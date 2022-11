Erfolgsfaktor PR: Wie KoRo mit Mynewsdesk effizient kommuniziert, Kontakte zu Medien knüpft und die Brand Awareness aufbaut

KoRo, ein junges Unternehmen, das sich auf den Online-Handel von haltbaren Lebensmitteln spezialisiert hat, setzt auf Mynewsdesk, um Brand Awareness und Brand Perception durch PR zu unterstreichen

Leipzig/München, 08. November 2022. Wie gelingt die zielgerichtete und effiziente Ansprache von Medien heute noch? Gerade junge Start-ups stellen sich die Frage, ob PR in ihre Unternehmenskommunikation gehört und wie diese am effizientesten umzusetzen ist. KoRo, ein junges Berliner Unternehmen, das den Food-Markt umkrempeln will, hat mit Mynewsdesk ein Tool gefunden, was erfolgreich dazu beigetragen hat, innerhalb von etwas mehr als einem Jahr eine PR-Strategie vollständig zu implementieren, Kontakte zu Medien zu knüpfen und die Brand Awareness zu stärken - und das in 18 Ländern Europas.

PR als Baustein der erfolgreichen Unternehmensentwicklung von KoRo

Oft stellen sich Unternehmen in der Gründungs- und Wachstumsphase die Frage, ob PR fester Bestandteil der Unternehmenskommunikation sein soll und kommen dann schnell zum Schluss: Gut gemachte Öffentlichkeitsarbeit trägt maßgeblich zum Geschäftserfolg bei - so auch bei KoRo, einem jungen Unternehmen aus Berlin, das sich auf den Online-Versand von haltbaren Lebensmitteln spezialisiert hat. PR soll dazu beitragen, das Image der Marke weiterzuentwickeln und zu stärken, neue Zielgruppen zu erreichen und die Aufmerksamkeit auf das Konzept von KoRo zu fokussieren. Als junges Unternehmen mit einem völlig neuartigen Vertriebsansatz und neuen Ideen im hart umkämpften Food-Markt sah sich KoRo mit Challenges konfrontiert: neue Produkte und Verpackungseinheiten mussten kommuniziert werden, die Marke "KoRo" musste weiter etabliert werden und die Expansion innerhalb von Europa stand an. Diese Vielfalt und Vielzahl von Themen mussten auch an die richtigen Medien, Medienvertreter und Key Opinion Leader kommuniziert werden.

Sechs Jahre nach der Gründung in 2014 war es für KoRo an der Zeit, in Sachen Kommunikation den nächsten Schritt zu gehen: 2021 hat KoRo damit begonnen, ein eigenständiges PR-Department aufzubauen. Seit 2022 setzt KoRo bei seiner Kommunikation und PR sehr erfolgreich auf Mynewsdesk und nutzt die smarte All-in-One-Lösung für einen zielgerichteten sowie effizienten Versand von Pressemitteilungen im Bereich Produkt-, Brand- und Unternehmenskommunikation, für den Versand von Newslettern sowie für ein umfassendes Monitoring und übersichtliches Reporting aller Kommunikationsaktivitäten - und das europaweit. "Ein Unternehmen, das bekannt ist, ein starkes Image hat und dem die Kunden Vertrauen schenken, wird es leichter fallen, die eigenen Produkte zu verkaufen - und genau hier greift PR an", so Natalie Wendt, PR-Managerin bei KoRo. "Die Pressearbeit ist ein fester Teil unserer Marketingstrategie geworden und ist neben Social Media und Influencer Marketing einer der wichtigsten Faktoren für unseren Unternehmenserfolg", erklärt Natalie Wendt weiter.

Level-up: Mit Mynewsdesk geht die Kommunikation von KoRo durch die Decke

Die Herausforderung für KoRo lag darin, ein PR-Tool zu finden, das sich schnell und unkompliziert europaweit nutzen lässt, eine fundierte Datenbank vorweist, einfach in der Handhabung ist, eine übersichtliches Reporting und Monitoring ermöglicht und zudem im avisierten Budgetrahmen liegt. Hier überzeugt Mynewsdesk dank Hands-on Beratung, exzellentem Service, umfassender Funktionalität, benutzerfreundlicher Bedienung und eines ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnisses auf ganzer Linie. Mittlerweile bearbeitet KoRo von Berlin aus 12 Länder in Sachen PR und Kommunikation mit der All-in-One-Lösung von Mynewsdesk. Dank der hervorragenden Datenbank konnten thematisch passende Verteiler erstellt und so innerhalb von nicht ganz einem Jahr ein breites Netzwerk zu Medien, Journalisten und Key Opinion Leadern aufgebaut werden. Die Einführung von Mynewsdesk in weiteren Ländern war unkompliziert möglich, da die Oberfläche und Handhabung intuitiv ist und im Handumdrehen gelingt - ein zeitaufwendiges Onboarding ist überflüssig, was gerade bei schnell wachsenden Unternehmen ein entscheidender Vorteil ist. Das Monitoring und Reporting ist von Land zu Land vergleichbar. Themen und Trends können so länderspezifisch ausgewertet und verglichen werden, um schnell auf herausfordernde, ebenso wie positive Kommunikationseffekte reagieren zu können. "Mynewsdesk hat uns geholfen, unsere PR auf das nächste Level zu heben. Wir haben zahlreiche neue Kontakte erreicht, konnten unsere Themen in den richtigen Medien platzieren und haben einen guten Überblick über all unsere Kommunikationsaktionen mit den Medien - und das europaweit", unterstreicht Natalie Wendt. "Besonders begeistert bin ich neben dem Preis-Leistungs-Verhältnis von dem tollen Service. Dieser hörte nicht, wie so oft bei anderen Anbietern, nach Vertragsabschluss auf. Wenn es Probleme gibt und man eine Hilfestellung benötigt, sind die Mitarbeiter:innen von Mynewsdesk immer zur Stelle und stehen mit Rat und Tat zur Seite", fügt Natalie Wendt weiter an. KoRo hat es mit einer cleveren PR-Strategie und dem richtigen Partner "Mynewsdesk" geschafft, die Marke zu etablieren, das Image zu stärken und die Brand Awareness hoch zu halten. Einer weiteren erfolgreichen Expansion der Marke steht nichts mehr im Wege.

Mynewsdesk: Der Erfolg liegt im Detail

Mynewsdesk bietet das Gesamtpaket, die smarte One-Stop-Shop-Lösung für Unternehmenskommunikation und PR. Das Besondere ist, dass Mynewsdesk seine Dienstleistungen über ein einziges Tool generiert, wodurch effizienter Arbeit nichts im Weg steht. Die Mediendatenbank von Mynewsdesk garantiert DSGVO-Konformität und umfangreiche globale Vernetzung, die eine Vielzahl an Medien, Journalisten und Key Opinion Leaders erreicht. Dabei verfolgt Mynewsdesk ein bewährtes Prinzip: "selektierte Qualität statt unkontrollierter Masse". Die Datenbank sorgt dafür, dass Kundenbotschaften stets das richtige Publikum erreichen und nicht unkontrolliert versucht wird, eine möglichst hohe Zahl an Pressevertretern - auch falsche Zielgruppen - zu kontaktieren, was einen negativen Eindruck des Unternehmens in der Medienwelt zur Folge haben kann. Die Website von Mynewsdesk bietet eine starke Domaine, die eine ausgezeichnete Sichtbarkeit von Pressemitteilungen garantiert.

Aber nicht nur die Datenbank ist entscheidend, sondern auch, welche Story transportiert wird. Unter dem Motto "Verstehe dein Umfeld" wird das Media Monitoring als ein wichtiges Werkzeug der Pressearbeit zusammengefasst. Geliefert wird ein Überblick über alle Zusammenhänge mit dem eigenen Unternehmen, der Branche und potenziellen Kunden. Ziel sind Kundengenerierung, Trend-Hunting sowie die präventive Abwehr potentieller Krisen. Mynewsdesks Media Monitoring ermöglicht eine zielgruppengenaue Echtzeitüberwachung von Millionen von Online-Quellen. Auch die Analyse des gesamten veröffentlichten Contents liefert wichtige Insights und ein klares Bild vom Markt, der eigenen Marke und den Kundenwünschen, um die PR-Strategie von morgen gestalten zu können.

Nähere Informationen, wie Unternehmen mit Mynewsdesk ihre Kommunikation einfach, effizient und clever gestalten können, gibt es unter: https://www.mynewsdesk.com/de-de/.

Über Mynewsdesk:

Mynewsdesk unterstützt Unternehmen dabei die richtige Zielgruppe zu finden, langfristige Beziehungen aufzubauen und die Bekanntheit zu steigern. Die smarte All-in-One Plattform von Mynewsdesk vereinfacht die Veröffentlichung, Verteilung, Auswertung und das Monitoring aller PR- und Kommunikationsmaßnahmen an einem Ort. Mehr unter: www.mynewsdesk.com

Weitere Informationen über Mynewsdesk finden Sie hier:

Mynewsdesk im Internet: https://www.mynewsdesk.com/de-de/

Mynewsdesk auf Facebook: https://www.facebook.com/MynewsdeskGermany

Mynewsdesk auf Instagram: https://www.instagram.com/mynewsdesk/

Mynewsdesk auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/mynewsdesk

Mynewsdesk auf Twitter: https://twitter.com/mynewsdesk_de

Mynewsdesk erklärt von CEO Louise Barnekow: https://www.youtube.com/watch?v=Yz4EjU2NDkI

Medienkontakt im Unternehmen

Mynewsdesk GmbH

Tina Leithold-Wenk

Petersstraße 22 / Sporergässchen 2

04109 Leipzig

E tina.leithold-wenk@mynewsdesk.com

mynewsdesk.com

Firmenkontakt

IsarGold für Mynewsdesk

Carsten Bickhoff

Müllerstr. 39

80469 München

+49 89 414171513

mynewsdesk@isar.gold

www.mynewsdesk.com

Pressekontakt

IsarGold GmbH

Carsten Bickhoff

Müllerstr. 39

80469 München

+49 89 414171513

mynewsdesk@isar.gold

http://www.isar.gold