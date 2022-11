Startseite dynaCERT erzielt weitere Fortschritte in der internationalen Bergbaubranche Pressetext verfasst von connektar am Di, 2022-11-15 12:03. TORONTO, ONTARIO--(15. November 2022)--dynaCERT Inc. (TSX: DYA) (OTCQX: DYFSF) (FWB: DMJ) (dynaCERT oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass sein Handelspartner H2 Tek LP (H2 Tek) beim Vertrieb der von dynaCERT entwickelten HydraGEN-Technologie in der internationalen Bergbaubranche über folgende Neuigkeiten berichten kann: 1. Nexa Resources, ein großes Zinkbergbauunternehmen mit sechs Bergbauminen und drei Schmelzwerken in Brasilien und Peru, hat vier (4) HG1-Systeme für seine Straßentransporter in Brasilien und sechs (6) HG2-Systeme für drei (3) LKWs in Peru mit zwei HG2-Geräten pro Fahrzeug für den Probelauf erworben. Dabei konnten die Vorteile der HydraGEN-Technologie zur Zufriedenheit von Nexa Resources unter Beweis gestellt werden. 2. Vale S.A., ein großer internationaler Produzent des kritischen Rohstoffs Nickel, hat von H2 Tek vier (4) HG6C HydraGEN-Systeme für einen einzelnen großen Dieselstromgenerator gekauft. Sie werden in einem abgelegenen Eisenerzbergbaubetrieb in Voisey's Bay (Neufundland & Labrador) in einen 4,5-Megawatt-Generator integriert. 3. CODELCO - Corporación Nacional del Cobre in Chile, der größte Kupferproduzent der Welt, und H2 Tek haben ein Pilotprojekt mit zwei (2) HG6C HydraGEN-Systemen in Komatsu 930-Großtransportern, die im Bergbaubetrieb Codelco Division Ministro Hales (DMH) in Calama (Chile) im Einsatz sind, erfolgreich abgeschlossen. 4. Die chilenische Firma Arauco, auch unter dem Namen Celulosa Arauco y Constitución bekannt, ist das erste Forstunternehmen der Welt, das seine Klimaneutralität zertifiziert hat. Arauco, ein Forst-, Zellstoff- und Papierunternehmen mit Niederlassungen in Süd- und Nordamerika, hat von H2Tek vier (4) HG1 HydraGEN-Geräte gekauft, die in vier (4) Holztransportern installiert wurden. 5. Antamina, einer der zehn größten Bergbaubetriebe der Welt und der größte peruanische Hersteller von Kupferkonzentrat, hat von H2 Tek drei (3) HG6C HydraGEN-Systeme erworben, die in CAEX-Großmuldenkipper eingebaut werden sollen. 6. Sigma Alimentos S.A., ein mexikanischer Lebensmittelverarbeitungs- und -vertriebskonzern, der in mehreren Ländern tätig ist, hat von H2 Tek sechs (6) HG2R-Systeme für den Einbau in seine LKW-Transporter angekauft. In den vergangenen zwei Jahren hat dynaCERT diverse Anregungen von Händlern und Kunden erhalten. Daraufhin wurden die größeren HydraGEN-Technologiesysteme HG4C und HG6C stark abgewandelt und deutlich verbessert. Die HG4C- und HG6C-Systeme wurden entwickelt, um den steigenden Bedarf sowie die Nachfrage nach einer verbesserten Kraftstoffeffizienz zusammen mit einer deutlichen Reduktion der Treibhausgasemissionen von Rohstoffunternehmen zu decken und in Zukunft unter anderem im Bergbau, in der Forstwirtschaft und in der Öl- und Gasindustrie Emissionszertifikate zu erhalten. Auf der Webseite von Vale steht: Eine der strategischen Säulen von Vale ist die Einbindung der Nachhaltigkeit in unser Unternehmen durch den Aufbau eines wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Vermächtnisses sowie die Verringerung der Auswirkungen unserer Betriebstätigkeit. Auf der Webseite von Codelco wird erklärt: In puncto Emissionen, Wasserbilanz, Kreislaufwirtschaft, Feinstaubreduktion, Standards bei der Ablagerung von Rückständen und Erschließung neuer Gebiete mit sozialem Wert verfolgen wir ganz klare Ziele. Auf der Webseite von Nexa ist zu lesen: Das Thema Klimawandel hat für Nexa hohe Relevanz und ist fester Bestandteil unserer ESG-Strategie. Wir entwickeln derzeit in Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnern innovative Projekte, um bei der Nutzung umweltfreundlicher Energien sowie bei der Verringerung der Treibhausgasemissionen im Betrieb und in der Wertschöpfungskette eine bessere Leistung zu erzielen. Auf der Webseite von Arauco heißt es: Durch unsere Präsenz an den globalen Märkten sind wir verpflichtet, uns auch den globalen Herausforderungen zu stellen. Unsere Führungsrolle bei der Optimierung von Wasserressourcen, sauberer Energie und Emissionszertifikaten sind nur einige unserer Initiativen zur Bewältigung des globalen Wandels. Sigma schreibt auf seiner Webseite: Dank unserer globalen Strategie, die sich an den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung orientiert, konnten wir uns in den letzten zehn Jahren auf die Förderung der nachhaltigen Entwicklung unserer Menschen, unseres Planeten und unserer Gemeinschaften konzentrieren. Joao Araujo, Partner bei H2 Tek, erklärt: Uns von H2 Tek ist es ein Anliegen, unseren Kunden bei der sicheren, gewinnbringenden und umweltverträglichen Umsetzung ihrer Projekte zur Seite zu stehen. Unser Schwerpunkt liegt auf den Bereichen Bergbau, Landwirtschaft und Stromerzeugung. Wir unterstützen unsere Kunden gerne dabei, Produkte und Infrastrukturkomponenten, die von den Menschen benötigt werden, bereitzustellen und dabei sowohl die Umweltbelastung und den Treibstoffverbrauch als auch die Wartungskosten für die gesamte Dieselausrüstung zu reduzieren. Die HydraGEN-Technologie von dynaCERT hilft uns dabei, unsere ESG-Ziele zu erreichen und wird maßgeblich zur Senkung der Treibgasemissionen beitragen. Ed Cordeiro, der bei dynaCERT als Director of Sales, Americas verantwortlich zeichnet, meint dazu: Angesichts der weltweit steigenden Dieselpreise ist dynaCERT für kanadische und internationale Bergbauunternehmen, darunter auch Forstbetriebe und Privatanwender von Verbrennungsmotoren in der Bauwirtschaft, kontinuierlich im Einsatz. Unsere Produkte helfen den Anwendern, nachhaltig zu wirtschaften, und tragen zur Reduktion der Treibgasemissionen auf globaler Ebene bei. Ein großes Lob gebührt den Kunden von H2 Tek für ihren Weitblick und ihr Engagement, mit der Reduktion ihrer Emissionen einen entsprechenden Beitrag zu einem grüneren Planeten zu leisten. Über H2 Tek LP H2 Tek LP konzentriert sich ausschließlich auf den Verkauf und sämtliche Serviceleistungen in Zusammenhang mit der HydraGEN-Technologie von dynaCERT. H2 Tek ist ein Zulieferer für Anwendungen im Bergbau, bei der Dieselstromerzeugung, in der Forst- und Landwirtschaft sowie im On-Road- und Off-Road-Bereich. Gemeinsam mit seinen internationalen Partnern ist H2 Tek derzeit in den Märkten von über elf Ländern vertreten. Über dynaCERT Inc. dynaCERT Inc. produziert und vertreibt eine Technologie zur Reduktion von CO2-Emissionen, zusammen mit der firmeneigenen HydraLytica-Telematik, einem Mittel zur Überwachung des Kraftstoffverbrauchs und zur Berechnung von THG-Emissionseinsparungen, das für die Verfolgung möglicher zukünftiger Kohlenstoffgutschriften für die Verwendung mit Verbrennungsmotoren entwickelt wurde. Im Rahmen der international immer wichtiger werdenden Wasserstoffwirtschaft erzeugen wir mit unserer patentierten Technologie anhand eines einzigartigen Elektrolysesystems nach Bedarf Wasserstoff und Sauerstoff. Diese Gase werden über die Luftzufuhr eingebracht um die Verbrennung zu optimieren, was nachweislich zu einem geringeren CO2-Ausstoss und einem verbesserten Brennstoffwirkungsgrad beiträgt. Unsere Technologie ist mit vielen Arten und Größen von Dieselmotoren kompatibel, wie sie in PKWs, Kühlanhängern, bei Bauarbeiten im Gelände, in der Stromerzeugung, in Bergbau- und Forstmaschinen zum Einsatz kommen. Website: www.dynaCERT.com . HINWEIS FÜR DEN LESER Abgesehen von Aussagen zu historischen Tatsachen enthält diese Pressemitteilung bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen erkennt man häufig anhand von Begriffen wie planen", erwarten", prognostizieren, beabsichtigen, glauben, vorhersehen, schätzen und an anderen ähnlichen Wörtern oder Aussagen darüber, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Insbesondere die Informationen über H2 Tek LP und seine Kunden können nicht unabhängig überprüft werden. Obwohl wir davon ausgehen, dass die Erwartungen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind, auf vernünftigen Annahmen beruhen, kann allerdings keine Gewähr übernommen werden, dass sich diese Erwartungen auch als richtig erweisen. Wir können zukünftige Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge nicht garantieren. Es kann daher nicht bestätigt werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse zur Gänze oder auch nur zum Teil den Ergebnissen entsprechen, die in den zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden. Manche Risiken und Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht wurden, beinhalten, jedoch nicht beschränkt auf die Ungewissheit, ob unsere Strategien und Geschäftspläne die erwarteten Vorteile bringen werden; die Verfügbarkeit und die Investitionskosten; die Fähigkeit, neue Produkte und Technologien zu identifizieren und zu entwickeln und damit kommerziellen Erfolg zu haben; die Höhe der erforderlichen Ausgaben, um die Qualität von Produkten und Dienstleistungen aufrechtzuerhalten und zu steigern; Änderungen der Technologie sowie von Gesetzen und Vorschriften; die Ungewissheit der aufstrebenden Wasserstoffwirtschaft, einschließlich der Wasserstoffwirtschaft, die sich in einem nicht erwarteten Tempo entwickelt; unsere Fähigkeit, strategische Beziehungen und Vertriebsvereinbarungen zu erzielen und aufrechtzuerhalten; sowie die anderen Risikofaktoren, die in unserem Profil auf SEDAR unter www.sedar.com beschrieben werden. Die Leser sind dazu angehalten, diese Auflistung der Risikofaktoren nicht als vollständig zu betrachten. Diese Warnhinweise gelten ausdrücklich für die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, damit diese den tatsächlichen Ergebnissen bzw. unseren geänderten Erwartungen entsprechen, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert. Den Lesern wird dringend angeraten, sich nicht vorbehaltslos auf solche zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen. Die Toronto Stock Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Toronto Stock Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

