Startseite Premierenlesung im Eintracht Frankfurt Museum Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2022-11-09 14:59. Michael Apitz und Henni Nachtsheim präsentieren Neuauflage von "Adlerträger" Frankfurt. Vor vollem Haus haben Michael Apitz und Henni Nachtsheim das Fanbuch "Adlerträger" im Eintracht Frankfurt Museum vorgestellt. Die bekennenden Eintracht-Fans erzählten Anekdoten rund um die Entstehung des Buches und gaben eine Signierstunde. Die neue, erweiterte Auflage ist im Mentoren-Media-Verlag erschienen. Anlässlich der Neuauflage des Fanbuchs "Adlerträger" hatten Texter Henni Nachtsheim und Zeichner Michael Apitz ins Eintracht Frankfurt Museum eingeladen, und zahlreiche Eintracht-Fans waren erschienen. In lockerer Runde mit dem Mainzer Rundfunkmoderator und Verleger Volker Pietzsch erzählten sie Anekdoten rund um die Entstehung des Buches. Außerdem lasen sie das neueste Kapitel vor, um das sie die aktuelle Auflage erweitert haben. Großer Andrang herrschte bei der anschließenden Signierstunde, in der sich viele der zahlreich erschienen Fans direkt ihre persönliche Ausgabe von "Adlerträger" sicherten. Die Graphic Novel "Adlerträger" von Henni Nachtsheim und Michael Apitz erzählt auf humorvolle Weise die Geschichte von Eintracht Frankfurt. Die erweiterte Neuauflage ist im Mentoren-Media-Verlag aus Ingelheim erschienen und überall erhältlich, wo es Bücher gibt. Henni Nachtsheim, Sänger, Saxofonist und Texter bei den Rodgau Monotones, gründete mit Gerd Knebel 1983 das hessische Comedy-Duo "Badesalz". Er schreibt seit vielen Jahren Eintracht- Kolumnen für die Gießener Allgemeine, F.A.Z., Frankfurter Neue Presse und Welt Kompakt. Michael Apitz ist freier Maler und Grafiker. Seit 2007 zeichnet der große Fußballfan Comics über und für die Eintracht, seinen Herzensverein. mentoren-verlag.de (https://mentoren-verlag.de/werke/adlertraeger-das-buch/) Der Mentoren Media Verlag mit Sitz in Ingelheim wurde 2021 gegründet. Unter dem Motto "Erfolg braucht Mentoren" schreiben die Autorinnen und Autoren als Mentoren inspirierende Botschaften für mehr Unternehmertum, persönliche und berufliche Entwicklung und für eine selbstbewusste Gesellschaft. Das Wort "Media" im Verlagsnamen wird dabei großgeschrieben: Zu jedem Buch erscheint ein Hörbuch. Außerdem werden viele der Werke um interaktive Elemente wie Videos, Podcasts, Webinare oder Arbeitsblätter erweitert. Firmenkontakt

