Auch Zähne parshippen

Wie wir die Beziehung zu unseren Zähnen stärken

Während seiner 30-jährigen Tätigkeit als Zahnmediziner in eigener Praxis in Rosenheim, musste Dr. Zell feststellen, dass den meisten Patientinnen und Patienten gar nicht recht bewusst ist, dass sie ein Wunderwerk der Schöpfung in ihrem Mund haben. Er beschreibt in seinem Buch, dass jeder Zahn eine Bedeutung hat und dass Größe, Stellung, Färbung oder Nichtvorhandensein kein Zufall ist. In leichter und verständlicher Weise wird das Zusammenspiel von Körper, Geist und Seele in Verbindung mit den Zähnen, den Organen und sogar den Planeten beschrieben und erklärt.

Die 208 Seiten des Buches sind in zehn Kapitel unterteilt. Sie beschreiben, wie man die Beziehungen zu unseren Zähnen stärken kann. Der Weg durch das Thema Zähne führt von der Entstehung der Zähne, über die Auswirkung von Störfeldern, bis hin zur ganzheitlichen Betrachtungsweise des Zusammenspiels von Gaumen, Lippen, Zunge und, dass die Zähne für die Ästhetik des gesamten Gesichts verantwortlich sind. Spannende und wahre Patientengeschichten führen die Leserschaft in den Alltag eines ganzheitlich behandelnden Zahnarztes. Im Kapitel "Störfelder" erfahren Sie u. a., wie die Zähne auf Tattoos oder Piercings reagieren und warum Brillengestelle manchmal der Auslöser von Irritationen im Kopfbereich sind.

An Hand eines abgebildeten Zahnmodelles, welches die optimale Zahnstellung darstellt, erkennt man, was mit "parshippen" gemeint ist. Nämlich, das Zusammenspiel von Ober- und Unterkiefer und das im Nanobereich. Jede noch so kleine, minimale Abweichung der Berührungspunkte kann zu einer erheblichen "Beziehungsstörung" führen.

Der Autor würde sich freuen, wenn durch sein Buch den Zähnen mehr Aufmerksamkeit, im Sinne der Ganzheitlichkeit, geschenkt wird. Wer noch wissen will, wie Zähne und Sternzeichen zusammenwirken, kann dieses Kapitel auf der Homepage www.dr-zell-dds.de unter dem Menüpunkt Buch, kostenlos downloaden.

