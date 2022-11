Startseite Sassy Gold präsentiert sich bei virtueller RMEC Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2022-11-11 16:03. Vancouver (British Columbia), 11. November 2022. Sassy Gold (CSE: SASY, OTCQB: SSYRF, FWB: 4E7) (Sassy oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen am Dienstag, dem 22. November 2022, bei der virtuellen Resource Mining & Exploration Conference (RMEC), die von Sagacity Capital Media und Guerilla Capital veranstaltet wird, präsentieren wird. Ian Fraser, Vice-President of Exploration von Sassy, wird am 22. November 2022 um 12:20 Uhr ET ein ausführliches Unternehmensupdate bereitstellen. Die RMEC ist eine interaktive Veranstaltung für teilnehmende Unternehmen und Investoren. Die Unternehmen haben 20 Minuten Zeit, um ihre Investitionsmöglichkeit zu beschreiben, bevor die Investoren die Möglichkeit bekommen, nach der Präsentation dem Management in Echtzeit Fragen zu stellen. Um sich für die RMEC zu registrieren, klicken Sie bitte auf den nachfolgenden Link: www.bigmarker.com/series/resource-mining-exploration-/series_summit Sassy hat Sagacity Capital Media für eine Gebühr von 90.000 CAD zuzüglich Steuern für ein Jahr mit der Durchführung von Werbe- und Marketingdienstleistungen für das Unternehmen beauftragt. Das Honorar ist in vier Teilzahlungen über die einjährige Laufzeit des Abkommens zu entrichten. Dokumentarfilm über Projekt Foremore von Sassy Gold Das zu 100 % unternehmenseigene Projekt Foremore im produktiven Eskay Camp im Nordwesten von British Columbia wurde wie nie zuvor für Investoren gefilmt und dokumentiert. Klicken Sie auf den nachfolgenden Link, um eine Vorschau der Unternehmensdokumentation in voller Länge aufzurufen, die noch in diesem Monat veröffentlicht werden wird (siehe Pressemitteilung vom 31. Oktober 2022 hinsichtlich des Bohrupdates für Westmore): youtu.be/wSjPtW8fCgU Über Sassy Gold Corp. Sassy ist ein Ressourcenunternehmen im Explorationsstadium, das sich zurzeit mit der Identifizierung, dem Erwerb und der Exploration von hochgradigen Edelmetall- und Basismetallprojekten in Nordamerika beschäftigt. Sein Hauptaugenmerk liegt auf dem Projekt Foremore, das sich im Bergbaugebiet Eskay (Liard Mining Division) im Herzen der ertragreichen Region Golden Triangle im Nordwesten von British Columbia befindet. Sassy erwirbt auch eine bis zu 100%ige Beteiligung am Highrock-Uranprojekt in der Region Key Lake in Saskatchewan. Sassy hält auch bedeutende Aktienpositionen an Gander Gold Corp., Galloper Gold Corp. und MAX Power Mining Corp. Kontaktdaten: Mark Scott

Chief Executive Officer & Director

info@sassygold.com Terry Bramhall

Sassy Resources Corporate Communications/IR

1.604.833.6999 (mobil)

1.604.675.9985 (Büro)

terry.bramhall@sassygold.com Michael Adams

Managing Director - Star Finance GmbH

info@star-finance.eu Vorsicht in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (im Folgenden zusammenfassend als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Wörter erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, setzt fort, projiziert, potenziell, budgetiert und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind oder Ereignisse oder Bedingungen darstellen, die eintreten oder erreicht werden werden, würden, können, könnten oder sollten. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf: den Abschluss der Transaktion und die Fähigkeit der Transaktion, den Unternehmenswert zu steigern. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die wesentlichen Faktoren, Erwartungen und Annahmen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen, auf der Grundlage der Informationen, die ihm zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen zur Verfügung stehen, angemessen sind, sollte man sich nicht zu sehr auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen, da das Unternehmen nicht zusichern kann, dass sich solche Aussagen und Informationen als richtig erweisen werden, und solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß mit Risiken und Ungewissheiten behaftet. Die tatsächlichen Leistungen und Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren und Risiken erheblich von den derzeit erwarteten abweichen. Dazu zählen unter anderem bekannte und unbekannte Risiken, einschließlich jener, die in der Management Discussion and Analysis des Unternehmens dargelegt sind (eine Kopie davon ist unter dem Profil von Sassy auf SEDAR unter www.sedar.com zu finden). Dementsprechend sollten die Leser den zukunftsgerichteten Aussagen keine übermäßige Bedeutung beimessen und sich nicht auf sie verlassen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die Liste der Faktoren nicht erschöpfend ist. Das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diese Vorsichtsmaßnahme eingeschränkt. Zusätzliche Informationen zu diesen und anderen Faktoren, die sich auf den Betrieb und die Finanzergebnisse des Unternehmens auswirken könnten, sind in den Berichten enthalten, die bei den zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden hinterlegt sind und die im Profil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com eingesehen werden können. Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder genehmigt noch abgelehnt. Die CSE und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der CSE als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch). in der der Originaltext veröffentlicht wird. ist die offizielle. autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt. die Richtigkeit. die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com . www.sec.gov . www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Sassy Gold Corp.

