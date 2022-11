Startseite Roberts Radio Rambler Mini: stilvoll unterwegs im Look der 70er-Jahre Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2022-11-15 09:09. Mit dem Rambler Mini stellt Roberts Radio ein neues, kompaktes Audio-Schmuckstück für stilbewusste Musikliebhaber vor, das neueste Technik und klassisches Retro-Design der 70er-Jahre vereint. Dank des integrierten Akkus, Bluetooth und DAB+ ist die liebste Playlist auch unterwegs immer dabei. Es ist ab Ende November / Anfang Dezember im eigenen Online-Store, im Amazon Shop von Roberts Radio sowie im Fachhandel in den Farben Leaf, Duck Egg, und Pastel Cream für eine UVP von 139,00 Euro erhältlich. Prescot, 10. November 2022 - Roberts Radio steht seit jeher für zeitloses Design, höchste Klangqualität und darf sich Hoflieferant des britischen Königshauses nennen. Das portable Modell Rambler Mini ist mit integriertem Akku und DAB+ der perfekte Begleiter für ein schönes Picknick oder im Urlaub. Auch zu Hause ist das farbenfrohe Radio schnell zur Stelle, wenn in Küche oder Wohnzimmer entspannte Musik gefragt ist. Leicht, kompakt und farbenfroh

Die ultrakompakten Rambler Mini Radios finden mit den Maßen 18,0 cm x 11,0 cm x 5,8 cm (B x H x T) im Rucksack, Picknickkorb und auch in der Wohnung ihren Platz. Mit einem Gewicht von lediglich 460 Gramm macht sich der kleine, musikalische Begleiter auch bei längeren Ausflügen kaum bemerkbar und kann überall beste Unterhaltung sicherstellen. Für den besonderen Look sorgen neben dem 70er-Jahre-Design die Farben Leaf, Duck Egg und Pastel Cream - so ist für jeden Geschmack und verschiedenste Wohnungseinrichtungen ein passendes Modell dabei. Praktische Funktionen und durchdachte Bedienung

Wie bei allen Radios der Marke hat Roberts auch beim Rambler Mini auf ein äußerst intuitives Bedienkonzept geachtet: Gesteuert wird das kompakte Gerät über einen griffigen Drehknopf sowie sechs Tasten auf der Oberseite. Ein gut ablesbares Display stellt dabei auch draußen sicher, dass man den Radiosender und die aktuelle Uhrzeit auf einen Blick erkennt. Mit DAB+ und UKW, inklusive jeweils 10 Senderspeichern, einem 3,5-mm-Klinkenstecker auf der Rückseite sowie Bluetooth verfügt das Rambler Mini über eine Vielzahl an Quellen, mit denen spannende Hörbücher, aktuelles Radioprogramm und die Alben der Lieblingsband den Alltag versüßen. Als praktischer Begleiter und auf dem Nachttisch zeigt sich das Rambler Mini hervorragend als Radiowecker mit Alarm- und Snooze-Funktion. Der integrierte Akku wird über ein USB-C-Anschluss aufgeladen; ein Reise-Sicherung auf der Rückseite verhindert, dass sich das Gerät in der Tasche oder im Rucksack ungewollt einschaltet. Egal ob zu Hause, in der Küche oder unterwegs mit Freunden - das Rambler Mini ist einfach überall mit dabei und macht jede Menge Spaß. Preis und Verfügbarkeit

Die Rambler Mini ist Ende November / Anfang Dezember im ausgesuchten Fachhandel, im Amazon Shop von Roberts Radio sowie im Onlineshop auf shop-robertsradio.de für eine UVP von 139,00 Euro inklusive Mehrwertsteuer erhältlich. Zur Wahl stehen die Farbvarianten Leaf, Duck Egg, und Pastel Cream. Link zu ausgewähltem Bild- und Pressematerial

https://robertsradio.rtfm-pr.de/Roberts_Radio_Rambler_Mini.jpg

https://robertsradio.rtfm-pr.de/Roberts_Radio_Rambler_Mini.zip

https://amzn.to/3fhGboL Über Roberts Radio

Seit 90 Jahren fertigt Roberts Radio legendäre Radiogeräte im Premium-Segment. Durch zeitloses Design, beispiellos reinen Klang, exzellente Technik und kompromisslose Qualität ist der englische Hersteller führend auf diesem Gebiet. Das Unternehmen wurde zweifach durch die königliche Familie ausgezeichnet und ist offizieller Lieferant des britischen Königshauses. Roberts Radio bietet eine breite Auswahl von Soundsystemen, Radio-Modellen im Retro-Design, kabellose Lautsprecher und Smart Speaker an. Firmenkontakt

