Startseite Wir setzen auf Datensicherheit mit unserer kostenlosen IT Entsorgung karlsruhe Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2022-11-14 18:09. In Unternehmen ist die Datensicherheit wichtig, auch bei der Entsorgung von Geräten und Daten. Sparen Sie sich viel Zeit und wenden Sie sich an unser Unternehmen, wir arbeiten datenschutzkonform. Der Datenschutz ist für alle Firmen von Wichtigkeit. Die Daten der Kunden dürfen schließlich nicht in fremde Hände geraten. Während man dies im Büroalltag im Griff hat, kann es für so manchen Unternehmer schwierig werden, wenn es um die Datenentsorgung geht. Eine Festplatte lässt sich ja nun nicht so einfach schreddern, wie eine Akte. Was also tun? In dem Fall können Sie sich an unsere kostenlose IT, EDV und Computer Entsorgung in karlsruhe wenden. Wir sind für unsere Kunden in ganz Deutschland unterwegs und nehmen uns der Datenzerstörung an. Bei uns werden die Daten unkenntlich gemacht, einmal durch die Datenzerstörung, dann aber auch noch durch die Überschreibung der Festplatten. Wir arbeiten somit gleich doppelt an der Datenvernichtung und das immer datenschutzkonform. Sie sind nicht unserem Service auf der sicheren Seite, weil wir Ihnen auch gerne ein Zertifikat aushändigen, welches Sie jederzeit zur Hand haben und wissen, dass Sie alles erdenkliche für den Datenschutz getan haben.

Unsere IT und EDV Entsorgung in karlsruhe kann ganz leicht in das Unternehmen bestellt werden. Nutzen Sie dafür unser Kontaktformular oder schreiben Sie uns eine Mail, am besten mit einer Auflistung der Geräte, die abgeholt werden müssen. Außerdem fügen Sie bitte an, wie viele Datenträger von uns vernichtet werden müssen. Wir arbeiten für die Umwelt, deshalb wird bei uns alles recycelt und wiederverwertet. Sie tun somit nicht nur etwas für den Datenschutz, sondern auch für die Umwelt und können dies auch an Ihre Kunden vermitteln. Der Umweltschutz geht uns alle an und Sie zahlen noch nicht einmal dafür! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: PRS Jakubowski ®

Herr Aleksander Jakubowski

Brackeler Hellweg 86

44309 Dortmund

Deutschland fon ..: 023139759721

web ..: https://www.kostenlose-computer-entsorgung.de/computer-edv-it-entsorgung...

email : info@kostenlose-computer-entsorgung.de Die Firma "PRS Jakubowski ®" bietet seit 2006 Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in vielen Großstädten verfügbar z.B in Dortmund, Bochum, Essen, Düsseldorf, Frankfurt, Köln, Hannover, Bremen, Hamburg, München, Stuttgart, Berlin, Brandenburg, Dresden und Umgebung. Sie können diese Pressemitteilung - auch in geänderter oder gekürzter Form - mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden. Pressekontakt: PRS Jakubowski ®

Herr Aleksander Jakubowski

Brackeler Hellweg 86

44309 Dortmund fon ..: 023139759721

web ..: https://www.kostenlose-computer-entsorgung.de/computer-edv-it-entsorgung...

email : info@kostenlose-computer-entsorgung.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten