Auf einer Kenia Safari dem Alltag der kalten Jahreszeit entfliehen

Die Wintermonate für eine Reise ins Warme nutzen – eine gute Idee. Wer hierbei nach etwas Besonderem sucht, dem sei eine Kenia Safari empfohlen. Eine Kenia Safari bietet sowohl Abenteurern den gesuchten Nervenkitzel als auch Tierliebhabern und Naturverbundenen eine grandiose Kulisse. Am besten verbringt man zunächst ein paar Tage an Kenias schönen Stränden, begibt sich dann auf eine spannende Kenia Safari und lässt den Kenia Urlaub dann wiederum im Strandhotel ausklingen. Damit alles zusammen passt, lässt man seine Kenia Safari vorzugsweise von Kenia Experten wie dem Team des Spezialreiseportals kenia-safari.de zusammenstellen. Deren Kenia Safaris erfolgen ausschließlich in kleinen Gruppen mit maximal sechs Personen, in komfortablen Geländewagen und in Zusammenarbeit mit lizenzierten Guides, welche die besuchten Nationalparks bestens kennen.

Drei unterschiedliche Nationalparks auf einer Kenia Safari kennenlernen

Während einer Kenia Safari sind beeindruckende Wildbeobachtungen so gut wie sicher, schließlich ist Kenia eines der weltweit besten Safariländer. Zu empfehlen ist beispielsweise die Kenia Safari „4 Tage direkt im Kenia Nationalpark Tsavo West und Ost sowie Amboseli“. Auf dieser Kenia Safari besuchen die Safariteilnehmer drei ganz unterschiedliche Nationalparks. Gleichzeitig sind die Fahrtwege von Park zu Park nicht weit. Die 4-tägige Kenia Safari beginnt mit der Abholung im Kenia-Urlaubshotel und geht zunächst in den üppig grünen Nationalpark Tsavo West. Hier im Tsavo West werden die ersten Wildbeobachtungsfahrten dieser Kenia Safari unternommen und für die Übernachtung eine charmante Lodge angesteuert, in der die Safariteilnehmer auch mit köstlichen Mahlzeiten verwöhnt werden. Am zweiten Tag geht die Kenia Safari weiter in den Amboseli Nationalpark. Der Amboseli punktet nicht nur mit einem faszinierenden Blick auf den Kilimanjaro, hier an den Ausläufern des Berges können die Safariteilnehmer mit etwas Glück auch riesige grasende Elefantenherden sehen – eine echte Seltenheit. Natürlich steht im Amboseli Nationalpark ebenfalls eine gemütliche Lodge zur Verfügung, in der die Safarigäste sich ausruhen, übernachten und essen können.

Kenia Safari mit Frühpirsch, um die Beuteschau der Raubkatzen zu beobachten

Als dritte Station der Kenia Safari wird schließlich der Tsavo Ost angesteuert. Der riesige Nationalpark bietet mit seiner trockenen Savannenlandschaft den großen Raubtieren ideale Lebensbedingungen. Aber nicht nur Raubtiere, auch Elefanten und zahlreiche weitere Wildtiere leben im östlichen Teil des Tsavo. Auf einer sogenannten Frühpirsch kann man die Raubkatzen am besten beobachten, denn in den frühen Morgenstunden ist es Zeit für ihre Beutejagd. So findet die Kenia Safari ihren krönenden Abschluss. Nach dem Ende der Kenia Safari erfolgt die Rückkehr in das Strandhotel, in dem die Safariteilnehmer noch einige entspannte Urlaubstage genießen können.

https://www.kenia-safari.de/kenia-safari.htm

Kurzprofil:

Die Mitarbeiter des Kenia- und Safarispezialisten kenia-safari.de haben bereits mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Vermittlung von Keniareisen und Safaritouren. So profitieren die Kunden von den perfekt organisierten Safaris, die das Team des Safarispezialisten ganz nach Kundenwunsch zusammenstellt. Dank zahlreicher Vor-Ort-Besuche in Kenia und der dabei gesammelten Erfahrungen sowie der Kenntnisse von aktuellen Entwicklungen der Reisebranche erfolgt eine umfassende Beratung der Kunden.

Unternehmensinformation:

kenia-safari.de

Richard-Bogue-Straße 2

04425 Taucha