindung

Episode 14: Lösungen für technische Textilien

Episode 13: Rückblick 2021

Episode 12: Baustoffindustrie 2

Episode 11: Kennzeichnung in der Logistik

Episode 10: Neuigkeiten auf der Fachpack 2021

Episode 9: Track & Trace Anwendungen

Episode 8: Sackbeschriftung in der Schüttgutindustrie

Episode 7: Lebensmittelkennzeichnung 2

Episode 6: Lebensmittelkennzeichnung 1

Episode 5: Lasermarkierung von Kunststoff

Episode 4: Kennzeichnung FFP2-Masken

Episode 3: Industrie 4.0

Episode 2: UDI & MDR

Episode 1: Baustoffindustrie

Über REA

REA JET, REA LABEL und REA VERIFIER sind Produktlinienmarken der REA Elektronik GmbH mit Sitz in Mühltal bei Frankfurt am Main. Das Partnerunternehmen REA Card entwickelt und vertreibt bargeldlose Zahlungssysteme. REA Elektronik wurde 1982 gegründet, ist inhabergeführt und beschäftigt mehr als 400 Mitarbeiter.

In der Produktlinie REA JET werden hochwertige Kennzeichnungs- und Codiersysteme für die berührungslose, industrielle Beschriftung entwickelt und produziert. Zum Portfolio gehören Tintenstrahldrucker, Laser- und Signiersysteme sowie Tinten und Verbrauchsmittel. Die praxisorientierten Produkte sind für alle Branchen geeignet und bewähren sich weltweit in unterschiedlichsten Industriezweigen. Mehr unter: www.rea-jet.com

In der Produktlinie REA LABEL werden Etikettiertechnik-Lösungen entwickelt und produziert. Zum Portfolio gehören Etikettenspender, Druckspender, Paletten-Etikettierer und der Bereich Sondermaschinenbau sowie Thermotransferdrucker und zugehörige Verbrauchsmittel wie Etiketten und Farbbänder. Mehr unter: www.rea-label.com

In der Produktlinie REA VERIFIER werden Codeprüfgeräten zur Qualitätskontrolle von Strich- und Matrixcodes entwickelt und produziert. Ziel ist die Prozessoptimierung durch hohe Erstleseraten bei automatischer Identifikation. Mehr unter: www.rea-verifier.com

Alle Produkte von REA JET, REA LABEL und REA VERIFIER sind zu 100 Prozent Made in Germany. Mehr unter: www.rea.de

