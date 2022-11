Startseite Auch im Mittleren Osten wird der Dienstleister TTPCG® geschätzt Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2022-11-15 09:19. Ra's al-Chaima, 14.11.2022 - In den Vereinigten Arabischen Emiraten ist die US Marke als Franchisegeber und als Dating Services angesehen und geschätzt. Insbesondere die einmalige, dazu kostengünstige Art des Partnervermittlungs-System der TTPCG® (https://www.partnercomputer-group.com/ttpcg/dating/) wird von Prüfanwälten empfohlen. Das Partnervermittlungs-System der TTPCG® nutzt als Grundlage streng wissenschaftliche und biometreiche Erkenntnisse. Weltweit ist die US Marke des Taylor Konzern die einzige Partnervermittlung, welche so arbeitet und Garantien gibt. Beratung und Service in Arabisch, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche Um die einmalige, dazu hervorragende TTPCG® Dienstleistung (https://www.partnercomputer-group.com/ttpcg/) zu nutzen, erfolgt eine gratis Beratung vorab. Die Damen und Herren Berater, ganz gleich ob in Dubai, Abu Dhabi, Adschman, Fudschaira oder Umm al-Qaiwain, sind hochmotivierte Franchisenehmer der Taylor Group. Das Besondere ist, dass die Interessenten die besondere Qualität der TTPCG® Dienstleistung kennenlernen, bevor sie sich für TTPCG ® entscheiden. Die Beratung erfolgt mittels tragbarem Computer, der den TTPCG® Singleberatern Zugriff auf Informationen der Rechenzentren der Taylor Group in Alaska und Japan bietet. Das Auge erlebt eine klare, erlebnisorientierte Präsentation. Wenn die TTPCG® Nutzer im Verlauf der Dienstleistung Fragen haben, werden diese Fragen 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche innerhalb von Minuten in Arabischer Sprache vom Kundenteam beantwortet. Den zum Partnerglück passenden Menschen zuerst mittels Video kennenlernen Wer das Modul risalat fidyu bucht, bekommt vorab einen 4 Minuten Video, damit er den Menschen hinter seinem sehr persönlichen Partnervorschlag bereits online kennenlernt. Das Modul risalat fidyu ist einmalig wie alle Features, welche TTPCG® (https://ttpcg.us/) seinen Kunden bietet. Auch als Franchisegeber ist der US Konzern weltweit einmalig aufgestellt. Doch darüber werde ich in der nächsten Ausgabe von aimtiaz liljamie berichten. Sie haben einen Pressebericht der Journalistin Dalia Asghar, Sheikh Mohamed Bin Salem Rd, Al Dhait South, Ras al Khaimah, Vereinigte Arabische Emirate gelesen. Der Bericht erschien Arabisch © 2022 aimtiaz liljamie. Übersetzung von Hamza Ghannam. Wenn Sie als Journalist*in mehr über die Dienstleistung und das Franchise von TTPCG® wissen möchten, schreiben Sie an pressoffice(at)ttpcg.us Partner Computer Marketing sorgt dafür, dass die Marken Botschaften von TTPCG ® in die Augen der Singlewelt transportiert werden. Firmenkontakt

