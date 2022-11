Startseite Der Stanztechnik-Branchentreff: Am 17. und 18. April 2023 findet der 13. Kongress Stanztechnik in Dortmund statt Pressetext verfasst von auchkomm am Do, 2022-11-10 11:44. · Fachvorträge, Podiumsdiskussion und Ausstellung mit 40 Unternehmen Dortmund, den 10. November 2022. Am 17. und 18. April 2023 findet zum 13. Mal der Kongress Stanztechnik, die europaweit führenden Veranstaltung der Branche, im Kongresszentrum der Westfalenhalle Dortmund statt. Im Mittelpunkt stehen neben den momentan herausfordernden Rahmenbedingungen der Industrie die Schwerpunktthemen „New Work“, „Elektromobilität“, „Smart Tooling“ und „Vernetze Prozesse“. Zahlreiche Vorträge ausgewiesener Experten aus Industrie und Forschung bilden den Hauptteil des zweitätigen Programms. Zeitgleich präsentieren etwa 40 Aussteller in einer begleitenden Fachausstellung im Foyer des Kongresszentrums innovative Produkte und Dienstleistungen rund um die Stanztechnik. Gesellschaftlicher Höhepunkt ist traditionell die Abendveranstaltung am ersten Tag, die dem entspannten Erfahrungsaustausch und Networking – wieder im Signal Iduna Park, dem „BVB-Fußballtempel“ – dient. Erwartet werden rund 250 Fachvertreter aus Produktion, Entwicklung, Konstruktion, Forschung und Lehre. Aktuelle Themen, die die Stanztechnikbranche prägen Die vier inhaltlichen Schwerpunkte orientieren sich an aktuellen Entwicklungen, die langfristig für die Stanztechnikbranche prägend sind: · Beim Thema „Elektromobilität“ steht die Fertigung neuer Bauteile für die Automobilindustrie im Vordergrund. · Bei „Smart Tooling“ dreht es sich um den Aufbau und die Funktionsweise von Werkzeugen der nächsten Generation. · „Vernetzte Prozesse“ beschäftigt sich mit der Planung, Simulation und Überwachung der Fertigung. · Zwei Impulsvorträge und eine Podiumsdiskussion zu „New Work – Neue Arbeitswelten“ runden die Veranstaltung ab. Veranstalter vereinen breites Know-how Veranstalter des Stanzkongresses sind das Kompetenz- und Innovationszentrum für die Stanztechnologie Dortmund e. V. (KIST) und der Lehrstuhl Umformtechnik und Gießereiwesen der TU München. Weitere Unterstützer sind der Industrieverband Blechumformung e.V. (IBU), Hagen, sowie das Institut für Umformtechnik der mittelständischen Wirtschaft (IFU GmbH), Lüdenscheid, mit dem das KIST 2021 eine Kooperation geschlossen hat. Über das Kompetenz- und Innovationszentrum für die Stanztechnologie Dortmund e.V. (KIST): Das KIST versteht sich als Technologiekatalysator in der Stanztechnikbranche und Förderer der Personalentwicklung von Maschinenführern und Führungskräften. Unter anderem werden Fachschulungen und -lehrgänge angeboten. Das Zentrum beschäftigt ca.10 Mitarbeiter. Initiator und Vorstandsvorsitzender des KIST ist Adolf Edler von Graeve, der vorher mehr als 40 Jahre geschäftsführender Gesellschafter der Bruderer GmbH Deutschland war. Der Verein wurde 2005 mit Unterstützung des Europäischen Sozialfonds, der nordrhein-westfälischen Landesregierung und der Stadt Dortmund als innovatives Modellprojekt gegründet. Rund 100 Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum sowie dem europäischen Ausland und den USA zählen zu seinen Mitgliedern. International bekannt ist das KIST auch als Veranstalter des Kongresses Stanztechnik, der europaweit führenden Fachveranstaltung der Branche, die es seit 2009 zusammen mit der Technischen Universität München veranstaltet. Ansprechpartner KIST:

