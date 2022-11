Startseite Techman Robot kündigt seine All-in-One AI Cobot Serie an Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2022-11-15 08:02. Verschmelzung eines leistungsstarken und präzisen Roboterarms, nativer KI-Verarbeitung, eines intelligenten Bildverarbeitungssystems und einer umfassenden Software-Suite in einem einzigen, einfach bereitzustellenden Paket. Taoyuan, Taiwan, 15 November 2022 - Techman Robot hat die Einführung seiner TM AI Cobot Serie angekündigt. AI Cobot ist ein kollaborativer Roboter, der einen leistungsstarken und präzisen Roboterarm mit einer nativen KI-Inferenz-Engine und einem intelligenten Bildverarbeitungssystem in einem Komplettpaket kombiniert, das für den Einsatz in Fabriken bereit ist und den Übergang zu Industrie 4.0 beschleunigt. TM AI Cobot arbeitet nach dem Prinzip, intelligent, einfach und sicher zu sein. Durch die Kombination der visuellen Verarbeitung im Roboterarm kann der AI Cobot neben vielen anderen Anwendungen, die durch KI-Bildverarbeitung beschleunigt werden können, schnelles und präzises Pick-and-Place, AMR, Palettieren, Schweißen, Halbleiter- und Produktherstellung, AOI-Inspektionen und die Zubereitung von Speisen durchführen. Es ist die einzige intelligente Serie von Roboterarmen auf dem Markt, die mit einer umfassenden KI-Software-Suite ausgestattet ist. Es umfasst TM AI+ Training Server, TM AI+ AOI Edge, TM Image Manager und TM 3DVisionTM, die es Unternehmen ermöglichen, ihr System zu schulen und genau auf ihre Anwendung abzustimmen. Shi-chi Ho, Präsident von Techman Robot, erklärte bei der Ankündigung der Markteinführung: "Techman Robot hat die Zukunft der Industrierobotik mit der Einführung seiner AI Cobot Serie neu definiert, die mit einer nativen KI-Engine, einem leistungsstarken und präzisen Roboterarm sowie einem Bildverarbeitungssystem ausgestattet ist, das eine perfekte Kombination aus "Gehirn, Händen und Augen" darstellt. Mit unserem integrierten All-in-One-System und der unterstützenden Software-Suite sind wir branchenführend in Bezug auf einfache Integration, Beschleunigung der Produktivität bei gleichzeitiger Verbesserung der Qualität und Eröffnung neuer Möglichkeiten." Branchenführende Kraft von 25 kg

Techman Robot bekräftigte sein Engagement für Innovation und stellte kürzlich auf der "Taiwan Automation Intelligence and Robot Show 2022" seine AI Cobot Produktserie mit einer Nutzlast von 25 kg vor - eine Branchenneuheit. Dieses neue Modell wird zu einem späteren Zeitpunkt erhältlich sein. Weitere Informationen über die Techman Robot AI Cobot-Serie unter https://www.tm-robot.com/de Techman Robot ist ein branchenführendes Design- und Fertigungsunternehmen für KI-Robotik, das sich der Verbesserung von Unternehmen durch (Roboter-)Technologieanwendungen verschrieben hat. Es ist auf kollaborative Roboter (Cobot) und Smart-Vision-Technologien spezialisiert. Als Tochtergesellschaft von Quant Storage Inc. wird sein schnelles Wachstum und seine Technologieführerschaft durch F&E-Unterstützung, solide finanzielle Unterstützung und die globalen Ressourcen der Quanta Group vorangetrieben. Seine Vision strebt danach, Innovationen voranzutreiben, die Menschen und Technologien näher zusammenbringen und die Qualität der Arbeit zu verbessern, die Unternehmen durch seine Kernwerte Qualität, Innovation und Service zum Erfolg verhilft. Erfahren Sie mehr über die Techman Robot AI Cobot Serie: https://www.tm-robot.com/de. Firmenkontakt

