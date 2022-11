Silberschatz gefunden

Im Jahr 1942 sank vor der Küste der Seychellen die SS Tilawa. Mit an Bord waren 2.391 Silberbarren.

Ein japanisches U-Boot feuerte zwei Torpedos auf die SS Tilawa ab, das zudem mit Passagieren und Fracht überladen war. Bis heute ist der Untergang des Schiffes eine der größten Tragödien der Seegeschichte. Die Silberbarren, rund 43 Millionen Dollar wert, wurden mehr als 70 Jahres später geborgen. Es entbrannte ein jahrelanger internationaler Streit über den Schatz. Unternehmer und britischer Rennwagenmeister Ross Hyett brachte die Silberbarren wieder an die Oberfläche und nach England, was sechs Monate dauerte und einiges an Kosten verursachte. Laut einem Gesetz kann der rechtmäßige Eigentümer von geborgenen Gütern diese gegen Zahlung einer Prämie für die Bergungskosten zurückfordern. Die Silberbarren gehörten der Regierung von Südafrika, welche Hyett verklagte und eine Belohnung verweigerte.

Nach Berufung erging jetzt das Urteil. Die südafrikanische Regierung muss zahlen, um das Silber zurückzubekommen. Mehr als 36 Millionen US-Dollar müssen dafür gezahlt werden. 75 Jahre lagen die Silberbarren also ungestört auf dem Meeresboden, sie hätten zu Münzen verarbeitet werden sollen. Hyett brauchte allein zwei Jahre, um die Stelle, wo das Schiff sank, zu finden. Nachdem nun entschieden ist, dass das Schiff nicht in Sachen Regierung unterwegs war, sondern als Handelsschiff fuhr, kommt Hyett nun in den Genuss der Millionen. Allerdings kann die südafrikanische Regierung die Entscheidung noch anfechten. Edelmetalle wie Silber können auch Investoren, sei es in physischer Form oder als Anteile an Silberunternehmen, monetäre Vorteile verschaffen. Zu den aussichtsreichen Silbergesellschaften gehören zum Beispiel MAG Silber oder Tier One Silver.

MAG Silver - https://www.youtube.com/watch?v=Hy_VDuokuP0 - kümmert sich um Gold und Silber in Nord- und Südamerika. Flaggschiffprojekt ist das Juanicipio-Projekt in Mexiko.

Tier One Silver - https://www.youtube.com/watch?v=i16ZPNg0GVE - besitzt Projekte in Peru. In Fokus stehen Gold, Silber und Basismetallprojekte und das Hauptprojekt Curibaya.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von MAG Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mag-silver-corp/ -) und Tier One Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/tier-one-silver-inc/ -).

