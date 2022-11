Licht an! Birgit Breuer & Horst Blue mit "No Strom, no Weihnachten"

Ein Weihnachtslied, aber mal anders

Was für eine schöne Bescherung:

Rechtzeitig zum Fest der Liebe legt Horst Blue seinen aktuellen Song "No Strom, no Weihnachten" auf die abgedunkelten Gabentische und unter die runtergedimmten Weihnachtsbäume. Kerzen, Gans, Gebäck, Schnee und Wintermärchentee - alles schön und gut, doch richtig warm und weihnachtlich wird es doch nur mit Lichterketten, Blinkeherzen und sonstiger Leuchtdeko. "Schein' electricity for you and me" - nie war uns Strom so lieb und teuer wie heute.

Der Berliner Comedian und Entertainer hat sich dafür vom Christkind die tat- und stimmkräftige Unterstützung der Jazz-Kabarettistin Birgit Breuer gewünscht - und auch bekommen. Beide präsentieren nun also im Duett ihre weihnachtliche Ode an Watt und Volt.

"No Strom, no Weihnachten" ist die deutsche Version des 1998er-ESC-Hits "The One Th at I Love" von Chiara und eine Auskoppelung aus der CD "Weihnachten mit Horst Blue".

Birgit Breuer & Horst Blue - No Strom, no Weihnachten 3.04 Minuten

Musik: Jason Cassar; Dt. Text: Georg Keim

Verlag: CAP-Sounds Musikverlag/Budde Musicpublishing GmbH

EAN: 4064832816204

ISRC: DEZC62203655

Bundesweite Bemusterung ab 11.11.2022

Quelle: Büro Horst Blue

Promotion- und Presseagentur:

Sperbys Musikplantage

Hans Peter Sperber

Weisestr. 55 - 12049 Berlin

Mail: hps-win@gmx.net und kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 030 65911004 und 0172 3832237

Webpräsenz: www.sperbys-musikplantage.de

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, sowie auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben etwas über 1.100 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik.

Jeden ersten Samstag im Monat gibt es auf HarbourTown Radio Sperbys Musikplantage als Radioshow. Der Radiosender ist im Großraum Hamburg auch via DABplus zu hören.

