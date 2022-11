Startseite Vishay auf der electronica 2022: Halle C4.476 Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2022-11-11 11:46. Bandbreite an zuverlässigen und energieeffizienten Lösungen Malvern (USA)/Selb - November 2022 - Vishay Intertechnology wird auf der electronica 2022 zeigen, wie sein Portfolio an zuverlässigen und energieeffizienten elektronischen Komponenten - bekannt als The DNA of tech™ - die Entwicklung von Produkten der nächsten Generation in einer Vielzahl von Branchen ermöglicht. Besucher des Standes C4.476 werden in einer Reihe von Vorführungen eine breite Palette von Lösungen des Unternehmens erleben - von intelligenten Batterie-Shunts über On-Board-Ladegeräte, Energy Harvesting, einen Direktwechselrichter, induktive Lösungen für GaN-DC/DC-Wandler, einen kollaborativen Roboter (Cobot) und vieles mehr. Die Siliziumkarbid (SiC)-Technologie, die Vishay durch die kürzliche Übernahme von MaxPower Semiconductor erworben hat, spielt eine Schlüsselrolle bei der Demonstration einer Leistungsstufe für eine Wärmepumpe, die eine komplette Vishay-Lösung integriert. Auf dem Stand zur electronica 2022 präsentiert Vishay die ganze Bandbreite seiner Komponenten - Dioden, MOSFETs, Leistungs-ICs, Optoelektronik, Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren -, die im Zusammenspiel Innovationen in den Bereichen Elektromobilität, industrielles IoT, Nachhaltigkeit, intelligente Energie, Sensoren und Konnektivität ermöglichen.

Zu den Highlights gehören Beispiele für Automobil- und Industrieanwendungen, darunter:

- Eine 800-V-SiC-MOSFET-Wärmepumpe mit einer 100 %igen BOM von Vishay; die 110 mm x 110 mm große Leiterplatte lässt Platz für einen Controller-IC und zusätzliche Logikteile.

- Ein intelligenter Hochspannungs-Batterie-Shunt für 400-V- und 800-V-Batterien.

- Ein unidirektionales, 11 kW starkes dreiphasiges AC-Bordladegerät (OBC) mit einer Stückliste, die zu 90 % aus Vishay-Bauteilen besteht.

- Ein sechsphasiger DC/DC-Wandler für Mild-Hybrid-Fahrzeuge mit 48-V-Bordnetzen, der 12-V-Lasten bis zu 3 kW mit einem hohen Wirkungsgrad von 97 % mit Strom versorgt.

- Eine halbleiterbasierte, rücksetzbare eFuse für Elektrofahrzeuge mit 800-V-Batterien.

- Ein Halbbrückendesign bestehend aus Vishay-MOSFETs mit industrieweit niedrigem On-Widerstand, stabilisierenden Aluminiumkondensatoren, Dünnfilmwiderständen für die Spannungsmessung und einem Batterieshunt. Das Design umfasst verkettete Lithium-Ionen-Batterien für die Erzeugung jeder beliebigen Wellenform, z. B. direkte 230 VAC oder einen Soft-Start-AC oder DC.

- Eine V-Harvester-Platine mit einem e-peas-Controller, Vishay-Fotodioden und hybriden Energiespeicherkondensatoren. Die Vorführung zeigt auf, dass die Fotodioden einen BTLE-Sender mit Strom versorgen können, um Daten an ein Android-Gerät zu senden.

- Ein kollaborativer Roboter, der den Besuchern ein Tablet zur Verfügung stellt, auf dem ein interaktives 3D-Modell seines eigenen Entwurfs angezeigt wird, das einen virtuellen Rundgang durch die Komponenten der Platine ermöglicht.

- Ein Mensch-Maschine-Interface-Display mit optischen Sensorschnittstellen und Funktionen zum Aufwecken des Displays, zur Kraft- und Positionserfassung, zu berührungslosen Schaltern und zur Erfassung von Helligkeit und Farbe des Displays. Darüber hinaus bietet Vishay eine Reihe von produktspezifischen Vorführungen an, bei denen microBUCK®- und microBRICK®-Schaltregler, Hochstrominduktivitäten der Serie IHLE®, AEC-Q200-qualifizierte CDMA- und CDMM-Dickschichtteiler und der THJP ThermaWick™ Thermal Jumper im Mittelpunkt stehen. Weitere Informationen zum Besuch von Vishay auf der electronica stehen unter https://www.vishay.com/en/landingpage/electronica2022/ . (https://www.vishay.com/en/landingpage/electronica2022/) Über Vishay Intertechnology (www.vishay.com):

Vishay ist Hersteller eines der weltweit größten Portfolios an diskreten Halbleitern und passiven elektronischen Komponenten, die für innovative Designs in den Märkten Automotive, Industrie, Computer, Konsumgüter, Telekommunikation, Militär, Luft- und Raumfahrt und Medizin unerlässlich sind. Unter der Marke The DNA of tech.TM bedient Vishay Kunden auf der ganzen Welt. Vishay Intertechnology, Inc. ist ein an der NYSE (VSH) notiertes Fortune-1.000-Unternehmen. Firmenkontakt

