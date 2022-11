Startseite Luminea Home Control WLAN-Unterputz-Steckdose mit Stromverbrauch-Messung Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2022-11-14 10:38. Die Geräte von weltweit steuern und den Stromverbrauch im Blick behalten - Zeigt Stromverbrauch von angeschlossenen Geräten an

- Weltweite Steuerung per App "ELESION"

- Kompatibel zu für Siri, Alexa und Google Assistant

- Einstellbarer Zeitplan, ideal auch um Anwesenheit vorzutäuschen

- Voll belastbar mit bis zu 3.680 Watt (16 A)

- Für Standard-Unterputz-Dosen geeignet Die WLAN-Unterputz-Steckdose (https://www.pearl.de/mtrkw-12039-wlan-unterputz-steckdosen-mit-strom-mes...) von Luminea Home Control (https://www.pearl.de/ar-2-650.shtml) lässt sich per App einfach über das Smartphone oder Tablet ein- und ausschalten. Und man prüft bequem auch unterwegs, ob alles ausgeschaltet ist. So genießt man beispielsweise Urlaube sorgenfrei. Den Stromverbrauch im Blick behalten: Die kostenlose App zeigt an, wie viel Strom durch die Steckdose fließt. So weiß man jederzeit genau, was die Geräte verbrauchen! Einbrecher abschrecken: Jederzeit kann man seine Anwesenheit zu Hause simulieren. Per App stellt man verschiedene Zeiten ein, an denen z.B. angeschlossene Lampen automatisch an- und ausgehen. Oder aktiviert die Steckdose ganz spontan. Ein- und Ausschalten auch per Sprachbefehl: In wenigen Schritten lassen sich Siri, Alexa und den Google Assistant für die Steckdose einrichten. Schon schaltet man das angeschlossene Elektrogerät mit einer einfachen Anweisung ein und aus. Das Smart Home automatisieren: Sind auch andere kompatible Geräte mit der App gekoppelt, steuert man alles zentral - direkt über das Smartphone! Die Geräte können sogar miteinander vernetzet werden: So lässt man beispielsweise mehrere Steckdosen gleichzeitig oder im Wechsel ein- und ausschalten. Das bestehende Smart-Life- und Tuya-System erweitern: Hat man bereits Smarthome-Geräte, die man per entsprechender App steuert, gibt es eine gute Nachricht. Unsere ELESION-Geräte sind mit den Smart-Life- und Tuya-Geräten kompatibel. So bedient man auf Wunsch alle Geräte gemeinsam - auch per automatischer Funktionen! - Für Standard-Unterputzdosen geeignet

- WiFi-kompatibel: unterstützt WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

- Kostenlose App "ELESION" für iOS und Android: zum Ein- und Ausschalten, auch von weltweit

- Energieverbrauch-Messfunktion: App zeigt Werte für Stromstärke (A), Spannung (V), Leistungsaufnahme (W) sowie Gesamtverbrauch in kWh an

- Mit Timer- und Zeitplan-Funktion: ideal z.B. auch für eine Anwesenheits-Simulation während des Urlaubs

- Kompatibel mit Amazon Alexa und Google Assistant: Steckdose per Amazon Echo, Google Home und kompatiblen Lautsprechern per Sprachbefehl ein- und ausschalten

- Auch kompatibel zu Siri von Apple: Sprachbefehle und damit verbundene Aktionen sind direkt per iPhone und iPad konfigurierbar sowie nutzbar

- Automatische Funktionen programmierbar, z.B. zum Schalten mehrerer Geräte gleichzeitig, zum Einschalten der angeschlossenen Lichtquelle bei Aktivierung anderer Lichtquellen

- Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden

- Ein/Aus-Schalter am Gehäuse, mit Status-LED

- Integrierte Kindersicherung

- Steckdose belastbar bis 3.680 Watt (16 A)

- Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz

- Maße: 86 x 86 x 50 mm, Gewicht: 100 g

- Steckdose inklusive deutscher Anleitung

- EAN: 4022107407083 Preis: 23,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7315-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX7315-3101.shtml Auch als 3er-, 5er- und 10er-Set erhältlich:

Luminea Home Control 3er-Set WLAN-Unterputz-Steckdosen mit Verbrauch-Messung, App, 3.680 Watt (ZX-7316)

Luminea Home Control 5er-Set WLAN-Unterputz-Steckdosen mit Verbrauch-Messung, App, 3.680 Watt (ZX-7317)

Luminea Home Control 10er-Set WLAN-Unterputz-Steckdosen mit Verbrauch-Messung, App, 3.680 Watt (ZX-7318) Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/Y7zB7NAZx5TdSGL PEARL - Der Online-Shop für Elektronik, PC- & Büro-Zubehör & MEHR Firmenkontakt

PEARL GmbH

Daniel C. Ludwig

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-0

07631-360-444

service@pearl.de

http://www.pearl.de Pressekontakt

PEARL GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-480

07631-360 42 480

presse@pearl.de

http://www.pearl.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten