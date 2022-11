Startseite Tempo-Team Personaldienstleistungen: Marc Kindermann wird Head of Key Account & Inhouse-Services Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2022-11-11 11:21. Eschborn / Frankfurt am Main, 11. November 2022 - Der Personaldienstleister Tempo-Team bekommt Verstärkung. Seit August ist mit Marc Kindermann ein langjähriger Branchenkenner Head of Key Account & Inhouse-Services. Marc Kindermann startete vor fast 22 Jahren als Vertriebsdisponent bei Randstad, der Konzernmutter von Tempo-Team. Im Anschluss leitete er mehrere Niederlassungen im Ruhrgebiet. 2007 ist er dann zu Randstad Inhouse Services (RIS) gewechselt. Dort hat er als Commercial Manager und District Manager verschiedenste Gebiete verantwortet und zum Erfolg geführt. "Ich kenne Marc schon sehr lange, unter anderem aus meiner Zeit als Managing Director Operations bei Randstad, und freue mich daher, dass wir mit ihm einen sehr kompetenten Kollegen in unseren Reihen begrüßen dürfen", betont Olaf Harbert, CEO von Tempo-Team. Gemeinsam mit CFO Eva Barbe leitet er den Personaldienstleister in einer paritätisch besetzten Doppelspitze. In seiner neuen Position bei Tempo-Team verantwortet Marc Kindermann die drei Geschäftsbereiche Key Account Management, Inhouse-Services und EU-Rekrutierung. "Diese sind ein essenzieller Bestandteil im Bereich der Personaldienstleistungen. Die Unternehmen stehen heute vor großen Herausforderungen. Bei oftmals schrumpfenden Personalabteilungen sehen sie sich mit dem Fachkräftemangel konfrontiert. Es wird für sie immer schwieriger, die passenden Mitarbeiter zu finden", erklärt Marc Kindermann. "Professionelle externe Unterstützung ist daher gefragt. Tempo-Team ist durch seine bundesweite Präsenz hervorragend aufgestellt. Ich sehe in allen drei Bereichen großes Potenzial und freue mich darauf, dieses mit meiner Erfahrung weiterzuentwickeln." Das Angebot von Tempo-Team geht deutlich über die reine Personalvermittlung und Zeitarbeit hinaus. Die Personalabteilungen in den Unternehmen können so signifikant entlastet werden. Von Master Vendor über die Erarbeitung und Umsetzung von individuellen standortbezogenen Flexibilisierungslösungen, digitaler Zeiterfassung, der Gewinnung von Mitarbeitern im europäischen Ausland bis hin zur Unterstützung bei der Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat und bei administrativen Aufgaben im Personalmanagement stellt der Personaldienstleister seinen Kunden umfassende Unterstützung bereit. "Momentan bin ich viel in unseren Niederlassungen und Inhouse-Offices unterwegs, um die Gegebenheiten vor Ort kennenzulernen", berichtet Marc Kindermann. "Ich bin begeistert davon, mit wie viel Herzblut und mit welch tiefgreifender Kenntnis der regionalen Märkte unsere Mitarbeiter dort engagiert sind. Aus dem Mittelstand für den Mittelstand: Die enge persönliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren Kundenunternehmen ist eine ganz besondere Stärke, die Tempo-Team von anderen großen Personalberatungen unterscheidet. Gleichzeitig sind wir ein Teil der Randstad Gruppe und können auch auf die Strukturen des führenden Personaldienstleisters in Deutschland zurückgreifen." Tempo-Team bietet an rund 45 Standorten und in zahlreichen Inhouse-Offices Personaldienstleistungen in ganz Deutschland an. Tempo-Team ist anders - immer mit Spaß bei der Sache: schnell, unkompliziert, direkt. Das drückt sich sowohl in einer unkonventionellen Bewerberansprache als auch in der direkten und persönlichen Kundenbetreuung aus. Weitere Informationen zum Unternehmen:

https://www.tempo-team.de/ueber-uns.html Jobbörse - aktuelle Stellenangebote:

https://www.tempo-team.de/jobsuche.html Tempo-Team Personaldienstleistungen steht für über 40 Jahre Erfahrung in den Bereichen Personalberatung, Personalvermittlung und Zeitarbeit. Ergänzt wird dieses Angebot durch vielfältige Services zum Personalwesen wie Outsourcing und Master Vendor, EU-Rekrutierung, digitale Zeiterfassung oder die mit dem VBG Next Präventionspreis ausgezeichnete App work4safety für Arbeitssicherheit und Gefährdungsbeurteilung. In rund 45 Niederlassungen und zahlreichen Inhouse-Offices in ganz Deutschland bietet der Personaldienstleister mit Stammsitz in Eschborn bei Frankfurt eine optimale und ortsnahe Betreuung von Arbeitnehmern und Kunden. Tempo-Team ist anders. Immer mit Spaß bei der Sache: schnell, unkompliziert, direkt. Das drückt sich sowohl in einer unkonventionellen Bewerberansprache als auch in der direkten und persönlichen Kundenbetreuung aus. Wegweisend sind die vier starken Unternehmenswerte: "Gemeinsam wachsen", "Freude bei der Arbeit", "Eine Sache der Fairness" und "Es geht nur gemeinsam". Tempo-Team Personaldienstleistungen ist im Jahr 2011 aus der 1979 gegründeten Team BS Betriebs-Service GmbH hervorgegangen. Heute ist Tempo-Team ein Teil der Randstad Unternehmensgruppe. Bewerber und Unternehmen profitieren daher auch von der agilen Zusammenarbeit mit Randstad sowie den starken Konzernmarken Monster und GULP. Kontakt

Tempo-Team Personaldienstleistungen GmbH

Bettina Desch

Frankfurter Straße 100

65760 Eschborn

06196 408 1778

pr@de.tempo-team.com

https://www.tempo-team.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten