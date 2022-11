Startseite Gesamtvertrieb bei PROFI AG unter neuer Leitung Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2022-11-09 16:31. Darmstadt, 09. November 2022. Seit dem 01. November 2022 ist Piotr Staczek neuer Vertriebsdirektor der PROFI Engineering Systems AG. Klarer Fokus von Staczek wird sein, den Gesamtvertrieb zu stärken, konsequent auszubauen und die PROFI AG weiterhin auf einen langfristigen Wachstumskurs auszurichten. "In meiner langjährigen Vertriebserfahrung im Systemhaus- und Managed-Service-Umfeld konnte ich sehr viele wertvolle Branchenkenntnisse gewinnen und nachhaltige Geschäftsbeziehungen aufbauen. Dies möchte ich nun bei PROFI gewinnbringend einsetzen und fortführen." Der 44-jährige wird die Leitung des Gesamtvertriebs übernehmen und die PROFI-Geschäftsleitung verstärken. "Wir freuen uns sehr, Herrn Staczek bei uns an Bord begrüßen zu dürfen, und gehen mit voller Kraft in die gemeinsame Zukunft", so Lutz Hohmann, Vorstand der PROFI AG. Kerstin Röling übernimmt die Leitung des neuen Bereichs Partner Management Die Betreuung der strategischen Hersteller und Partner der PROFI AG wird in einen neuen Bereich Partner Management überführt, dessen Leitung Kerstin Röling übernimmt. Röling hatte bislang den Fachvertrieb verantwortet, der zukünftig in den Primärvertrieb unter Staczek integriert sein wird. Das neue Team Partner Management wird dem Geschäftsbereich Business Operations unter der Leitung von Stefan Langhirt angegliedert, in dessen Verantwortung die Steuerung des gesamten Herstellerportfolios und des Marketingbereiches liegen. Weitere Informationen zur PROFI AG unter http://www.profi-ag.de PROFI Engineering Systems AG

Die PROFI AG ist ein mittelständisches Familienunternehmen. Als finanzkräftiges IT-Lösungshaus mit Hauptsitz in der Wissenschaftsstadt Darmstadt ist es seit über 35 Jahren der IT-Dienstleister für Kunden, mit individuellen hochwertigen Lösungen zur Optimierung von IT-Prozessen und Systemlandschaften. Die PROFI begleitet Unternehmen bei der digitalen Transformation - von der Strategie über die Umsetzung bis zum Betrieb. Die erfahrenen Berater und Architekten beschäftigen sich seit vielen Jahren intensiv mit der Digitalisierung aller Geschäftsabläufe und Unternehmensbereiche. Kunden gestalten mit den PROFI-Fokusthemen schon heute ihre digitale Zukunft. Sie profitieren vom PROFI-Know-how vor allem im Kontext von Managed Service Solutions, VDI & Digital Workplace, SAP HANA, Business Continuity, Agile Software-Entwicklung & DevOps, Netzwerk & Security, Cloud Solutions, SDDC & Agile Plattformen, Speicherlösungen und Server-Lösungen. Der Anspruch ist höchste Kompetenz, Zuverlässigkeit und Qualität, mit messbarem Erfolg und direktem Beitrag zur Wertschöpfung und Wettbewerbsfähigkeit der Kunden. Die PROFI beschäftigt rund 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bundesweit an 12 Standorten. Seit vielen Jahren gehört das Unternehmen zu Deutschlands erfolgreichsten IT-Lösungsanbietern und pflegt langjährige Partnerschaften mit allen führenden IT-Herstellern. Kontakt

PROFI Engineering Systems AG

Sebastian Winter

Otto-Röhm-Straße 18

64293 Darmstadt

+49 6151 8290-7662

s.winter@profi-ag.de

