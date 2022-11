Startseite China lockert Corona-Vorschriften und erfreut damit Anleger Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2022-11-14 19:42. Tut sich was Bedeutendes in China, dem gigantischen Rohstoff-Verbraucherland, so hat dies Wirkungen. Zwar steigen die Infektionszahlen im Reich der Mitte, dennoch werden die strengen Covid-19-Regeln gelockert. Zum Beispiel wird die Quarantäne-Zeit für Kontaktpersonen verkürzt. Auch wurden Isolierungsmaßnahmen und Massentestvorschriften zurückgefahren. Dazu kam Optimismus aufgrund der geringer als prognostizierten US-Inflationsdaten. Folge war, dass der US-Dollar an Wert verlor, gleichzeitig Rohstoffpreise anstiegen. Nehmen globale Wachstumssorgen ab und erholt sich die chinesische Wirtschaft zusehends, kann dies nur positiv für Rohstoff-Preise wirken, damit auch für die beteiligten Rohstoff-Unternehmen. Unter einer Wirtschaftsverlangsamung leidet besonders der Rohstoff Kupfer, wird er doch als Konjunkturbarometer angesehen und trägt den Beinamen "Dr. Copper". Aber noch herrscht in Teilen der Welt die Angst vor Rezession vor. Weitere Entwicklungen in der globalen Wirtschaft werden genau beobachtet. Noch wird beim Kupfer mehrheitlich mit einem geringen Angebotsdefizit gerechnet. China soll unter einer Angebotsknappheit leiden. Dafür spricht die Möglichkeit von Hüttenunterbrechungen. Dafür sprechen wohl Unterbrechungen der Arbeiten in dortigen Kupfer-Hütten. Auch werden Verbraucher, vor allem aus dem Westen, sich weniger mit raffiniertem Kupfer aus Russland versorgen. So können sich die Kupferpreise für Material aus anderen Ländern zumindest zwischenzeitlich erholen. Der jüngste Anstieg Richtung vier US-Dollar je Pound spricht zumindest dafür. Neben Gold besitzen Osisko Gold Royalties und Golden Rim Resources auch Kupfer. Osisko Gold Royalties - https://www.youtube.com/watch?v=shznt-2re78 - besitzt mehr als 165 Lizenzgebühren und Edelmetallabnahmen. Die Royalty-Gesellschaft konzentriert sich auf Gold und Kupfer. Golden Rim Resources - https://www.youtube.com/watch?v=08R_b_mmNmc - besitzt neben dem Flaggschiffprojekt Kada in Guinea noch ein Joint Venture für ein Porphyr-Kupfer-Projekt in Chile sowie ein Kupfer-Silber-Blei-Zink-Projekt in der Nähe in Paguanta. Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Osisko Gold Royalties (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/osisko-gold-royalties-ltd... -). Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten. Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: JS Research UG (haftungsbeschränkt)

