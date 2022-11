Startseite iC Consult expandiert nach Frankreich Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2022-11-14 10:38. Führender IAM-Dienstleister öffnet mit der Gründung der Tochtergesellschaft iC Consult France den Zugang zum französischen Wachstumsmarkt München - 9. November 2022 - Die iC Consult Group, der weltweit führende Anbieter von Managed Services und Consulting-Dienstleistungen im Bereich Identity & Access Management (IAM), expandiert in Europa: Mit der Gründung der iC Consult France treibt das Beratungsunternehmen die Umsetzung seiner globalen Wachstumsstrategie konsequent weiter voran und stößt das Tor zum drittgrößten europäischen IT-Markt weit auf. Dr. Andreas Neumann, als CEO verantwortlich für iC Consult D-A-CH und Frankreich, erklärt: "In den vergangenen beiden Jahren konnten wir unser Business sehr erfolgreich ausbauen und mit für unsere Kunden sehr attraktiven Managed-Service-Angeboten die Weichen für unser weiteres organisches Wachstum stellen. Diese nachhaltigen Wachstumsimpulse nutzen wir nun, um die Internationalisierung unseres Geschäfts voranzutreiben und weiter in die europäischen Märkte vorzustoßen. Frankreich ist für uns als drittgrößte europäische Volkswirtschaft natürlich besonders attraktiv, und wir freuen uns sehr darauf, in diesem spannenden Markt durchzustarten." Die Leitung von iC Consult France übernimmt in Paris als Managing Director Jerome Meur. Der langjährig erfahrene und in der französischen Cybersecurity-Szene bestens vernetzte Identity-Experte war zuvor mehrere Jahre als Identity Architekt bei verschiedenen französischen Konzernen tätig und ist bestens mit den Anforderungen der nationalen und internationalen Enterprise-Kunden vertraut. "Mit der voranschreitenden Digitalisierung gewinnen Identity-zentrierte Zero-Trust-Security-Modelle für Mitarbeitende und Kunden auch in Frankreich rasant an Bedeutung", erklärt Jerome Meur. "In diesem dynamischen Umfeld bieten wir Unternehmen mit unseren modularen Managed IAM Services ein Höchstmaß an Qualität - und entlasten sie nachhaltig von zeitaufwändigen und kostenintensiven Routinetätigkeiten. Ich freue mich sehr darauf, iC Consult auch hierzulande als die Top-Adresse für exzellente IAM-Lösungen zu etablieren." Dr. Heiko Klarl, Chief Marketing and Sales Officer bei iC Consult, ergänzt: "Kunden und Partner profitieren von der ganzheitlichen Breite unseres IAM-Angebots. Mit Managed Services für IAM erhalten sie ein rundum sorglos Paket und können unmittelbaren Mehrwehrt für ihr Business erzielen. Mit Hilfe von Standards und Automatisierungen kann die Anbindung von neuen Anwendungen, das Application On-Boarding, stark beschleunigt durchgeführt werden und spart Zeit und Kosten." Über iC Consult

iC Consult ist der führende unabhängige Berater, Systemintegrator und Managed Services Anbieter für Identity & Access Management (IAM) mit mehr als 800 Mitarbeitenden weltweit. Mit unserer Hingabe zu Exzellenz und Innovation und den besten Technologien im IAM-Umfeld bieten wir unseren Kunden erstklassige Cyber Security Lösungen. Unser Service-Portfolio umfasst Managed Services für IAM einschließlich Beratung, Architektur, Implementierung, Integration, Support und Betrieb. iC Consult hat seinen Hauptsitz in München und Niederlassungen in Deutschland, der Schweiz, Österreich, Frankreich, Spanien, Bulgarien, Großbritannien, den USA, Kanada, Indien und China. Die größten Marken der Welt vertrauen auf unsere Expertise, um ihre wertvollsten Güter zu schützen und zu verwalten: Ihre Identitäten. Mehr Informationen unter www.ic-consult.com. Firmenkontakt

