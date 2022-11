Startseite ALM-Experte Klassen spricht auf SAP ALM Partner Konferenz Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2022-11-14 11:25. München (Deutschland) und Bangalore (Indien), 14. November 2022 - Die Galileo Group AG, ein führender deutscher Softwareanbieter für schlüsselfertige Integrationen für IT-Factories und für Release-, Change- und Transport-Management für SAP®-Lösungen, nimmt an der SAP ALM Partner Konferenz APJ 2022 teil. Die Konferenz findet am 17. November 2022 in den SAP Labs India in Bangalore statt. Mit dabei ist auch Malte Klassen, CEO der Galileo Group AG, der über seine Erfahrungen als SAP-Partner mit Spezialisierung auf SAP Cloud ALM sprechen. Galileo Group ist in letzter Zeit sehr aktiv im Bereich Application Lifecycle Management (ALM). Das Softwareunternehmen hat 2022 an den SAP ALM Summits in North America und EMEA teilgenommen und beim diesjährigen ALM-athon, einem von SAP veranstalteten Hackathon im Vorfeld des SAP ALM Summit EMEA, den dritten Platz erreicht. Die Jury aus SAP-Experten hat den Lösungsansatz der Galileo Group, der auf der Integrationsplattform Conigma ConnectTM beruht, ausgezeichnet. Mit der No-Code-Integrationsplattform Conigma Connect™ unterstützt Galileo Group die Integration aller gängigen Tools von SAP und Drittanbietern in einer heterogenen, auf SAP-Lösungen ausgerichteten IT-Fabrik. Das Unternehmen hat Erfahrungen mit SAP S/4HANA® sowie mit dem SAP Solution Manager und SAP Cloud ALM. Die Plattform Conigma Connect™ ist auch im SAP® Store erhältlich. "Unsere Mission ist es, den Betrieb von Cloud-zentrierten und hybriden SAP-Landschaften für Unternehmen zu unterstützen und ein hybrides Application Lifecycle Management in einer heterogenen IT-Fabrik rund um SAP-Lösungen anzubieten", sagt Malte Klassen, CEO der Galileo Group AG. Auf der SAP ALM Partner Konferenz APJ 2022 werden SAP-Experten und SAP-Partner ihre Erfahrungen mit der Cloud-Reise mit dem ALM-Portfolio von SAP teilen. In interaktiven Sessions und Live-Diskussionen tauschen sich die Teilnehmer mit den ALM-Lösungsführern und Experten aus. Malte Klassen ist einer der Experten. Er wird am 17. November 2022 von 13.00 bis 14.00 Uhr über seine Erfahrungen als SAP-Partner mit Spezialisierung auf SAP Cloud ALM sprechen. Mehr zur SAP ALM Partner Konferenz APJ 2022 finden Interessenten unter https://webinars.sap.com/alm-partner-conference-apj-2022/en/home. Die Galileo Group AG ist ein führender Softwareanbieter für Application Lifecycle Management (ALM) im SAP®-Umfeld sowie schlüsselfertige Integrationen für IT-Factories, die auf SAP-Technologien fokussieren. Die Softwaresuite Conigma umfasst darüber hinaus auch Lösungen für die Integration von SAP und von Drittanbietern bezogenen Tools in der IT-Factory, die Wiederherstellung nach SAP-Systemkopien, die Synchronisation von parallelen SAP-Entwicklungssystemen sowie die Integration von Funktionalitäten in ABAP in Eclipse. Die Galileo Group ist autorisierter und zertifizierter Softwarepartner von SAP und Microsoft. Zahlreiche mittelständische Unternehmen und internationale Konzerne, darunter auch Fortune-500- und DAX30-Unternehmen wählen Galileo Group als zuverlässigen Partner. Das inhabergeführte, im Jahr 2000 gegründet Unternehmen hat neben seinem Hauptsitz in München noch eine Niederlassung in der Schweiz. Weitere Informationen finden Sie unter www.galileo-group.de. Kontakt

