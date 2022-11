Startseite ECOMMERCE ONE und Banxware schließen Partnerschaft: Digitale Sofortfinanzierung für Online-Händler Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2022-11-09 10:26. Ökosystem für den Online-Handel bietet jetzt einfache Finanzierungslösung München, 9. November 2022 - ECOMMERCE ONE, ein Ökosystem für den Online-Handel, gibt die Zusammenarbeit mit dem Fintech-Unternehmen Banxware bekannt. Dadurch haben Online-Händler, welche die Plattform von ECOMMERCE ONE nutzen, ab sofort Zugriff auf eine Lösung für die digitale Sofortfinanzierung. Die Finanzierungssumme steht Unternehmen in der Regel innerhalb von 24 Stunden zur Verfügung. Gerade in Krisenzeiten sind schnelle Finanzierungslösungen existenziell. "Durch Folgen der aktuellen Krisen wie der Russland-Ukraine-Krieg, die Corona-Pandemie und gestörte Lieferketten erleben wir derzeit einen enormen Anstieg der Inflation. Das bedeutet ein noch höheres Liquiditätsrisiko für KMU. Viele müssen Konkurs anmelden, da sie keinen kurzfristigen Zugang zu Liquidität haben. Die traditionellen Banken können die Finanzierungslücken unter anderem auf Grund von wenig Handlungsspielraum und bürokratisch überfrachteten Prozessen nicht kurzfristig schließen", erklärt Miriam Wohlfarth, Gründerin und Co-CEO bei Banxware. Banxware ermöglicht digitale Sofortfinanzierungen. Durch einen vollständig digitalen Antragsprozess ist Banxware in der Lage, Finanzierungsanfragen innerhalb von 15 Minuten zu bearbeiten. Unternehmen können in der Regel innerhalb von 24 Stunden über die Finanzierungssumme verfügen. "Damit demokratisieren wir den Zugang zu Kapital und beflügeln kleine und mittelständische Unternehmen, die das Rückgrat unserer Wirtschaft bilden", sagt Miriam Wohlfarth. Gemeinsam Wachstum im Online-Handel fördern

Ab sofort können Online-Händler, die ihr Geschäft über die Plattformlösungen aus dem ECOMMERCE ONE-Verbund abwickeln, einfache und unkomplizierte Unternehmensfinanzierungen direkt anfragen und erhalten. Die ECOMMERCE ONE ist ein Ökosystem, das durch die Zusammenarbeit verschiedener Software-Unternehmen Mehrwerte für den Online-Handel erzeugt. Zur Unternehmensgruppe gehören unter anderem die Multichannel-Anbieter Afterbuy und DreamRobot sowie der Shopsoftware-Anbieter Gambio. Daliah Salzmann, Geschäftsführerin der ECOMMERCE ONE AcquiCo GmbH, erklärt: "Unsere Software-Lösungen und Services aus einer Hand unterstützen Online-Händler über die gesamte Wertschöpfungskette und sollen ihnen die Arbeit erleichtern. Gerade in Zeiten, in denen die Unternehmen mit der Bewältigung der Krisen konfrontiert sind, hat es für uns oberste Priorität, einfache Lösungen zu bieten, mit denen effiziente und stabile Geschäftsabläufe gesichert sind und Wachstum generiert werden kann. Dazu ist auch eine zeitgemäße Finanzierungsmöglichkeit essenziell. Banxware ist der prädestinierte Partner für uns, weil das Unternehmen veraltete Strukturen obsolet macht und den tatsächlichen Bedarf erfüllt." Die Online-Händler sparen mit der Banxware-Lösung viel Zeit und überflüssigen Papierkram durch 100 Prozent digitale Abläufe beim Beantragen einer Finanzierung. Über Dauer, Höhe und den Zweck der Finanzierung entscheiden die Händler selbst. "Der Finanzierungsbetrag und die Rückzahlung werden durch die aktuellsten Umsätze bestimmt und nicht durch veraltete Geschäftsabschlüsse, wie dies oft bei der traditionellen Kreditvergabe der Fall ist", erläutert Miriam Wohlfarth. Die 2021 gegründete Unternehmensgruppe ECOMMERCE ONE schafft für Lösungsanbieter eine gemeinsame Plattform. Ziel ist es, ein Ökosystem im E-Commerce-Markt zu etablieren und damit Mehrwerte für den Online-Handel zu schaffen, Synergien und gemeinsam Wachstum zu generieren. Unter dem Dach der Holding-Gesellschaft E-COMMERCE ONE formieren sich führende Anbieter - beispielsweise Software-Unternehmen - der Branche. Hinter ECOMMERCE ONE steht neben starken Unternehmern der Investor Oakley Capital. Dabei handelt es sich um ein Private Equity Mid-Market Fund, spezialisiert auf Investments in Industrien mit Potenzial für Wachstum, Konsolidierung und Optimierung.

