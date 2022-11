Startseite Wir bieten Ihnen die zuverlässige EDV Entsorgung in Koblenz und ganz Deutschland Pressetext verfasst von connektar am Di, 2022-11-15 09:19. Nutzen Sie für Ihre Computer Entsorgung Koblenz eine Fachfirma, die Ihnen diesen Service kostenfrei anbietet und dabei auch an die Umwelt denkt! Es gibt gute Gründe, sich für unsere kostenlose Computer und PC Entsorgung in Koblenz zu entscheiden. Als erstes wären da der Fakt, dass wir Ihnen unsere Dienste meistens kostenfrei anbieten, sofern wir die Geräte bei Ihnen im Unternehmen abholen und dies aus der ersten Etage. Dann wäre der Punkt, dass wir sehr umweltfreundlich arbeiten. Wir recyceln und wiederverwerten alte Geräte, die Sie nicht mehr brauchen. Damit verdienen wir unser Geld, weshalb unser Service kostenfrei angeboten werden kann. Selbstverständlich spielt bei uns auch der Datenschutz eine große Rolle, wir zerstören Daten auf Ihren Festplatten und überschreiben diese trotzdem noch einmal. Somit gehen wir absolut datenschutzkonform vor. Sagen kann dies natürlich jeder, deshalb bekommen Sie von uns auch gleich ein Zertifikat darüber, um auf der sicheren Seite zu sein.

Klingt dies schon einmal gut für Sie? Unsere IT und EDV Entsorgung in Koblenz legt aber noch ein wenig mehr drauf. Wir sind in ganz Deutschland unterwegs und somit für alle Unternehmer gerne da. Einen Termin erhalten Sie, wenn Sie uns anschreiben, entweder via Mail oder über unser Kontaktformular. Und für jedes 100. Gerät, welches wir bei unseren Kunden abholen, werden wir einen Baum pflanzen lassen. Einmal im Jahr, immer im Oktober lassen wir die Bäume pflanzen, damit zeigen wir uns extrem umweltfreundlich. Sie sehen, es ist mehr als lohnend, sich an ein Unternehmen zu wenden, welches an die Natur denkt und einen guten Service zu bieten hat. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: PRS Jakubowski ®

Herr Aleksander Jakubowski

Brackeler Hellweg 86

44309 Dortmund

Deutschland fon ..: 023139759721

web ..: https://www.kostenlose-computer-entsorgung.de/computer-edv-it-entsorgung...

email : info@kostenlose-computer-entsorgung.de Die Firma "PRS Jakubowski ®" bietet seit 2006 Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in vielen Großstädten verfügbar z.B in Dortmund, Bochum, Essen, Düsseldorf, Frankfurt, Köln, Hannover, Bremen, Hamburg, München, Stuttgart, Berlin, Brandenburg, Dresden und Umgebung. Sie können diese Pressemitteilung - auch in geänderter oder gekürzter Form - mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden. Pressekontakt: PRS Jakubowski ®

Herr Aleksander Jakubowski

Brackeler Hellweg 86

44309 Dortmund fon ..: 023139759721

web ..: https://www.kostenlose-computer-entsorgung.de/computer-edv-it-entsorgung...

email : info@kostenlose-computer-entsorgung.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten