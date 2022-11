Startseite Scrum – Leistungsbeschleuniger für Unternehmen Pressetext verfasst von anatoly41 am Mi, 2022-11-09 07:01. Betriebe sind immer auf der Suche nach Möglichkeiten, Ihre Arbeitsabläufe zu optimieren und das Beste aus Ihrem Team herauszuholen. Gerade wenn es um die Umsetzung von Projekten geht, kommt es auf eine effektive Organisation an. Dabei wird Scrum immer häufiger von Unternehmen eingesetzt. Scrum ist eine Form des Projektmanagements, bei der schlanke Prozesse, schrittweise Entwicklung und regelmäßige Feedbackschleifen zum Einsatz kommen. Das Model wird häufig in IT-Projekten eingesetzt, da es einen flexiblen und anpassungsfähigen Ansatz bietet, der sich an die sich ständig ändernden Anforderungen von Softwareprojekten anpasst. Allerdings wird SCRUM mittlerweile auch in anderen Branchen und Bereichen erfolgreich angewendet. PURE Consultant hat seinen Sitz in Köln und hat sich auf Management- und Technologieberatung spezialisiert. Das Team aus erfahrenen Beratern entwickelt Strategien, die nachhaltig wirken und sowohl im Inland als auch international einen Mehrwert schaffen. Sie lassen Analysen und Strategien mit Managementberatung und Coaching für agile Methoden miteinander verschmelzen.

PURE Consultant – mit Anlauf zum Erfolg

Im Scrum Master & Product Owner Zertifizierungstraining erhalten die Teilnehmer einen fundierten Einblick in die Welt des agilen Projektmanagements. Außerdem werden die unterschiedlichen Rollen im Scrum-Prozess vermittelt und aufgezeigt, wie sich Scrum von klassischen Vorgehensmodellen unterscheidet. Das zweitägige Training richtet sich an Mitglieder von agilen Projektteams, Product- und Service Owner sowie Softwarearchitekten und Softwareentwickler. Mit der Scrum Zertifizierung erhalten die Teilnehmer nicht nur ein offizielles Zertifikat. Sie sind auch in der Lage, die agilen Prinzipien und Werte im täglichen Arbeitsalltag umzusetzen und so die Arbeit in ihrem Team effektiver zu gestalten. Nach dem Seminar »Scrum Master & Product Owner« sind die Teilnehmer in der Lage, Scrum erfolgreich anzuwenden und die Vorteile des agilen Projektmanagements für sich und ihr Unternehmen zu nutzen. Pressekontakt: PCG Pure Consultant GmbH Hohenstaufenring 57a 50674 Köln Telefon: 0221 1773834-0 Telefax: 0221 1773834-9 E-Mail: info@pureconsultant.de Web: https://www.pureconsultant.de/de Über anatoly41 Komplettes Benutzerprofil betrachten