Startseite Wir bieten die kostenlose IT und EDV Entsorgung in Bonn an Pressetext verfasst von connektar am Do, 2022-11-10 09:35. Wenn es um die IT und EDV Entsorgung in Bonn geht, sind wir Ihre perfekten Ansprechpartner. Wir bieten unsere Dienste kostenfrei an. Machen Sie sich derzeit Gedanken wegen der IT und EDV Entsorgung in Bonn ? Dann haben Sie sicherlich einen ganzen Schwung an Altgeräten zu entsorgen. Wenn Sie dies so umweltfreundlich wie möglich machen möchten, wären wir der richtige Ansprechpartner für Sie. Mit unserem Service können Sie die alten Geräte des Unternehmens entsorgen und dabei auch die Festplatten datenschutzkonform vernichten lassen. Wir sind schon seit vielen Jahren auf diesem Gebiet tätig und haben nun den optimalen Weg gefunden, gerade Unternehmern zu helfen. Wir recyceln Altgeräte und arbeiten so mit der Wiederverwertung, absolut umweltfreundlich. Sie zahlen für unseren Service nichts, sofern wir die Geräte bei Ihnen im Unternehmen im Erdgeschoss abholen können. Die Umwelt liegt uns sehr am Herzen, jeder ist hier in der Pflicht. Und um unseren Kunden zu beweisen, wie ernst uns dieses Thema ist, lassen wir für jedes 100. Gerät, welches wir bei Kunden abholen, einen Baum pflanzen. Dieses wird jedes Jahr im Oktober durchgeführt, so verbessern wir unser Klima. Und wenn Sie unsere kostenlose Computer Entsorgung in Bonn für sich nutzen, können Sie voller Stolz sagen, dass auch Sie an der Umwelt interessiert sind und das Klima verbessern. Erkundigen Sie sich auf unserer Webseite über unseren gesamten Kundenservice, wir können Ihnen schon jetzt versprechen, dass Sie mit uns mehr als zufrieden sein werden. Sie sparen Geld und handeln für die Umwelt! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: PRS Jakubowski ®

Herr Aleksander Jakubowski

Brackeler Hellweg 86

44309 Dortmund

Deutschland fon ..: 023139759721

web ..: https://www.kostenlose-computer-entsorgung.de

email : info@kostenlose-computer-entsorgung.de Die Firma "PRS Jakubowski ®" bietet seit 2006 Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in vielen Großstädten verfügbar z.B in Dortmund, Bochum, Essen, Düsseldorf, Frankfurt, Köln, Hannover, Bremen, Hamburg, München, Stuttgart, Berlin, Brandenburg, Dresden und Umgebung. Sie können diese Pressemitteilung - auch in geänderter oder gekürzter Form - mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden. Pressekontakt: PRS Jakubowski ®

Herr Aleksander Jakubowski

Brackeler Hellweg 86

44309 Dortmund fon ..: 023139759721

web ..: https://www.kostenlose-computer-entsorgung.de

email : info@kostenlose-computer-entsorgung.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten