Dr. Ing. Horst Lenz zum LFB-Präsidenten wiedergewählt

Der Präsident der Ingenieurkammer Rheinland-Pfalz Dr.-Ing. Horst Lenz ist erneut zum Präsidenten des Landesverbandes der freien Berufe (LFB) gewählt worden. Einstimmig wurde Lenz in seiner zweiten Amtszeit bestätigt. Die Amtszeit des LFB-Präsidenten dauert satzungsgemäß vier Jahre bis zur Mitgliederversammlung 2026. "Die Freiberuflerinnen und Freiberufler in Rheinland-Pfalz tragen eine besondere Verantwortung für die Menschen und die Wirtschaft, das ist uns in unserer täglichen Arbeit immer bewusst. Ganz gleich, ob bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie oder beim Wiederaufbau im Ahrtal, die Freien Berufe schultern die besonderen Anforderungen an ihre Berufsstände. Es ist die Aufgabe des Staates, unsere kleinen und mittelständischen Strukturen noch stärker zu fördern und zu unterstützen", sagte Lenz anlässlich seiner Wahl. Dr. Günther Matheis von der Landesärztekammer Rheinland-Pfalz wurde zum ersten Vizepräsidenten wiedergewählt. Dr. Thomas Seither von der Pfälzischen Rechtsanwaltskammer Zweibrücken ist ebenso weiterhin als zweiter Vizepräsident des LFB tätig. Mit dem wiedergewählten Präsidenten bleibt auch Martin Böhme Geschäftsführer des LFB. Der Landesverband der Freien Berufe Rheinland-Pfalz wurde laut 1978 gegründet und ist Mitglied des bereits 1948 gegründeten Bundesverbandes der Freien Berufe (BFB). Der LFB ist in Rheinland-Pfalz der Dachverband für 17 Kammern und Verbände und vertritt rund 30.000 Freiberufler im Land. In Deutschland gibt es derzeit mehr als 1,4 Millionen selbstständige Freiberufler. Dazu zählen Architekten, Heilkundler, rechts-, wirtschafts-, und steuerberatende Freiberufler, Techniker und die freien Kulturberufe. Sie beschäftigen über drei Millionen Mitarbeiter und erwirtschaften mehr als zehn Prozent des Bruttoinlandsproduktes.