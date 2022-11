Startseite Spitzensteuersatz: Zuerst die eigenen Hausaufgaben machen. Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2022-11-09 16:02. Der Bund der Selbständigen fordert die Bundesregierung auf, ihre Hausaufgaben in Sachen Digitalisierung und Entbürokratisierung anzupacken statt über Spitzensteuersätze zu fabulieren. Andreas Keck, Generalsekretär des Bund der Selbständigen Deutschland, dazu: "In der öffentlichen Verwaltung schlummern viele, viele Milliarden an Einsparungspotential, die durch konsequente Verschlankung bürokratischer Vorschriften und Prozesse sowie durch smarte Digitalisierung gehoben werden könnten. Das alleine würde den Staat, die Bürger und die Unternehmen massiv entlasten. Solange das nicht endlich mit mindestens Dreifach-Wumms angegangen wird, sollte sich kein verantwortlicher Politiker trauen, das Wort "Steuererhöhung" auch nur zu denken, geschweige in den Mund zu nehmen. Da ist eher Schämen und Nachsitzen angesagt." Bund der Selbständigen | Wir Unternehmen. Der BDS Deutschland ist der Dachverband von eigenverantwortlichen und werteorientiert arbeitenden Unternehmerinnen und Unternehmern, die in einzelnen Mitgliedsverbänden organisiert sind. Wir sind konstruktive, engagierte und aktive Akteure in einer lebendigen und vielfältigen Zivilgesellschaft im Rahmen unseres demokratischen Rechtsstaates. Viele tausend kleine und mittelständische Unternehmen sind in regionalen und überregionalen Unternehmensverbänden organisiert. Zentrale Aufgabe des BDS Deutschland ist die bundes- und europapolitische Vertretung der Interessen aller hier organisierten Unternehmen wie: Bund der Selbständigen / Deutscher Gewerbeverband e.V. Landesverband Hamburg | Bund der Selbständigen / Deutscher Gewerbeverband e.V. Landesverband Mecklenburg-Vorpommern | Bund der Selbständigen Landesverband Rheinland-Pfalz und Saarland e.V. | Bund der Selbständigen /Deutscher Gewerbeverband e.V. Landesverband Sachsen | Bund der Selbständigen Landesverband Schleswig-Holstein e.V. | mib - Mittelstand in Bayern Vereinigung der Selbständigen und mittelständischen Unternehmer e.V. | Bund der Selbständigen und Freiberufler Landesverband Berlin / Brandenburg e.V. | Bund der Selbständigen / Deutscher Gewerbeverband Landesverband Sachsen-Anhalt e.V. | Bund der Selbständigen - Gewerbeverband Thüringen e.V. | German Mittelstand e.V. Firmenkontakt

Bund der Selbständigen Deutschland e.V.

Andreas Keck

Am Weidendamm 1A

10117 Berlin

+49 151 24010010

ak@bund-der-selbstaendigen.de

https://bund-der-selbstaendigen.de Pressekontakt

Bund der Selbständigen Deutschland e.V.

Alexander Gehres

Am Weidendamm 1A

10117 Berlin

+49 30 72625670

alexander.gehres@bund-der-selbstaendigen.de

https://bund-der-selbstaendigen.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten