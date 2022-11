Startseite Handgefertigte Duftkerzen von Buenoz Diaz: perfekt zum Träumen und Entspannen in der kalten Jahreszeit Pressetext verfasst von connektar am Do, 2022-11-10 11:17. Kerzen wirken sich positiv auf unser Wohlbefinden aus. Farben und Licht haben einen großen Einfluss auf unsere Stimmungslage, denn der Schein einer Kerze vermittelt Geborgenheit und Wärme. Beim Onlineshop Buenoz Diaz dreht sich als um schöneres Wohnen, denn hier gibt es Wohnaccessoires mit dem gewissen Extra. Besonders spannend sind die veganen Kerzen und Duftkerzen im Sortiment, denn die bestehen größtenteils aus 100 % Sojawachs, sind nachhaltig und plastikfrei. Gerade im Herbst, wenn wir es uns zuhause gemütlich machen, beginnt die Kerzenzeit. Kerzen schenken romantisches Licht und sorgen für viel Atmosphäre. Besonders angenehm sind Duftkerzen, die mit ihren individuellen Aromen Räume verwandeln und uns verzaubern. Für alle, die auch bei Kerzen sehr genau auf die Inhaltsstoffe achten, ist Buenoz Diaz die richtige Adresse. Träumen und genießen mit handgefertigten Kerzen von Buenoz Diaz Buenoz Diaz Duftkerzen sind keine herkömmlichen Duftkerzen, denn sie sind zum einen mit sehr besonderen Düften ausgestattet, zum anderen werden sie aus sorgfältig ausgewählten Rohstoffen liebevoll in Handarbeit hergestellt. Sie verschönern durch ihren Duft, aber auch durch ihre Optik jede Wohnumgebung und eignen sich damit perfekt zum Verschenken. Egal zu welchem Anlass, die veganen Kerzen von Buenoz Diaz machen den Alltag angenehmer. Was ist das Besondere an Sojawachskerzen von Buenos Diaz? Die handgefertigten Kerzen dieses Onlineshop sind aus 100 % Sojawachs oder Rapswachs und werden mit viel Liebe zum Detail gegossen. Hochwertige ätherische Öle sorgen für ihren individuellen Duft. Typische Düfte für Herbst und Winter sind Zedernholz & Zimt, Lavendel, Lavendel & Lemongrass, Lemongrass und Smokded Vanille. Ganz neu im Sortiment bei Buenoz Diaz: • Vanille und Vanille Muffin

• Orange & Zimt

• Blueberry

• Herbst

• Sonnenaufgang

• Zedernholz sowie Zedernholz Vanille

• Heißer Apfelkuchen

• Christmas Spice

• Zimt

• Saubere Wäsche

• Geröstete Kastanien Jede dieser Sorte ist ein Versprechen und weckt schon beim Lesen ein Potpourri an Emotionen. Egal, für welche Sorte man sich entscheidet, von der großen Natürlichkeit und denn inspirierenden Duftrichtungen wird jeder sofort eingenommen. Schon nach kurzer Zeit sorgen diese Kerzen für Wohlfühlmomente. Warum Sojawachs? Aus Sojawachs lassen sich hochwertige vegane Kerzen mit langer Brenndauer herstellen. Dieses Wachs ist völlig ungiftig, beim Abbrennen entweichen keine Schadstoffe. Kerzenwachs aus Soja brennt erheblich länger (30-50 %) als Paraffinwachs, was es besonders nachhaltig und umweltfreundlich macht. Auch die ätherischen Öle, die für die Duftrichtungen verantwortlich sind, stammen aus unbedenklichen Quellen und sind rein. Dass die Dochte aus Papier und Baumwolle und die Verpackungen komplett plastikfrei, sondern aus Papier oder Pappe sind, zeigt, wie wichtig dem Unternehmen Nachhaltigkeit ist. Es sich mit diesen veganen Sojawachskerzen gemütlich zu machen, fällt sicher nicht schwer. Sie überzeugen mit betörenden Aromen, die immer wieder neue Stimmungen hervorrufen. Zugleich sind diese Duftkerzen sehr dekorativ, denn sie werden in ästhetischen Keramikbechern angeboten und sind damit die perfekten Geschenke. Ob zum Geburtstag, zu Muttertag, zum Jubiläum oder zu Weihnachten, mit den Duftkerzen von Buenos Diaz schenken Sie Freude, gepaart mit Qualität, Natürlichkeit und Nachhaltigkeit.

