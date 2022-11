Startseite infactory Funk-Wetterstation FWS-170 Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2022-11-11 11:21. Jetzt verlässt man sich immer auf seinen eigenen, aktuellen Wetterbericht - Zeigt Temperatur und Luftfeuchtigkeit für innen und außen

- Luftfeuchtigkeit-Komfortanzeige für den Innenbereich

- Integriertes Barometer für 12-Stunden-Wetterprognose

- Kalender- und Mondphasen-Anzeige

- Anschluss für bis zu 3 Außensensoren

- Speicher für Minimal-/Maximalwerte Mit der Funk-Wetterstation (https://www.pearl.de/mtrkw-11947-wetterstationen-mit-funkuhr-wecker-hygr...) von infactory (https://www.pearl.de/ar-2-26.shtml) wird man zum Wetter-Experten: Der Helfer liefert alle relevanten Wetterdaten direkt ins Zimmer. Zudem zeigt er den Wettertrend an. Ob bei Regen, Schnee oder Sonnenschein: Die Wetterstation misst zuverlässig die Temperatur im Innen- und Außenbereich sowie Luftdruck und Luftfeuchtigkeit. Die Maximal- und Minimalwerte für Temperatur und Luftfeuchtigkeit werden dabei gespeichert. So behält man stets den Überblick. Immer direkt informiert: Auf dem großen LCD-Display liest man alle Messwerte schnell und einfach ab. Zudem werden Uhrzeit, Datum und Wochentag sowie die aktuelle Mondphase angezeigt. Über die Luftfeuchtigkeits-Komfortanzeige überwacht man das Raumklima. Das kommende Wetter im Blick: Mit der 12-Stunden-Wetterprognose über anschauliche Symbole weiß man schon morgens, welches Wetter einen tagsüber erwarten wird. So wählt man auch gleich die richtige Kleidung oder packt den Regenschirm in die Tasche. Weckt einen zuverlässig: Dank der integrierten Weckfunktion holt einen die Station morgens sogar auf die Sekunde genau aus dem Bett! Und falls man gerne noch etwas liegen bleiben möchte, erinnert einen die Schlummerfunktion auf Wunsch erneut ans Aufstehen! Den Wetterfrosch kann man überall aufstellen: Dank Batteriebetrieb ist man unabhängig von Steckdosen und platziert die Wetterstation ganz flexibel. Und der Außensensor lässt sich in bis zu 60 Meter Entfernung befestigen! - Wetterstation mit Funk-Uhr, Wecker und Kalenderfunktion und Funk-Außensensor

- Großes LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung auf Tastendruck

- Anzeige von Temperatur und Luftfeuchtigkeit für innen und außen, mit 5-stufiger Komfort-Anzeige für innen

- Messbereiche: Innen-Temperatur -9,9 bis +50 °C, Außen-Temperatur -20 bis +60 °C, Luftfeuchtigkeit 20 bis 95 %

- Temperatur-Anzeige auf 0,1 °C genau, wahlweise in °C / °F

- Barometer-Funktion mit Luftdruck-Messbereich: 600 bis 1.100 hPa/mbar oder 17,72 bis 32,5 inHg (umschaltbar)

- Sekundengenaue Uhrzeit per DCF77-Funksignal, automatische Umstellung von Sommer- und Winterzeit (umschaltbar 12/24-Stunden-Anzeige)

- Weckalarm mit Schlummer-Funktion (Snooze/Wiederholung)

- Kalender-Funktion mit Anzeige von Datum und Wochentag

- Mondphasen-Anzeige

- Speicherung der Minimum-/Maximum-Werte für Temperatur und Luftfeuchtigkeit

- 12-Stunden-Wetterprognose mit 6 Symbolen

- Funk-Außensensor mit spritzwassergeschütztem Gehäuse: IP44, Übertragungsreichweite: bis zu 60 m (freies Feld)

- 3 Kanäle für bis zu 3 Funk-Außensensoren

- Wetterstation mit Standfuß zum Aufstellen, Außensor mit Aufhänge-Öse

- Stromversorgung Station: 2 Batterien Typ AA / Mignon, Außensensor: 2 Batterien Typ AAA / Micro (bitte jeweils dazu bestellen)

- Maße Station: 85 x 145 x 48 mm, Außensensor: 23 x 92 x 40 mm

- Gewicht: 192 g

- Funk-Wetterstation FWS-170 inklusive Funk-Außensensor und deutscher Anleitung

- EAN: 4022107391818 Preis: 24,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7106-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX7106-3041.shtml Der passende Funk-Außensensor:

infactory Funk-Außensensor für Funkwetterstationen der FWS-Serie, IP44, 60 m

Preis: 8,99 EUR

Bestell-Nr. NC-3982-625 Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/YzsEzXzwbJQ3tgc PEARL - Der Online-Shop für Elektronik, PC- & Büro-Zubehör & MEHR Firmenkontakt

PEARL GmbH

Daniel C. Ludwig

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-0

07631-360-444

service@pearl.de

http://www.pearl.de Pressekontakt

PEARL GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-480

07631-360 42 480

presse@pearl.de

